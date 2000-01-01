Прожарка с ТАТ! YouTube-шоу какого формата могла бы вести Татьяна Тарасова?

Тарасова создаст шоу на YouTube?
Кажется, Татьяна Анатольевна хочет идти в ногу со временем и появляться не только на телеэкране.
С чего начались разговоры?
Тарасова рассказала, что Первый канал отстранил её от комментирования финала Гран-при России за поддержку Евгения Плющенко, который ранее раскритиковал судейство на первенстве России.
«Нужен молодой помощник»
«У меня есть желание создать шоу на YouTube. Мне нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать. Я сама в технике ничего не соображаю. Мне нужен помощник», — заявила Татьяна Анатольевна в комментарии «Чемпионату».
Какие форматы могла бы вести Татьяна Анатольевна?
Интервью с интересными гостями — самая очевидная идея. У Татьяны Анатольевны точно получилось бы, как у Владимира Познера.
Прожарка с ТАТ!
Популярный формат хейт-шоу. Представьте — Татьяне Анатольевне приводят фигуриста, и весь выпуск она его критикует как душе угодно.
Экспертный разбор судейских ошибок
На YouTube Татьяну Анатольевну никто не отстранит — можно обсуждать судейские решения как угодно громко. И углублённо — например, найти неправильное ребро или недокрут в слоу-мо.
Дайджест новостей с комментариями
Журналисты всегда звонят Тарасовой с просьбой оценить то или иное событие в фигурке — так почему бы Татьяне Анатольевне самой не выдавать комментарии в промышленном масштабе?
Советы фигуристам и не только
Татьяна Анатольевна имеет огромный опыт, поэтому молодые спортсмены могли бы приходить к ней в студию и обращаться за советом: получилось бы что-то в стиле «Чужих писем» или «Что у вас случилось?»
Кулинарное шоу ТАТ
Если Татьяна Анатольевна заметит, что кто-то из фигуристов вдруг набрал пару кило, она не преминет об этом сообщить. А чтобы таких неприятностей с ними не случалось, она могла бы делиться на YouTube вкусными и полезными рецептами. И даже приглашать спортсменов на дегустацию!
Модный приговор
Великий тренер известна яркими запоминающимися образами. За время «Ледникового периода» она перемерила столько модных нарядов, что может сама давать ценные рекомендации по стилю. А ещё разбирать, насколько удачно или неудачно оделся кто-то из фигуристов за пределами катка.
Распаковка подарков фигуристов
Нашим фигуристам постоянно присылают кучу подарков. Чтобы они не тратили драгоценное время на разбор всех презентов, Татьяна Анатольевна может сделать это вместо них и поделиться своими впечатлениями. А в качестве личного бонуса будет оставлять себе одну вещь, которая ей больше всего понравится.
Другой спорт с ТАТ
В каждом выпуске этого YouTube-шоу Татьяна Анатольевна будет знакомиться с новым видом спорта, искать сходства с фигурным катанием и рассуждать, чем он может быть полезен фигуристам.
Прожарка с ТАТ! YouTube-шоу какого формата могла бы вести Татьяна Тарасова?
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