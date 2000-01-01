Прожарка с ТАТ! YouTube-шоу какого формата могла бы вести Татьяна Тарасова?

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Тарасова создаст шоу на YouTube?
Тарасова создаст шоу на YouTube?
Кажется, Татьяна Анатольевна хочет идти в ногу со временем и появляться не только на телеэкране.
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С чего начались разговоры?
С чего начались разговоры?
Тарасова рассказала, что Первый канал отстранил её от комментирования финала Гран-при России за поддержку Евгения Плющенко, который ранее раскритиковал судейство на первенстве России.
«Нужен молодой помощник»
«Нужен молодой помощник»
«У меня есть желание создать шоу на YouTube. Мне нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать. Я сама в технике ничего не соображаю. Мне нужен помощник», — заявила Татьяна Анатольевна в комментарии «Чемпионату».
Какие форматы могла бы вести Татьяна Анатольевна?
Какие форматы могла бы вести Татьяна Анатольевна?
Интервью с интересными гостями — самая очевидная идея. У Татьяны Анатольевны точно получилось бы, как у Владимира Познера.
Прожарка с ТАТ!
Прожарка с ТАТ!
Популярный формат хейт-шоу. Представьте — Татьяне Анатольевне приводят фигуриста, и весь выпуск она его критикует как душе угодно.
Экспертный разбор судейских ошибок
Экспертный разбор судейских ошибок
На YouTube Татьяну Анатольевну никто не отстранит — можно обсуждать судейские решения как угодно громко. И углублённо — например, найти неправильное ребро или недокрут в слоу-мо.
Дайджест новостей с комментариями
Дайджест новостей с комментариями
Журналисты всегда звонят Тарасовой с просьбой оценить то или иное событие в фигурке — так почему бы Татьяне Анатольевне самой не выдавать комментарии в промышленном масштабе?
Советы фигуристам и не только
Советы фигуристам и не только
Татьяна Анатольевна имеет огромный опыт, поэтому молодые спортсмены могли бы приходить к ней в студию и обращаться за советом: получилось бы что-то в стиле «Чужих писем» или «Что у вас случилось?»
Кулинарное шоу ТАТ
Кулинарное шоу ТАТ
Если Татьяна Анатольевна заметит, что кто-то из фигуристов вдруг набрал пару кило, она не преминет об этом сообщить. А чтобы таких неприятностей с ними не случалось, она могла бы делиться на YouTube вкусными и полезными рецептами. И даже приглашать спортсменов на дегустацию!
Модный приговор
Модный приговор
Великий тренер известна яркими запоминающимися образами. За время «Ледникового периода» она перемерила столько модных нарядов, что может сама давать ценные рекомендации по стилю. А ещё разбирать, насколько удачно или неудачно оделся кто-то из фигуристов за пределами катка.
Распаковка подарков фигуристов
Распаковка подарков фигуристов
Нашим фигуристам постоянно присылают кучу подарков. Чтобы они не тратили драгоценное время на разбор всех презентов, Татьяна Анатольевна может сделать это вместо них и поделиться своими впечатлениями. А в качестве личного бонуса будет оставлять себе одну вещь, которая ей больше всего понравится.
Другой спорт с ТАТ
Другой спорт с ТАТ
В каждом выпуске этого YouTube-шоу Татьяна Анатольевна будет знакомиться с новым видом спорта, искать сходства с фигурным катанием и рассуждать, чем он может быть полезен фигуристам.
Прожарка с ТАТ! YouTube-шоу какого формата могла бы вести Татьяна Тарасова?
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