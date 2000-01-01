Прожарка с ТАТ! YouTube-шоу какого формата могла бы вести Татьяна Тарасова?

Кулинарное шоу ТАТ

Если Татьяна Анатольевна заметит, что кто-то из фигуристов вдруг набрал пару кило, она не преминет об этом сообщить. А чтобы таких неприятностей с ними не случалось, она могла бы делиться на YouTube вкусными и полезными рецептами. И даже приглашать спортсменов на дегустацию!