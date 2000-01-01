Какую татуировку сделала Евгения Медведева?
Одна из интриг около фигурного катания — татуировка Евгении Медведевой, которую фигуристка никогда не показывала.
«Я скажу так: друзья, это тату заметят только самые-самые внимательные. Самые внимательные. На фотографиях и видео его не видно. Но смотря в каком наряде», — говорила Женя.
Нет, это не парная тату с Милохиным
Бывший партнёр Медведевой по «Ледниковому периоду» набил на ноге медвежонка на коньках с надписью «Люблю Даню», и фигуристке это не очень-то понравилось.
8 марта Медведева показала тату. Или нет?!
В Международный женский день Евгения выложила в соцсети фото и подписала: «Тема татушки раскрыта, получается… Она где-то тут. Да -> 🖤».
Эмодзи в виде сердца давала намёк, что именно так выглядит картинка. Но Медведева не обманула — увидят действительно только самые внимательные!
При приближении видно, в зоне декольте у фигуристки — слева — вытатуировано маленькое сердечко. Вот секрет и раскрылся.
Татуировка Медведевой наконец нашлась! Женя показала её, выложив сексуальное фото
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