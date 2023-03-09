В Питере прошло мегашоу в поддержку Костомарова. На льду — сплошь звёзды нашей фигурки

Все звёзды фигурного катания снова в Петербурге – отгремело шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». В Москве шоу этой весной не состоится, поэтому петербургское точно можно считать главным в туре – к показу удалось подключить максимальное число титулованных известных фигуристов.

Все места в «Юбилейном» были заняты, хотя только что арена принимала другое событие – финал Гран-при России. В Северной столице любят фигурное катание, тем более шоу прошло в Международный женский день, и билеты наверняка часто преподносили в качестве подарка.

О самых ярких номерах, впечатлениях от выступлений звёзд и том, что осталось за кадром – в репортаже «Чемпионата».

Поддержка Костомарова в письмах

В фойе «Юбилейного» установили специальные ящики для писем Роману Костомарову. Пока фигурист борется за жизнь и здоровье, его коллеги находятся в туре – часть выручки отправится семье олимпийского чемпиона.

Зрителям же предложили поддержать Костомарова добрым словом: каждый может написать Роману письмо и сложить в этот бокс.

О важности таких писем рассказал сам Илья Авербух во время пресс-подхода.

«Гастрольный тур проходит в поддержку Ромы Костомарова. Это не сбор средств, не финансовая поддержка, не фонд – это наша ледовая семейная история, мы будем вместе с ней сражаться и побеждать.

Я говорю о поддержке моральной, поэтому в каждом городе, где мы будем выступать, будут устанавливаться боксы, где все зрители могут пожелать Роману выздоровления. Это очень важно для Ромы и его детей, которые будут видеть, как уважали и уважают их отца. Это объединяет страну и объединяет нас».

Туктамышева раскрывается как актриса с каждым новым номером

Удивляла публику премьерами Елизавета Туктамышева. В каждом отделении у петербургской фигуристки было по одной программе, причём оба проката – премьерные. А ведь скоро ещё придется презентовать постановку для турнира по шоу-программам!

Два абсолютно новых номера, причём с полноценной проработкой образов, костюмами и реквизитом. «Девочка и море» – в этой постановке Лиза предстала перед зрителями этакой нимфой, которая заигрывает со стихией, а может быть, и сама олицетворяет её. В начале номера «Снег» под песню Елены Ваенги Лиза отвергла розу от Марка Кондратюка, а затем растворилась в лиричной композиции. Простой реквизит – тонкая шаль, стул и плюшевый мишка – создали особое камерное настроение в номере.

Елизавета Туктамышева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Свободная, лёгкая, разнообразная Лиза улучшается с каждой новой постановкой. И вживую впечатления от номеров гораздо ярче – если будет возможность посмотреть, то рекомендую.

Кто выступил из «Ледникового периода»?

Участники проекта представили совершенно разные по настроению номера. Серебряные призёры сезона-2022 Евгения Медведева и Фёдор Федотов откатали свой знаменитый вальс «Мой ласковый и нежный зверь» – лирика с нотами драмы.

Алла Михеева и Иван Букин выступили с номером «Ла-Ла Ленд» и впервые сорвали поддержку за все совместные выступления – вероятно, сказалось волнение от выступления при полном зале. На бис Алла и Иван успешно переделали элемент и сорвали овации.

В комичном амплуа на лёд вышли Виктория Синицина и Иван Скобрев. В постановке «Бесишь меня» Вика и Иван изображают конфликт – и партнёр как раз-таки выводит из себя партнёршу. Как иронизировал Илья Авербух, в номере фигуристка и конькобежец решили отразить процесс подготовки к проекту. По окончании номера Скобрев совершил круг почёта на скорость в классическом конькобежном стиле.

Виктория Синицина и Иван Скобрев Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В шоу должны были изначально выступить победители проекта Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов с номером «Кони», однако у фигуриста вновь возникли проблемы со спиной, и от проката пришлось отказаться.

Щенок на льду, букеты для Мишина и неуловимая Трусова

Шоу совпало с днём рождения Алексея Николаевича Мишина. В самом начале шоу Илья Авербух поздравил легендарного тренера и вручил большой букет роз, а затем выступающие то и дело обращались к Алексею Николаевичу с пожеланиями.

Елизавета Туктамышева пожелала, помимо здоровья и счастья, побольше внуков – с ними Мишин очень любит проводить время. Михаил Коляда откатался под живой вокал Александра Панайотова и под строчки «Я непобедим, когда рядом ты» подарил букет тюльпанов своему тренеру.

Вся программа вечера была пропитана душевностью – второе отделение шоу почти полностью посвятили письмам о любви.

Полина Тихонова, дочка Марии Петровой и Алексея Тихонова, написала письмо деду Морозу о том, что хотела бы щенка – и в конце совместного номера с родителями она действительно получила в подарок собаку! Папа вывез маленького щенка прямо на лёд и вручил дочке.

Непривычно было видеть Михаила Коляду под «Танго в сумасшедшем доме» не в соло: под эту музыку Илья Авербух поставил общий мужской номер. Получилось очень чувственно, даже не знаешь, на кого смотреть в процессе – вокруг одни чемпионы и крутые катальщики.

Александра Трусова в шоу не каталась, но наблюдала происходящим из партера. Всё время она максимально старалась оставаться неузнанной – только когда выложила видео в телеграм-канал (отрывок из номера «Кони»), то обратила на себя внимание.

Неловкий момент случился, когда за Сашей побежали фанаты, когда она в конце мероприятия направилась к выходу: опаздывала на самолёт, поэтому не смогла досмотреть концовку. Болельщики, вероятно, хотели догнать любимую фигуристку, чтобы сфотографироваться или попросить автограф (и это в целом нормальное желание), но лучше не делать этого посреди шоу.

Медведева и Кондратюк пропали с финального выхода – все вместе спешили на самолёт.

Удалось ли шоу «Ледниковый период» в Петербурге? Безусловно, удалось. Надеемся, команда Авербуха будет держать планку на протяжении всего тура.