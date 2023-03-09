Кто рассудит Загитову и Медведеву, Валиеву и Ягудина? У шоу-турнира наконец есть регламент

Ожесточённые состязания для наших фигуристов завершились эффектной борьбой за медали финала Гран-при. Однако остался ещё один важный и безумно интересный старт. Турнир шоу-программ «Русский вызов» впервые пройдёт 18 марта в московском «Мегаспорте» и превратит в конкурентов спортсменов нескольких поколений.
Так, Алексей Ягудин попробует обыграть юную воспитанницу Тутберидзе Софью Акатьеву, а Евгения Медведева и Алина Загитова на один день вернут нас в славную эпоху своего яркого соперничества!
Полный список участников, требования к программам и система судейства уже известны. Как и суммы денежных премий, которые отнюдь не ограничатся тремя призовыми местами. Дополнительные номинации помогут поощрить ещё нескольких атлетов, а зрителям и каждому члену жюри выразить личные симпатии.
Время и место проведения, где смотреть
Шоу-турнир «Русский вызов» состоится в Москве на арене «Мегаспорта» 18 марта с 17:00 до 21:00 по московскому времени.
Кто участвует, правила отбора, возможные изменения
В турнире шоу-программ разрешили выступать фигуристам 2007 года рождения (любой месяц) и старше, независимо от статуса — действующий или завершивший любительскую карьеру спортсмен. Представлены все четыре вида фигурного катания: женское и мужское одиночное, парное катание и танцы на льду. Желающим участвовать необходимо было подать письменную заявку.
Олимпийские чемпионы в личном и командном зачётах, а также чемпионы мира прошли отбор в состав турнира автоматически. Остальные — по решению Федерации фигурного катания России (ФФККР) и Первого канала на основе оригинальности идей номеров, изложенных в заявках.
Евгения Медведева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Всего в шоу-турнир пригласили 24 участника. 12 на основе титулов олимпийского чемпиона и/или чемпионов мира. 12 — после оценки оригинальности задумки выступления.
Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира:
- Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв;
- Камила Валиева;
- Татьяна Волосожар и Максим Траньков;
- Алина Загитова;
- Марк Кондратюк;
- Евгения Медведева;
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов;
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов;
- Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин;
- Елизавета Туктамышева;
- Анна Щербакова;
- Алексей Ягудин.
Фигуристы, отобранные по заявкам:
- Софья Акатьева;
- Матвей Ветлугин;
- Пётр Гуменник;
- Макар Игнатов;
- Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол;
- Михаил Коляда;
- Андрей Мозалёв;
- Дмитрий Алиев;
- Елена Радионова;
- Евгений Семененко;
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов;
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Организаторы могут произвести замену или сократить список, если обнаружат несоответствие программы участника поданной заявке, в случае невыполнения правил соревнования или нарушения условий заключённого договора, а также по медицинским показаниям.
Первая замена уже произошла: вместо ранее объявленной Анны Погорилой выступит Дмитрий Алиев. Причина уточняется.
Требования к показательным номерам
Одно из важнейших условий шоу-турнира — выступление с абсолютно новой оригинальной показательной программой. Всё, что увидят болельщики 18 марта — исключительно премьеры. Демонстрировать публике и анонсировать номер до соревнований запрещено.
Предпочтительная продолжительность постановки — от 2,5 до 3 минут. Но возможно согласовать и более длительный номер. Никаких требований к технике, обязательных элементов и ограничений по реквизиту/костюмам. Если понадобятся спецэффекты, их можно обсудить с организаторами. Всем участникам обеспечат художественный свет во время выступления.
Жеребьёвка
Жеребьёвка участников пройдёт 16 марта в «Мегаспорте» в 18:00 по московскому времени.
Порядок выступлений фигуристов будет соответствовать схеме: мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское одиночное и т. д. Всего будет два отделения по 12 показательных программ в каждом.
Определять порядковый номер будут отдельно внутри каждого вида (мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское одиночное).
У олимпийских чемпионов и чемпионов мира есть приоритет на выход под более поздним порядковым номером.
В случае изменения количества участников порядковые номера уточнят в соответствии с избранной схемой выступлений.
Система оценивания и определение мест
Миссия оценивания и определения призовых мест (1-3) возложена на профессиональное жюри. Каждый судья выставит по действующей системе ISU баллы за два компонента фигурного катания: композицию и представление. Именно эти компоненты организаторы посчитали наиболее соответствующими задачам шоу-турнира.
Под композицией подразумевается оригинальность идеи и качество музыкальной и хореографической части программы. Это особое оформление движений фигурного катания в осмысленное целое, которое включает:
- Целостность программы и единство образа;
- Рисунок программы и использование ледовой площадки;
- Оригинальность элементов и связующих движений;
- Многомерность движений и использование пространства;
- Хореографию, отражающую музыкальные фразы и форму.
Камила Валиева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Представление — это демонстрация вовлечённости, участия и заинтересованности, основанной на понимании музыки и композиции. В представление входит четыре критерия:
- Выразительность, экспрессивность и умение «подать себя» аудитории;
- Разнообразие и контрастность движений и энергии;
- Музыкальная чувствительность и соответствие музыке;
- Унисон, единство, пространственное чувство партнёров (для пар и дуэтов).
Во время судейства арбитры будут опираться на личные впечатления от прокатов фигуристов.
Елизавета Туктамышева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Каждая оценка с шагом в 0,25 балла соответствует следующим словесным определениям:
|10
|Выдающийся
|9.00-9.75
|Превосходно
|8.00-8.75
|Очень хорошо
|7.00-7.75
|Хорошо
|6.00-6.75
|Выше среднего
|5.00-5.75
|Средне
|4.00-4.75
|Ниже среднего
|3.00-3.75
|Слабо
|2.00-2.75
|Плохо
|1.00-1.75
|Очень плохо
|0.00-0.75
|Невероятно плохо
По каждому компоненту в зачёт фигуриста не пойдёт одна лучшая и одна худшая оценки жюри. Из оставшихся баллов определят среднее значение, а после оба компонента суммируют и выведут таким образом итоговый результат каждого участника.
Тот, кто наберёт самую высокую сумму баллов по двум компонентам, станет победителем.
При равенстве баллов у первых двух участников победа присуждается обоим, и они поровну делят между собой денежный приз за первое и второе места (по четыре миллиона рублей каждому). Участник со следующей суммой баллов занимает третье место и получает денежный приз за третье место. Такой же принцип применяется при равенстве баллов между вторым и третьим участником и/или третьим и четвёртым, а также при равенстве баллов у более чем двух участников.
С 4-го по 24-е места не присуждаются.
Программа, которую фигурист, пара или танцевальный дуэт не сможет закончить по какой-либо причине (травма, проблемы с инвентарём и др.) оцениваться не будет.
Кто будет судить фигуристов
Судить шоу-турнир «Русский вызов» будут известные и уважаемые деятели из самых разных сфер искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр и т. д.). Кроме того, места жюри займут представители СМИ и спорта, которые имеют опыт выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах.
При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности.
Судьи, которые работают на соревнованиях по фигурному катанию, а также спортсмены, тренеры, хореографы и другие личности, профессионально связанные с фигурным катанием, к судейству шоу-турнира не допускаются.
Кто именно вошёл в жюри, объявят только в момент начала турнира. Никакого обсуждения арбитрами номеров участников до или после выступления не предусмотрено.
Специальные номинации
Помимо первого, второго и третьего мест среди всех участников, организаторы вручат приз зрительских симпатий по итогам голосования болельщиков. Всего выберут трёх счастливчиков: по одному представителю мужского и женского одиночного, а также одну спортивную пару или танцевальный дуэт.
Голосование состоится в социальной сети «ВКонтакте» 18 марта 2023 года и начнётся одновременно с турниром — в 17:00 по московскому времени. А закончится после выставления оценки за последний номер.
Итоги голосования объявят после подведения результатов основной части турнира (первое, второе, третье места).
Алина Загитова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ещё одна специальная номинация — приз от жюри. Каждый из судей выберет спортсмена, пару или дуэт, который лучше всех продемонстрировал качества, связанные с его профессиональной деятельностью (например, актёрское мастерство, хореография). Однако приз от жюри не смогут получить участники, занявшие первое, второе или третье место в общем зачёте.
Призовой фонд и материальная помощь
Основной призовой фонд шоу-турнира составляет 9 000 000 рублей:
5 000 000 рублей — за первое место;
3 000 000 рублей — за второе место;
1 000 000 рублей — за третье место.
Три победителя в номинации зрительских симпатий разделят между собой денежную премию в 1 000 000 рублей.
А в качестве приза от членов жюри каждый избранный фигурист, пара или дуэт получит 500 000 рублей.
Всем участникам шоу-турнира выплатят неплохой гонорар: 250 000 рублей. Эту сумму можно потратить на постановку программы, костюм и/или реквизит и покрытие других расходов, связанных с участием в мероприятии.
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