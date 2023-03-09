Кто рассудит Загитову и Медведеву, Валиеву и Ягудина? У шоу-турнира наконец есть регламент

Ожесточённые состязания для наших фигуристов завершились эффектной борьбой за медали финала Гран-при. Однако остался ещё один важный и безумно интересный старт. Турнир шоу-программ «Русский вызов» впервые пройдёт 18 марта в московском «Мегаспорте» и превратит в конкурентов спортсменов нескольких поколений.

Так, Алексей Ягудин попробует обыграть юную воспитанницу Тутберидзе Софью Акатьеву, а Евгения Медведева и Алина Загитова на один день вернут нас в славную эпоху своего яркого соперничества!

Полный список участников, требования к программам и система судейства уже известны. Как и суммы денежных премий, которые отнюдь не ограничатся тремя призовыми местами. Дополнительные номинации помогут поощрить ещё нескольких атлетов, а зрителям и каждому члену жюри выразить личные симпатии.

Время и место проведения, где смотреть

Шоу-турнир «Русский вызов» состоится в Москве на арене «Мегаспорта» 18 марта с 17:00 до 21:00 по московскому времени.

Турнир протранслируют онлайн-кинотеатр Okko и Первый канал.

Кто участвует, правила отбора, возможные изменения

В турнире шоу-программ разрешили выступать фигуристам 2007 года рождения (любой месяц) и старше, независимо от статуса — действующий или завершивший любительскую карьеру спортсмен. Представлены все четыре вида фигурного катания: женское и мужское одиночное, парное катание и танцы на льду. Желающим участвовать необходимо было подать письменную заявку.

Олимпийские чемпионы в личном и командном зачётах, а также чемпионы мира прошли отбор в состав турнира автоматически. Остальные — по решению Федерации фигурного катания России (ФФККР) и Первого канала на основе оригинальности идей номеров, изложенных в заявках.

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всего в шоу-турнир пригласили 24 участника. 12 на основе титулов олимпийского чемпиона и/или чемпионов мира. 12 — после оценки оригинальности задумки выступления.

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира:

Фигуристы, отобранные по заявкам:

Организаторы могут произвести замену или сократить список, если обнаружат несоответствие программы участника поданной заявке, в случае невыполнения правил соревнования или нарушения условий заключённого договора, а также по медицинским показаниям.

Первая замена уже произошла: вместо ранее объявленной Анны Погорилой выступит Дмитрий Алиев. Причина уточняется.

Требования к показательным номерам

Одно из важнейших условий шоу-турнира — выступление с абсолютно новой оригинальной показательной программой. Всё, что увидят болельщики 18 марта — исключительно премьеры. Демонстрировать публике и анонсировать номер до соревнований запрещено.

Предпочтительная продолжительность постановки — от 2,5 до 3 минут. Но возможно согласовать и более длительный номер. Никаких требований к технике, обязательных элементов и ограничений по реквизиту/костюмам. Если понадобятся спецэффекты, их можно обсудить с организаторами. Всем участникам обеспечат художественный свет во время выступления.

Жеребьёвка

Жеребьёвка участников пройдёт 16 марта в «Мегаспорте» в 18:00 по московскому времени.

Порядок выступлений фигуристов будет соответствовать схеме: мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское одиночное и т. д. Всего будет два отделения по 12 показательных программ в каждом.

Определять порядковый номер будут отдельно внутри каждого вида (мужское одиночное, спортивная пара или танцевальный дуэт, женское одиночное).

У олимпийских чемпионов и чемпионов мира есть приоритет на выход под более поздним порядковым номером.

В случае изменения количества участников порядковые номера уточнят в соответствии с избранной схемой выступлений.

Система оценивания и определение мест

Миссия оценивания и определения призовых мест (1-3) возложена на профессиональное жюри. Каждый судья выставит по действующей системе ISU баллы за два компонента фигурного катания: композицию и представление. Именно эти компоненты организаторы посчитали наиболее соответствующими задачам шоу-турнира.

Под композицией подразумевается оригинальность идеи и качество музыкальной и хореографической части программы. Это особое оформление движений фигурного катания в осмысленное целое, которое включает:

Целостность программы и единство образа; Рисунок программы и использование ледовой площадки; Оригинальность элементов и связующих движений; Многомерность движений и использование пространства; Хореографию, отражающую музыкальные фразы и форму.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Представление — это демонстрация вовлечённости, участия и заинтересованности, основанной на понимании музыки и композиции. В представление входит четыре критерия:

Выразительность, экспрессивность и умение «подать себя» аудитории; Разнообразие и контрастность движений и энергии; Музыкальная чувствительность и соответствие музыке; Унисон, единство, пространственное чувство партнёров (для пар и дуэтов).

Во время судейства арбитры будут опираться на личные впечатления от прокатов фигуристов.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каждая оценка с шагом в 0,25 балла соответствует следующим словесным определениям:

10 Выдающийся 9.00-9.75 Превосходно 8.00-8.75 Очень хорошо 7.00-7.75 Хорошо 6.00-6.75 Выше среднего 5.00-5.75 Средне 4.00-4.75 Ниже среднего 3.00-3.75 Слабо 2.00-2.75 Плохо 1.00-1.75 Очень плохо 0.00-0.75 Невероятно плохо

По каждому компоненту в зачёт фигуриста не пойдёт одна лучшая и одна худшая оценки жюри. Из оставшихся баллов определят среднее значение, а после оба компонента суммируют и выведут таким образом итоговый результат каждого участника.

Тот, кто наберёт самую высокую сумму баллов по двум компонентам, станет победителем.

При равенстве баллов у первых двух участников победа присуждается обоим, и они поровну делят между собой денежный приз за первое и второе места (по четыре миллиона рублей каждому). Участник со следующей суммой баллов занимает третье место и получает денежный приз за третье место. Такой же принцип применяется при равенстве баллов между вторым и третьим участником и/или третьим и четвёртым, а также при равенстве баллов у более чем двух участников.

С 4-го по 24-е места не присуждаются.

Программа, которую фигурист, пара или танцевальный дуэт не сможет закончить по какой-либо причине (травма, проблемы с инвентарём и др.) оцениваться не будет.

Кто будет судить фигуристов

Судить шоу-турнир «Русский вызов» будут известные и уважаемые деятели из самых разных сфер искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр и т. д.). Кроме того, места жюри займут представители СМИ и спорта, которые имеют опыт выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах.

При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности.

Судьи, которые работают на соревнованиях по фигурному катанию, а также спортсмены, тренеры, хореографы и другие личности, профессионально связанные с фигурным катанием, к судейству шоу-турнира не допускаются.

Кто именно вошёл в жюри, объявят только в момент начала турнира. Никакого обсуждения арбитрами номеров участников до или после выступления не предусмотрено.

Специальные номинации

Помимо первого, второго и третьего мест среди всех участников, организаторы вручат приз зрительских симпатий по итогам голосования болельщиков. Всего выберут трёх счастливчиков: по одному представителю мужского и женского одиночного, а также одну спортивную пару или танцевальный дуэт.

Голосование состоится в социальной сети «ВКонтакте» 18 марта 2023 года и начнётся одновременно с турниром — в 17:00 по московскому времени. А закончится после выставления оценки за последний номер.

Итоги голосования объявят после подведения результатов основной части турнира (первое, второе, третье места).

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна специальная номинация — приз от жюри. Каждый из судей выберет спортсмена, пару или дуэт, который лучше всех продемонстрировал качества, связанные с его профессиональной деятельностью (например, актёрское мастерство, хореография). Однако приз от жюри не смогут получить участники, занявшие первое, второе или третье место в общем зачёте.

Призовой фонд и материальная помощь

Основной призовой фонд шоу-турнира составляет 9 000 000 рублей:

5 000 000 рублей — за первое место;

3 000 000 рублей — за второе место;

1 000 000 рублей — за третье место.

Три победителя в номинации зрительских симпатий разделят между собой денежную премию в 1 000 000 рублей.

А в качестве приза от членов жюри каждый избранный фигурист, пара или дуэт получит 500 000 рублей.

Всем участникам шоу-турнира выплатят неплохой гонорар: 250 000 рублей. Эту сумму можно потратить на постановку программы, костюм и/или реквизит и покрытие других расходов, связанных с участием в мероприятии.