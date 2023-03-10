Кто поёт лучше — Загитова или Медведева? Разбираемся с педагогом звезды детского «Голоса»

У прославленных российских фигуристок появилось новое хобби: соперницы по Олимпиаде 2018 года Алина Загитова и Евгения Медведева вдруг преобразились в вокалисток, запев на большую аудиторию.

Первой грандиозные планы раскрыла Алина, заявив, что споёт дуэтом Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание» 14 февраля. А 5 марта оказалось, что в певицы подалась и Женя — она продержалась до четвёртого выпуска вокально-развлекательного шоу «Маска».

Мы попросили эксперта оценить и сравнить вокальные таланты титулованных спортсменок. Выступления Загитовой и Медведевой проанализировала Тамара Буравкина — педагог звезды шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького.

«Загитова петь не умеет»

Певческий дебют Загитовой получился неоднозначным — фигуристка пела под фонограмму и столкнулась с критикой. Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал ей лучше научиться попадать в фонограмму, а замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов (телеканал был главным информационным партнёром и вещателем шоу) не понял, зачем это было нужно.

Тамара Буравкина педагог участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» «Загитова вообще петь не умеет, потому что там ничего нет. Слышно, что всё подтянуто, дотянуто — ни тембра, ничего.



Может ли она стать лучше? Да. Ей нужно заняться как следует вокалом, однако заниматься долго придётся. Заниматься могут все, и научиться могут любые, но всё зависит от того, кто сколько времени потратит на это.



Конечно, именитые наставники могли бы ей помочь, если бы с ней позанимались. Заниматься могут все — и Загитова может. Понятно, что, если человек никогда не пел, это сложно. Нужно очень много времени потратить на это. Может, Алина тоже уже чего-то достигла, но мы этого пока не слышали».

Алина Загитова поёт на шоу «Влюблённые в фигурное катание» Фото: РИА Новости

Сама Загитова не унывает и, похоже, осталась в восторге от выступления. И посоветовала подписчикам в соцсетях не бояться пробовать то, что нравится.

«Медведева может соловьём запеть»

О вокальных способностях Медведевой любители фигурного катания узнали, когда она выбыла из шоу «Маска» на телеканале НТВ. Евгения скрывалась под забавной маской шаурмы и в последнем для себя выпуске проекта исполнила песню Андрея Губина «Девушки как звёзды».

Звёздные судьи в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко не узнали Медведеву, хотя правильно поняли, что шаурма — не профессиональная певица и, возможно, фигуристка. Прозвучали фамилии Татьяны Навки и как раз Алины Загитовой — но не Евгении Медведевой.

Тамара Буравкина педагог участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» «Медведева или занималась, или с ней на проекте занимались. У неё есть харизма, есть желание петь, есть верхние ноты, есть самовыражение. Тембральный окрас у неё симпатичный, и вокальные данные лучше.



Она может вообще соловьём запеть, если будет заниматься. То, что с ней занимались, это слышно — на проекте они же учат эти песни. Она на сегодняшний день вокально сильнее Загитовой.



Я иногда смотрю это шоу, видела, как она пела — очень симпатично четыре песни спела. Последняя была Губина — может, ей что-то другое надо было взять. У Губина песенки «маленькие» такие, на нескольких нотках — может, ей было никак себя не выразить».

Евгения Медведева на шоу «Маска» Фото: ntv.ru

Женя, кстати, оценила своё вокальное искусство с присущим ей лёгким юмором. «Я не певица, вокалом сверкнуть не смогла бы вообще в принципе. Я там вообще ничем не могла сверкнуть, только юмором. Вроде получилось», — сказала она журналистам перед шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге и рассмеялась.