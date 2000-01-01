«Буду делать всё, чтобы продолжать кататься». Каких фигуристов мы увидим в новом сезоне

Каких фигуристов мы точно увидим в следующем сезоне
Несмотря на неопределённость в отношении российского спорта, эти люди выбрали продолжать карьеру.
Елизавета Туктамышева
Лиза прошла 15 сезонов на серьёзном уровне и не собирается останавливаться. «Буду делать всё, что в моих силах, чтобы продолжать кататься», – заявила фигуристка после бронзы в финале Гран-при.
Камила Валиева
Окончательное решение по делу Валиевой ещё не принято, но, несмотря на это, фигуристка намерена оставаться в спорте. «Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей. Теперь отдыхаем и готовимся к новому сезону», — заявила Камила после финала Гран-при.
Трусова и Щербакова не разглашают планы на будущее
Валиева единственная из олимпийского трио заявила о своих намерениях соревноваться в новом сезоне. Анна Щербакова и Александра Трусова последний год избегают вопросов о будущем.
Петросян, Акатьева, Муравьёва, Горбачёва
Этих фигуристок не спрашивали о планах на следующий сезон, но мы наверняка увидим их на соревновательном льду, ведь они ещё слишком юные, чтобы завершать.
Андрей Мозалёв
«Моя цель — золото Олимпиады, а его просто так не получить», — заявил Андрей Мозалёв. А это значит, что фигурист останется в спорте минимум ещё на три года!
Пётр Гуменник
Высокие цели ставит и Пётр Гуменник: «Надеюсь, у меня ещё будет возможность поехать на Олимпиаду, тогда я не упущу свой шанс». Фигурист тоже будет соревноваться ещё минимум три года!
Евгений Семененко
«Катаюсь, несмотря на активный образ жизни, стараюсь бороться до конца», — заявил Евгений Семененко. Фигурист не собирается облегчать свою насыщенную жизнь.
Кондратюк, Игнатов, Лутфуллин, Ковалёв, Ветлугин
Этих фигуристов не спрашивали о будущем, но есть все основания их ждать на соревнованиях.
Коляда, Алиев, Самарин — под вопросом
Фигуристы заявляли, что не любят загадывать на будущее, плюс травмы могут сыграть свою роль.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Наши самые опытные парники намерены остаться в спорте. «Я скажу так — есть определённое желание продолжать карьеру. Но конкретного плана нет. Мы должны закончить сезон, ещё шоу-программы. А после можно строить планы. Желание продолжать есть», — заявлял Морозов.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Лидеры этого сезона среди пар уже строят планы на будущий соревновательный год. У них уже даже есть новая программа! «Пролетели праздники, остыли эмоции, и уже даже поставилась новая программа!» — сообщила Бойкова.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Работают на перспективу и другие ученики Тамары Москвиной. Ребята заявили, что собираются стабилизировать тройной лутц к следующему сезону. «Нам нужно напрыгать его, чтобы получить опыт, чтобы в лучшем виде презентовать его в следующем сезоне», — заявил Галлямов.
А в борьбу с нашей тройкой суперпар попытаются вклиниться Хабибуллина/Княжук, Кадырова/Колесов, Артемьева/Брюханов и Чикмарёва/Янченков, которые круто заявили о себе в этом сезоне.
Танцы на льду — без ожиданий
Единственный вид, в котором невозможно загадывать — это танцы на льду. Здесь всё меняется слишком быстро и хаотично.
«Буду делать всё, чтобы продолжать кататься». Каких фигуристов мы увидим в новом сезоне
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