Валиевой есть к чему стремиться. Фигуристы снимались в клипах у всемирно известных звёзд

Фигуристы, которые становились героями клипов
Не только Камила Валиева блистала в музыкальных видео. Артисты давно полюбили сотрудничать со звёздами фигурного катания.
Камила Валиева
За последний год ученица Тутберидзе снялась аж в двух клипах. В музыкальном видео Вани Дмитриенко на песню «Сила притяжения» она исполнила роль фанатки, которой удалось завести отношения с популярным певцом. Но в конце оказывается, что это был всего лишь сон.
В музыкальном видео Натальи Подольской на песню «Не отвернусь» у Камилы уже более близкая ей роль: она показывает непростой путь фигуристки к успеху.
Алексей Ягудин
Но Камила далеко не первая звезда фигурного катания, которую пригласили сняться в клипе. Ещё в 2007 году Ягудин стал героем страстного музыкального видео Виктории Дайнеко «Иголка» — этот трек они записали в дуэте.
Евгений Плющенко
Все помнят выступление Плющенко на Евровидении вместе с Димой Биланом под трек Believe. Так вот, на эту песню есть и клип, в котором Евгений тоже принял участие. По сюжету Билан, Плющенко и Эдвин Мартон объединяются, чтобы помочь ребёнку вылечиться от тяжёлой болезни.
Алексей Тихонов
Участие в «Ледниковом периоде» вдохновило Аниту Цой снять «фигурный» клип на песню «Береги меня». В первой части видео певица катается одна, а ближе к концу к ней присоединяется её любовный интерес, которого сыграл Алексей Тихонов — её партнёр по телешоу.
Каролина Костнер
Главная звезда итальянского фигурного катания становилась героиней клипа группы GANES на песню Nëi. В видео Каролина показывает очень чувственный танец на льду.
Аделина Сотникова
Востребованной в клипах оказалась и Аделина Сотникова. Фигуристка была главной героиней музыкального видео Хора Турецкого «Снегом». Как такового сюжета у клипа нет, Аделина просто красиво катается на льду в неоновом костюме рядом с певцами.
В музыкальном видео группы «Градусы» «Градус 100» у Сотниковой эпизодическая роль: фигуристка попеременно с другими известными девушками появляется на соседнем сиденье машины с солистом группы.
Также Аделина становилась героиней клипа на песню «Сталь», которую записала совместно с певицей IVKA. В нём девушка воплощает свою историю: катается на льду, вспоминает победу на Олимпиаде и показывает, «как закалялась её сталь».
Евгения Медведева
Дружба с Даней Милохиным для Жени не прошла даром — она поучаствовала в съёмках клипа на песню «Дико влюблены», которую тиктокер записал вместе с Николаем Басковым. В видео девушка появляется несколько раз: сначала набивает тату Баскову, а затем танцует с обоими певцами на вечеринке.
Александр Плющенко
Гном Гномычу всего 10 лет, но он уже трижды появлялся в клипах российских суперзвёзд. В музыкальном ролике Димы Билана «Звезда», снятом по мотивам шоу Плющенко «Щелкунчик», ему досталась роль ангела.
В клипе Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» у Саши уже более ироничная роль. Юный фигурист появляется в кадре в футболке с надписью «У меня счастливое детство» и пьёт вино прямо из бутылки.
Комичной оказалась роль Гном Гномыча и в клипе Ольги Бузовой и Давы «Снежинки». Родителей Саши играют Яна Рудковская и Филипп Киркоров, а старшую сестру — Бузова. Мальчик мечтает стать фигуристом, как Плющенко, но его мать категорически против этого. «Лучше иди букварь учи! А то будешь, как твой отец — унитазы чистить!» — говорит Рудковская сыну.
Анна Семенович
Бывшая фигуристка сделала ход конём и стала звездой не чужих клипов, а своих. На счету певицы одно музыкальное видео в составе группы «Ангелы Чарли», шесть — в составе группы «Блестящие» и 22, снятых в процессе сольной карьеры. Всего — 29.
Елена Ильиных
Настоящий джекпот сорвала Елена Ильиных, снявшая танцевальное видео под песню Сии Music на льду Аляски. Работа фигуристки настолько впечатлила певицу, что Сия сделала его официальным клипом.
Адам Риппон
Из американских фигуристов лучше всего как артист клипов состоялся Адам Риппон. Спортсмен становился героем музыкального видео группы Superfruit на песню Promise — в нём он эмоционально танцевал на льду.
Адам Риппон
А вскоре Риппон появился в клипе у Тейлор Свифт на песню You need to calm down. Правда, Адам там мелькнул всего на пару секунд. Но сам факт того, что фигуристы появляются в музыкальных видео мировых суперзвёзд, впечатляет.
Ждём, что когда-нибудь и Валиеву пригласят сняться в клипе какой-нибудь масштабной звезды. Благодаря показательному номеру «Уэнсдей» талант Камилы уже заметили в Голливуде.
Валиевой есть к чему стремиться. Фигуристы снимались в клипах у всемирно известных звёзд
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