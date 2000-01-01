Валиевой есть к чему стремиться. Фигуристы снимались в клипах у всемирно известных звёзд

Камила Валиева

За последний год ученица Тутберидзе снялась аж в двух клипах. В музыкальном видео Вани Дмитриенко на песню «Сила притяжения» она исполнила роль фанатки, которой удалось завести отношения с популярным певцом. Но в конце оказывается, что это был всего лишь сон.