Александр подвёл итоги финала Гран-при и внутрироссийского сезона. А ещё рассказал, почему не примет участия в турнире по шоу-программам.

«Для меня Валиева в этом сезоне молодец. Она сделала больше, чем возможно». Мнение Энберта

Финал Гран-при феерично завершил внутрироссийский сезон в фигурном катании, и теперь можно сделать полноценные выводы о выступлениях наших спортсменов в этом соревновательном году. Для этого мы обратились к серебряному призёру Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александру Энберту.

Экс-фигурист рассказал, можно ли считать Бойкову и Козловского лидерами нашей сборной в парах, оценил зрелищную развязку в мужском катании и объяснил, за счёт чего удаётся прогрессировать Туктамышевой.

А ещё Александр сказал, почему не примет участия в турнире по шоу-программам.

«Расслабляться Бойковой и Козловскому точно не нужно»

— Александр, как вы считаете, смог ли финал Гран-при России стать достойной заменой чемпионату мира для наших фигуристов?

— Я думаю, что по накалу борьбы он как минимум приблизился к чемпионату мира. Понятно, что в мировом фигурном катании тоже есть определенные сильные страны: Япония, США, Канада, Китай. Конечно, всем было бы интересно посмотреть на борьбу наших спортсменов и спортсменов из других стран. Но наша сборная очень сильная, так что и чемпионат России, и финал Гран-при России – очень интересные турниры. Я думаю, что болельщики получили от них удовольствие.

— Что вам больше всего запомнилось на финале Гран-при России?

— Запомнился прокат Димы Алиева в произвольной программе. В мужском катании спортсмены стараются выполнять очень сложный контент, но не всегда он у них хорошо получается, иногда бывают провалы. И чистые прокаты у мужчин-одиночников всегда радуют.

Аделия Петросян со своими прекрасными прокатами, конечно же, запомнилась, Лиза Туктамышева со своими тройными акселями. Все вместе сейчас ждём четверной от неё, она уже показывала его в социальных сетях.

Ну и, как всегда, борьба пар мне была очень интересна. Три очень сильные, практически равные пары, которые постоянно меняются местами — всегда очень интересно смотреть, как они разыгрывают между собой медали.

— В парном катании два главных старта сезона выиграли Бойкова и Козловский. Уже можно считать ребят полноценными лидерами нашей сборной?

— Конечно же, медали являются определяющим фактором в том, кого считать лидером сборной. Ребята выиграли чемпионат России, выиграли финал Гран-при России, и, конечно же, две золотые медали на этих турнирах не позволяют нам считать лидерами кого-то другого. Это абсолютно заслуженно, абсолютно честно.

Надо сказать, ребята ещё на прыжковом турнире показали, что учат четверные элементы — это позволяет подразумевать, что они желают сохранить эту позицию за собой. Но в парном катании у нас сейчас действительно три сильные пары, и я думаю, что борьба между ними продолжится. Как минимум расслабляться Бойковой и Козловскому точно не нужно.

— Мишина и Галлямов проиграли Бойковой и Козловскому из-за неудачного исполнения тройного лутца в короткой программе. Как вы считаете, нужно ли им это усложнение или лучше сконцентрироваться на чистоте программы?

— Это сложный вопрос тактики. Конечно, нужно пробовать сложные элементы, если ты хочешь выигрывать, особенно на мировой арене. Но когда ты впервые исполняешь эти элементы в программе, они могут не получиться, и в этом ничего страшного нет. Пробовать сложные элементы на внутрироссийских турнирах — это правильный шаг, чтобы в будущем знать, как к ним готовиться. Для меня всё-таки внутрироссийский турнир, каким бы важным он ни был, является определённой ареной для проб и ошибок. Но Бойкова и Козловский четверной подкрут пока не пробуют, значит, пока не совсем готовы. Лиза Туктамышева тоже пока четверной не пробует, значит, тоже не совсем готова.

Если ребята вставили в короткую программу тройной лутц, значит, были в нём уверены и знали, как его прыгать. Здесь, конечно же, решает тренер всегда. У них большой штаб специалистов, которые разбираются в парном катании, так что я склонен согласиться с решением усложнить короткую программу. Ошибка — ничего страшного, в следующий раз будет легче.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов на пьедестале финала Гран-при Фото: РИА Новости

— Тарасова и Морозов в этом сезоне закрепились в качестве третьего номера. Как вы считаете, у них ещё есть шансы побороться с молодежью?

— Сейчас, когда мы видим, что Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский двигаются в сторону усложнений, конечно, Вове с Женей это жизни не упрощает. Понятно, что им будет сложнее. Появляются юниоры, которые сразу начинают учить какие-то сложные элементы. Но я просто не могу не вспомнить Олимпиаду в Пекине, когда фаворитами были совершенно не Тарасова и Морозов, а в итоге они завоевали серебро и заняли наивысшее место из наших пар. Это говорит о том, что все пары сильные и все могут бороться.

«Гуменника можно спокойно назвать лидером сборной»

— В танцах на льду финал Гран-при выиграли юные Кагановская и Ангелопол. Для вас это стало неожиданностью?

— Сейчас в танцах на льду идёт новое распределение мест, не выступают Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Загорски/Гурейро, Дэвис/Смолкин, распалась пара у Аннабель Морозов, которая была запасной на Олимпиаду…Понятно, что идёт перераспределение мест, и все пытаются занять лидерские позиции, попасть в сборную. Здесь у меня нет никакого удивления, идёт спортивная борьба, и сейчас эта танцевальная пара оказалась сильнее. Надо сказать, что абсолютно заслуженно — они действительно классно катаются. Я не очень большой специалист в танцах на льду, но мне они нравятся.

— Есть ли у этой пары потенциал стать номером один в нашей сборной?

— Конечно же, есть. Не вижу ничего, что могло бы им помешать. Но так же и у других пар, которые выступали в финале Гран-при России, есть такие возможности и перспективы. Наверное, это ещё не тот уровень танцев на льду, который показывают на мировой арене, однако это очень перспективные, очень хорошие пары, и кто-то из них со временем станет лидером сборной России. Я думаю, что некоторые из них станут конкурентоспособными и на мировой арене и будут побеждать. Время покажет.

— Как вы оцените развязку в мужском одиночном катании? Петра Гуменника после такого уверенного сезона уже можно назвать новым лидером сборной?

— Мне кажется, после чемпионата России, где Пётр Гуменник и Евгений Семененко набрали одинаковые баллы, у них осталось какое-то ощущение азарта и стремление взять реванш, поэтому было интересно посмотреть за их борьбой. Если на чемпионате России они были примерно равны, то в финале Гран-при Пётр всё-таки был лучше — заслуженное первое место, без каких-либо вопросов.

Я думаю, его можно спокойно назвать лидером сборной. Он и на чемпионате России хорошо выступил, а в финале Гран-при подтвердил, что находится в хорошей форме, владеет сложными элементами. Для меня в схватке Гуменника и Семененко было самое интересное, как ребята после чемпионата России разберутся, кто из них круче.

— В целом вас удивил мужской пьедестал? Дима Алиев завоевал серебро после провала в короткой программе, Марк Кондратюк взял бронзу после такого тяжёлого сезона…

— Наше мужское одиночное катание набирает обороты и становится сильным и очень конкурентным. Здесь, наверное, сложно удивляться, когда на пьедестале стоят чемпион Европы, олимпийский чемпион. Конечно, они должны быть на пьедестале. Если бы Семененко, действующий чемпион России, стоял на пьедестале, это бы меня тоже не удивило. Здесь конкуренция возрастает, и так же, как в парах, в женском катании, постоянно происходит ротация. Для меня как для болельщика интерес благодаря этому повышается. Понятно, что проигрывать тяжело, но в конкурентной среде всё равно кто-то лучше, кто-то хуже, и, пока кто-то не станет на голову выше и не будет побеждать всегда, мы будем видеть такую борьбу. Я думаю, что она только добавляет интереса.

Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник и Марк Кондратюк на пьедестале финала Гран-при России Фото: РИА Новости

«Такой любви к фигурному катанию, как у Туктамышевой, ещё не встречал — она бьёт все рекорды»

— В женском катании победительницей сенсационно стала Аделия Петросян. Для вас это неожиданность?

— Я думаю, всё-таки нет. Штаб Этери Георгиевны Тутберидзе и наши одиночницы в целом приучили нас, что выходят молодые девочки и показывают невероятный контент, невероятные программы. Это, может быть, удивляло во времена Жени Медведевой и Алины Загитовой, когда они выходили во взрослые и в один сезон побеждали на каждом турнире. Но после этого мы уже увидели столько одиночниц, которые выходили на взрослый уровень и начинали выполнять самый сложный контент, что в какой-то момент это стало уже неудивительно.

Так что про Аделию могу сказать, что она меня не удивила, а восхитила, потому что действительно была прям лучше всех, причём не только в прыжковом контенте, но у неё были и прекрасные программы. Я думаю, она восхитила зрителей и судей своим катанием.

— Валиеву, Туктамышеву и Акатьеву в борьбе за медали разделили десятые балла. Как вы считаете, в итоге расстановка мест оказалась справедливой?

— Всё-таки фигурное катание остаётся субъективным видом спорта, и как бы в ISU ни старались подобрать максимально объективную систему судейства, но красота катания — владение коньком, интерпретация музыки, переходы, связующие шаги — остаётся на ощущения судей, и от этого нам никуда не уйти. Если Камила своим катанием погрузила судей в свою идею лучше, чем это сделал кто-то другой, соответственно, какие-то оценки у неё будут выше. А зритель, допустим, этого не почувствовал… Конечно, были вопросы, почему у Лизы такие баллы, а у Камилы такие — было интересно посмотреть протоколы, кому, где, сколько поставили. Это такой тонкий момент, особенно когда между тремя спортсменками разница в несколько десятых балла. Но всё-таки комментировать судейскую работу лучше самим судьям.

Как спортсмен понимаю, что сложно проигрывать десятыми балла, но я и знаю, как это классно выигрывать одной сотой. Наш спорт, конечно, субъективный, и думаю, что к этому нужно спокойнее относиться. Что касается прыжкового контента, то, допустим, если нет недокрута, а он стоит — это вызывает вопросы, нужно разбираться. А что касается второй оценки… Мне даже сложно представить, как это можно опротестовать, опровергнуть. Понятно, что Камила катается прекрасно, наверное, лучше всех в мире. Но и Лиза катается прекрасно, у неё есть свой стиль, который может нравиться болельщикам и судьям.

— Довольно тяжёлый сезон получился у Камилы Валиевой, она проиграла два главных старта. Как вы считаете, стоит ли переживать из-за этого?

— После олимпийского сезона это, если честно, было ожидаемо. Все абсолютно по-разному возвращаются к тренировкам и приходят в форму: у кого-то это быстро происходит, кому-то нужно определённое время. Не надо забывать, что Олимпиада для Камилы прошла не так, как она этого хотела. Мне как спортсмену сложно представить, что Камила пережила, сколько нервных клеток она потратила.

Учитывая все обстоятельства, которые сложились в прошлом году, она, наверное, ещё и превзошла ожидания, потому что из олимпийской сборной провела больше всех соревнований: Анна Щербакова пропустила этот сезон, Саша Трусова выступила только на двух турнирах. Камила выступала больше всех, и, учитывая то, что было на Олимпиаде, это заслуживает только уважения.

Стоит ли переживать? Конечно, все болельщики переживают за своих любимых фигуристов, и это нормально. Но я думаю, что Камила справилась со многими факторами, и для меня она в этом сезоне молодец. Она сделала, мне кажется, больше, чем было возможно.

Камила Валиева Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Туктамышева на протяжении всего сезона была на пьедестале. Как вы думаете, за счёт чего Лизе удаётся с каждым годом становиться всё сильнее и сильнее?

— Думаю, что за счёт большой любви к фигурному катанию. Я сам очень люблю фигурное катание, но такой любви, как у Лизы, ещё не встречал — она бьёт все рекорды. Она не только продолжает тренироваться, но и учит четверные; не стагнирует, а двигается вперёд во всем.

Во-вторых, у неё прекрасная команда, и, я думаю, они с Алексеем Николаевичем [Мишиным] нашли друг друга — у них схожее понимание фигурного катания. У них действительно классный тандем спортсмена и тренера — это очень важно. Думаю, эти две вещи двигают её вперёд, и я очень рад этому.

«Согласно правилам турнира по шоу-программам, я не могу принять в нём участие»

— Какие в целом у вас впечатления от внутрироссийского сезона? Успешно он прошёл — не успешно?

— Я думаю, что сезон прошёл успешно. Благодаря работе федерации, Первого канала и интересу зрителей к турнирам фигуристы сохранили эмоциональный и физический тонус. Они соревновались, боролись, побеждали, проигрывали, шли вперёд. Это очень важно для спортсмена — выступать. Думаю, что наше фигурное катание очень хорошо справилось с вызовами, которые бросило ему время. Я очень рад этому сезону.

— Если следующий сезон тоже будет внутрироссийским, стоит ли федерации как-то изменить календарь стартов, что-то добавить?

— Сложно сказать. Я думаю, лучше ответят на этот вопрос тренеры и спортсмены, потому что они всё-таки находились в этом календаре и какие-то выводы, возможно, сделали. Мне как болельщику фигурного катания было интересно: постоянно было что-то, что можно посмотреть. Если говорить глобально, то классный сезон, классный календарь — мне понравилось. Какие-то коррективы всегда можно вносить, но это уже мелочи.

— Скоро состоится турнир по шоу-программам. Многие ждали вас в списках участников, но вас там не оказалось. Почему?

— Всё очень просто: по правилам турнира шоу-программ можно выступать только с той партнёршей, с которой ты выступал в спорте. Наталья [Забияко] сейчас находится в другой стране, так что я не могу выступать в том составе, в каком выступал в спорте. Согласно правилам этого турнира, я не могу принять в нём участие.

— Как вы думаете, стоит ли в будущем поменять правила и разрешить парникам выступать как одиночникам или с другими партнёрами?

— Да, мне бы, конечно, хотелось этого. Например, Лена Ильиных выступала в шоу с Димой Соловьевым, Катя Боброва — с Ваней Букиным, я катался с Верой Базаровой, с Татьяной Волосожар. Конечно, если бы разрешили выступать не только в том составе, в котором ты катался в спорте, то пул участников бы сильно расширился. И, мне кажется, было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте. Так что я за то, чтобы такие изменения случились.

— За кого вы будете болеть на турнире по шоу-программам?

— Не знаю. Мне хочется посмотреть программы — я знаю, что ребята готовят что-то новенькое. Это абсолютно новый формат, интересно, что ребята подготовят. Буду болеть за всех, а во время турнира определюсь, что мне понравилось больше всего.