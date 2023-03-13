«Здоровье и психику не вернуть». С какими ментальными проблемами сталкиваются фигуристы?

Фигурное катание – это красивый, но адски тяжёлый вид спорта. Чтобы показать хотя бы что-то внятное на льду, нужно отдавать колоссальное количество сил каждый день. И не только физических, но ещё и моральных.

По ходу постолимпийского сезона многие фигуристы открыто высказывались о вопросах ментального здоровья, однако всё равно есть ощущение, что эта тема воспринимается в штыки. Что это просто обратная сторона спорта, которую нужно принять и с которой жить дальше, потому что такой порядок когда-то сложился.

В этом материале – краткий обзор тех ментальных проблем, с которыми сталкиваются фигуристы в своей карьере. Какие-то свойственны любому спорту высших достижений, а какие-то очень тесно связаны со спецификой фигурки.

Почему краткий? Про каждую проблему в отдельности можно было бы дипломную работу, если не книгу, написать – историй от конкретных людей очень много.

«Хочешь быть худой – закрой рот на замок». Расстройство пищевого поведения

Открываем этот раздел хлёсткой фразой олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой: как-то на вопрос подписчиков о том, как поддерживает себя в форме и так хорошо выглядит, она ответила так.

Это повсеместная проблема, но озвучивают её немногие – так ведь «принято», это традиции, которые существуют уже многие годы. Поправишься – не скрутишь прыжок, не докатаешь произвольную, партнёр не поднимет в поддержку. Фигурное катание требует эстетики – и не все задумываются о том, как обеспечивать эту эстетику здоровым образом. И можно ли это сделать вообще?

В этом сезоне много шума наделала история из США: к танцорше Кейтлин Хавайек за автографом подошёл фанат и сказал, что ей нужно серьёзно похудеть. Мировое сообщество поддержало Кейтлин, в России же эксперты в основном приняли сторону фаната.

«Если бы он к ней подошел и назвал «жирной коровой», это унижение, а если он просто сказал, что ей не мешало бы похудеть, можно обидеться, но лучше похудеть. Танцы всё же, партнёра жалко, тяжело её таскать. Он такой хрупкий малый», – отмечал Александр Жулин.

Анастасия Скопцова в прошлом году выпустила большой фильм о расстройствах пищевого поведения, в котором поделилась и личной историей. Когда смотришь на эту яркую и красивую спортсменку, то даже подумать не можешь, какие проблемы были у неё в карьере и что у неё в прямом смысле слова начинали отказывать органы после систематического приёма слабительных препаратов. Жёсткие стрессовые ограничения приводят к компульсивным перееданиям, переедания надо чем-то компенсировать – и всё перерастает в булимию. А пока ты находишься в борьбе за своё здоровье и состояние, то ещё и регулярно получаешь негативные комментарии, которые даже цитировать не очень хочется.

Анастасия Скопцова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2021 году большое интервью «Матч ТВ» дала Елизавета Худайбердиева, где открыто рассказала о собственных проблемах с весом – иногда ела на 150 калорий в день, взвешивалась по 10 раз на дню и наблюдала совершенно разные взаимодействия тренеров и спортсменов, связанных со взвешиванием. На момент интервью Лиза уже признала свою проблему, отмечала, что хочет транслировать правильное отношение к своему телу, мысли о том, что нужно любить себя. Но при этом понимала, что эти вещи с ней навсегда и могут аукнуться в будущем:

«Здоровье и психику не вернуть. Я никогда не стану прежней, допустим. Можно уйти в ремиссию, но полностью от моих проблем с головой на фоне нездоровых отношений с едой не избавиться уже никогда».

Перечислять пострадавших от РПП фигуристок можно долго – и это только те девушки, которые рассказали об этом сами, или же ситуация дошла до крайности (в случае, например, лечения Юлии Липницкой или Юлии Антиповой от анорексии в Израиле).

И это только девушки – у какой-то части парней тоже могут возникать подобные проблемы. Этому уделяется ещё меньше внимания, но мальчиков тоже критикуют, причём открыто, иногда об этом говорят даже комментаторы в трансляции.

«Выхожу на лёд, начинается раскатка, а я просто не могу дышать». Панические атаки

Ещё одна частая проблема, с которой сталкиваются фигуристки, – различные проявления тревожных расстройств. Давление из-за результатов, нервное напряжение во время стартов, ошибки при выполнении каких-то сложных элементов… Всё это может спровоцировать такую реакцию организма, которую ты особо и не можешь контролировать.

Открыто о панических атаках несколько лет назад рассказала Станислава Константинова. «У меня несколько раз были сонные параличи, особенно на соревнованиях. Был один старт, когда я приехала на Гран-при потрясающе готовой и в отличном настроении, но просто не могла спать все соревнования и ловила сонные параличи и панические атаки. Я приходила на каток и понимала, что просто не могу собраться. Что у меня что-то не в порядке. Думаю, в тот момент очень сильно переживала из-за результатов, было большое давление, тяжело было», – отмечала фигуристка.

Канадская фигуристка Кирстен Мур-Тауэрс после Олимпиады рассказала, что столкнулась в карьере с паническими атаками из-за выполнения подкрутки: «Когда бы я ни думала о том, что моему телу придётся выполнять эту вещь, которая абсолютно бессмысленна для моего разума, у меня появлялось чувство страха и агрессии».

Всех удивило внезапное снятие Изабо Левито с чемпионата четырёх континентов в Колорадо-Спрингс. Американская фигуристка шла второй после короткой программы, имела хорошие шансы на победу, уже разминалась в зале перед выходом на произвольную программу – и внезапно стало известно, что выступления на турнире она заканчивает. Официальная причина, озвученная федерацией фигурного катания, – недомогание. По данным The Skating Lesson (со ссылкой сразу на несколько источников), причиной снятия стало то, что Изабо перенесла паническую атаку накануне, причём похожая история случилась и на чемпионате США. Информацию об этом опубликовали в закрытом аккаунте для спонсоров, откуда болельщики понесли это по соцсетям.

Изабо Левито Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Серафима Саханович столкнулась с панической атакой после ухода из академии Евгения Плющенко. В своём интервью тренер достаточно жёстко высказался об уходе спортсменки, и это вызвало у её организма очень резкую реакцию.

«Я была очень расстроена. Плакала. Тренер меня успокаивала, мама, но я не хотела никого слушать. Выхожу на лёд, начинается раскатка, а я просто не могу дышать. Наверное, это была паническая атака. Плачу, задыхаюсь, меня увезли в больницу. У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника», – рассказала фигуристка, отметив, что ей потребовалось ещё две недели на восстановление после этого.

«Всё время чувство, что не понимаю, зачем это всё». Эмоциональное выгорание и депрессия

Долгий, тяжёлый, в каком-то смысле даже монотонный труд на тренировках, который часто не окупается – золотая медаль же всего одна… Иногда сами спортсмены загоняют себя в угол, из которого не могут выбраться – тренируются ещё больше, если не могут добиться желаемого результата, и это далеко не всегда помогает.

Этой зимой случился крик души Мориса Квителашвили – фигурист откровенно рассказал, как тяжело ему дался постолимпийский сезон.

Морис Квителашвили Фото: РИА Новости

«Планы строить бессмысленно, но я понимаю, что кататься мне сейчас тяжело. Всё время чувство, что не понимаю, зачем это всё. Выгорание, наверное, случилось. Будто я работаю, а результата нет, и меня это ещё больше расстраивает – и так по кругу. В этом сезоне меня сильно кидает на эмоции, постоянное самобичевание», – признался Морис.

Обращаться к психологу за помощью при этом Квителашвили не хотел бы – такое состояние он привык лечить ещё бóльшим количеством труда: «Мой вариант – окунуться в работу и забыться в ней, тогда всё пройдет. Только что-то не проходит».

Иногда тяжёлое психическое состояние усугубляет отсутствие поддержки. Историей о депрессии поделилась Габриэла Пападакис – с этим состоянием она столкнулась, когда решилась на аборт ради продолжения карьеры и не получила какого-то отклика со стороны партнёра и тренеров: «Одно дело, когда тебе говорят: «Тут непорядок. Будем лечить». Другое – когда тебе плохо, а в ответ: «Даём тебе немного времени, давай, займись собой». Габриэла прошла этот тяжёлый путь одна, сейчас она олимпийская чемпионка.

Как фигуристы справляются?

Американка Грейси Голд собрала, наверное, всё что только можно в своей истории – тяжёлая депрессия, панические атаки, проблемы с лишним весом. Сейчас ей 27 лет, она выступает на международном уровне, пытается конкурировать с более молодыми соперницами, собирает каскад 3-3 в короткой программе. Долгая психотерапия, переосмысление себя в фигурном катании помогли Голд вернуться. Самое главное – она больше не воспринимает фигурное катание как мучение. Хочется, чтобы таких примеров, как Грейси, было больше.

Статуя свободы нашего женского одиночного – Елизавета Туктамышева. В письме к себе 16-летней она упомянула, что у неё были проблемы с едой в период взросления. «Во время пубертата я жила в перманентном стрессе: всегда нужно следить за весом, следить, сколько ешь. Если переел – надо голодать на следующий день. Я понимала, что вес – это важно в фигурном катании. От этого никуда не уйдешь, но и от своей природы – тоже. Если бы у меня не было эмоционального расстройства с едой тогда, то, возможно, таких изменений в организме бы не произошло», – отмечала Лиза, добавив, что самым важным было научиться не переедать.

Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Грейси Голд Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Спады и тяжёлые периоды в карьере Лиза смогла преодолеть благодаря комфортной среде вокруг – понимающим тренерам, их всеобъемлющей поддержке, готовности проходить через все испытания вместе. «Хочу относиться к спорту и к жизни, как Туктамышева», – так может сказать едва ли не каждая молодая фигуристка у нас в стране. И такие примеры дают надежду на то, что обратная сторона фигурного катания может быть не такой пугающей.