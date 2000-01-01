Выбираем судей для турнира по шоу-программам!
Все совпадения случайны: мы предлагаем свою версию, а настоящий состав жюри будет оглашён только в день турнира 18 марта.
Николай Цискаридзе (балет)
Знаменитый артист балета ранее выступал судьёй и в танцевальных конкурсах, и даже в шоу «Ледниковый период».
Егор Дружинин (хореограф, шоу «Танцы»)
Долгое время Егор является наставником в шоу «Танцы», он качественно мог бы оценить и актёрскую составляющую номеров, и хореографию.
Юлия Барановская (телеведущая)
В бригаде, согласно регламенту, будут присутствовать и представители СМИ. Многие годы Юлия ведёт ток-шоу на Первом канале, также она участвовала в «Ледниковом периоде» и затем сидела в жюри проекта.
Маргарита Мамун (художественная гимнастика)
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике раньше привлекалась для освещения событий фигурного катания, а сейчас могла бы поучаствовать и в судействе шоу-турнира.
Александр Петров (актёр)
В фильме «Лёд» Александр сыграл роль хоккеиста, но оценивать выступления наших спортсменов это не помешает. Петров не только один из самых популярных актёров России, но и двукратный обладатель премии «Золотой Орёл».
Виктор Дробыш (музыкальный продюсер)
За последние 30 лет Дробыш запустил множество успешных музыкальных проектов и написал большое количество хитов, так что мог бы по достоинству оценить музыкальную составляющую номеров и остальные составляющие шоу.
Константин Богомолов (режиссёр)
Художественный руководитель театра на Малой Бронной имеет как широкую известность в массах, так и опыт работы в жюри различных конкурсов. А также уникальный взгляд на происходящее на сцене.
Они могут рассудить Валиеву, Загитову и Щербакову! Предлагаем жюри на турнир шоу-программ
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