Они могут рассудить Валиеву, Загитову и Щербакову! Предлагаем жюри на турнир шоу-программ

Юлия Барановская (телеведущая)

В бригаде, согласно регламенту, будут присутствовать и представители СМИ. Многие годы Юлия ведёт ток-шоу на Первом канале, также она участвовала в «Ледниковом периоде» и затем сидела в жюри проекта.