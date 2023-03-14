«Купаться с акулами пока не планирую». Разговор с Лизой Туктамышевой

Фигуристка объяснила, почему бронза чемпионата России для неё ценнее бронзы финала Гран-при, а ещё рассказала о своих планах на ледовые шоу.

Елизавета Туктамышева провела великолепный сезон: фигуристка оказывалась на пьедестале почёта на всех турнирах. Если бы не отстранение российских спортсменов, Лиза поехала бы на свой третий чемпионат мира. Но спортсменка признаётся, что не рассчитывала на это и изначально понимала, что нас никуда не допустят. Тем не менее это не влияет на мотивацию Туктамышевой, и она уже задумывается о новом сезоне.

Однако прежде Лизе предстоит пережить другие не менее интересные события, среди которых, например, мастер-классы в Мексике и ледовые шоу. Об этом и не только — в нашем интервью.

— Этот сезон оказался для вас одним из лучших, вы всегда были в призах. Может быть, у вас есть какая-то градация сезонов, на какое место вы могли бы поставить этот?

— Наверное, градации никакой нет. Обычно просто хороший сезон проходит, и остаются тёплые, классные впечатления от этого. Поставить этот сезон на какое-то место из всех своих сезонов я пока что затрудняюсь, потому что это нужно проанализировать все, а их было очень много.

— На главных турнирах этого сезона вы завоевали бронзовые медали. Какая из них для вас ценнее?

— Чемпионат России, потому что в призы в финале Кубка России уже попадала. На чемпионате России я уже давно не была на пьедестале, так что это была для меня очень значимая медаль.

— По результатам чемпионата России вы могли бы поехать на чемпионат мира. Оставалась ли у вас надежда, что Россию всё-таки допустят?

— В этом году нет, всё изначально было понятно.

— Планируете ли смотреть чемпионат мира?

— Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно.

— За кого будете болеть?

— Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу.

— А за какими видами будете следить особенно внимательно?

— Мне всегда больше интересно смотреть либо девушек, либо мужчин.

— В этом сезоне вы стали больше общаться с фанатами. С чем это связано?

— Мне казалось, как обычно. Не могу сказать, что где-то больше.

— В этом году вы часто проводите фан-встречи, мастер-классы…

— Это было всегда, особенно в течение последних четырёх лет. Может быть, сейчас о них просто больше узнают. Вместе с G-Drive, Demix мы делаем креативные, классные встречи, мастер-классы, что позволяет поклонникам фигурного катания выигрывать классные призы. Спасибо моим брендам за то, что они так популяризируют фигурное катание.

Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

— Получаете ли вы дополнительный заряд энергии, мотивации от фанатов?

— Да, это всегда заряжает позитивными эмоциями и мотивирует дальше работать, потому что очень много добрых слов слышу от людей. Спасибо им всем!

— Скоро начнётся сезон ледовых шоу. Где мы вас увидим?

— Я буду участвовать в туре Ильи Авербуха и, возможно, в шоу Этери Тутберидзе — там вы тоже сможете меня увидеть. Следующие три месяца уже расписаны.

— Однажды вы устраивали своё ледовое шоу в Петербурге. Есть мысли снова организовать что-нибудь подобное?

— Посмотрим. В принципе, это было очень весело и по-семейному, я собрала близких мне людей в фигурном катании. Но если устраивать своё шоу, то немножечко масштабнее, чем было в прошлом. Однако в ближайших планах у меня этого нет. Может, когда-нибудь…

— Возможно, вы видели, что Юдзуру Ханю организовал своё шоу, где он выступает один. Как вам такая идея? Вы бы хотели когда-нибудь организовать что-нибудь подобное?

— Мне кажется, такое возможно только в Японии и только с Юдзуру Ханю, потому что он, можно сказать, как бог там, ему поклоняются миллионы людей, он очень популярный фигурист. Как он это выдержал — я не представляю. Это безумно сложно! Даже три номера в шоу очень сложно физически откатать, а выступать три часа подряд… Не представляю, откуда он брал силы. Это действительно очень круто, но я не такого полёта птица. И, мне кажется, так не смогла бы.

— Как думаете, такой формат мог бы прижиться в России?

— Не уверена. У нас очень много классных фигуристов. Кого-то одного, кто смог бы так же сделать, выделить не могу.

— Из ближайших планов у вас — мастер-классы в Мексике. Алексей Мишин сказал, что вы там хотите покупаться с акулами. Это действительно так?

— Это не совсем так, я немножечко боюсь акул (смеётся). Но если переборю этот страх, то будет очень круто. Однако не только ради этого едем в Мексику (смеётся). Это была скорее шутка.

— То есть купаться с акулами не будете?

— Не знаю. Пока нет, о другом мысли были (улыбается).

— Есть ли у вас ещё какие-то экстремальные желания?

— Я бы хотела попробовать сёрфинг. А так, самое экстремальное, что делала в последнее время — каталась на сноуборде. Мне пока этого хватает. Пробовать скайдайвинг в Сочи не планировала и не собираюсь, потому что пока к этому не готова.

— Одна из ваших сфер деятельности — создание одежды вместе с Demix. Как вы разрабатываете дизайн для своих коллекций?

— Мы созваниваемся с дизайнерами, обсуждаем дизайн, материал, как это всё будет выглядеть, готовим лекала, а потом Demix выпускает всё это в производство. Мои коллекции мне всегда очень нравятся, с нетерпением жду, когда можно будет начать уже работу над новой.

Елизавета Туктамышева Фото: Demix

— Перед Новым годом вы пожелали себе найти что-то, что будет вам нравиться помимо фигурного катания. Уже нашли или поиски продолжаются?

— Поиски только начинаются, я бы так сказала (улыбается).

— Уже пробовали новые вещи?

— Нет. Пока у меня такой же график, как и в последние два года. Я буду кататься по шоу, а там посмотрим. Может быть, мне что-то понравится.