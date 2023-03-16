Медведева, Загитова, Валиева и Щербакова на шоу-турнире! Ждём жеребьёвку. LIVE

Сезон в российском фигурном катании завершится очень масштабными и яркими соревнованиями. В субботу, 18 марта, в московском «Мегаспорте» пройдёт шоу-турнир, в котором примут участие не только действующие спортсмены, но и те, кто давно уже не соревнуется. Впервые в истории мы увидим, как спортсмены абсолютно разных поколений будут состязаться друг с другом. И кто в этой битве окажется сильнее, предугадать невозможно.
Сегодня, 16 марта, в 18:00 в «Мегаспорте» пройдёт жеребьёвка участников, а завтра начнутся официальные репетиции.
Вся информация о самом необычном турнире сезона и оперативные обновления — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Расстроена, что не участвует в необычном турнире, и одиночница Станислава Константинова, которая в январе объявила о завершении карьеры. Стася очень старалась впечатлить организаторов идеей своего номера, но теперь подозревает, что её сочинение даже не читали.
«Меня не было тут, потому что я болела и была в трауре и расстройстве, что меня не взяли на шоу-программы. Меня это подкосило как творца. Но я рада, что мне не нужно худеть на 100500 кг за две недели и утягивать себе все части тела скафандром, видимо. А то представляю, сколько обсуждений было бы. Ну, я в целом сразу понимала, что очень маленькая вероятность, что меня пригласят. Скорее, более важно поддержать действующих спортсменов, когда у них мало стартов и т. д.
Это сейчас я такая милая позитивная крошка. Весь токсик вышел просто. Видели бы вы меня, когда я отплясывала дома номер и уже костюм себе готовилась сама дизайнерить, чтобы удивить как-то. А мне кажется, мою заявку даже не открыли – ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках, насчёт своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», — написала Константинова в своём телеграм-канале.
Турнир шоу-программ не успел начаться, но уже отметился в скандальной повестке. Изначально в спике участников, отобранных по заявкам, фигурировала Анна Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира-2016 и трёхкратная медалистка чемпионатов Европы. Однако по неизвестным причинам её заменили на чемпиона Европы-2020 Дмитрия Алиева.
О своей замене сама Аня узнала из СМИ, чем была неприятно удивлена. Показательный номер, по её словам, она уже готовила и находилась в отличной форме.
«Моя подготовка к шоу-программ… Как вы можете видеть, со здоровьем у меня всё хорошо. Спасибо за беспокойство. Подготовка была полным ходом, и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ», — написала Погорилая в соцсетях.
Фигуристка даже показала фрагмент тренировки, на которой прекрасно исполняет тройные прыжки.
Регламент турнира шоу-программ
Полный регламент турнира шоу-программ можно прочитать в материале Дарьи Кирюхиной.
Список участников турнира шоу-программ
Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира
1. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
2. Камила Валиева
3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
4. Алина Загитова
5. Марк Кондратюк
6. Евгения Медведева
7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
8. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
10. Елизавета Туктамышева
11. Анна Щербакова
12. Алексей Ягудин
Спортсмены, отобранные по заявкам
13. Софья Акатьева
14. Дмитрий Алиев
15. Матвей Ветлугин
16. Петр Гуменник
17. Макар Игнатов
18. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
19. Михаил Коляда
20. Андрей Мозалев
21. Елена Радионова
22. Евгений Семененко
23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Расписание турнира шоу-программ
16 марта
18:00 — жеребьёвка участников.
18 марта
17:00-21:00 — турнир шоу-программ.
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