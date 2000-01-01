История противостояния Загитовой и Медведевой
Женя и Алина не раз встречались на одном льду. Мы вспомнили самые памятные турниры и подсчитали количество побед и поражений спортсменок.
Чемпионат России — 2017
Первая очная встреча Загитовой и Медведевой случилась на национальном чемпионате. Женя опередила соперницу на 12 баллов, но Алина не собиралась сдаваться и быстро набирала спортивную мощь.
Japan Open — 2017
На следующем турнире фигуристки выступали сообща за сборную Европы. Они представили свои произвольные программы и позволили команде вырваться вперёд. Медведева, надо отметить, откатала чище.
Чемпионат Европы — 2018
На европейском первенстве Женя боролась с травмами и допускала ошибки, а вот Алина поймала кураж и смогла вырвать первую победу над конкуренткой. Это был первый шаг к Пхёнчхану.
Олимпийские игры — 2018
В Корее обе спортсменки были настроены на победу. Четыре выдающихся проката и чуть больше балла разницы между первым и вторым местом. Слёзы счастья Загитовой и горя — Медведевой. Это было незабываемо.
Чемпионат России — 2019
В следующем сезоне Загитовой и Медведевой было одинаково непросто. На чемпионате России впервые выступило трио Трусова — Щербакова — Косторная. В итоге Алина стала пятой, а Женя — седьмой.
Чемпионат мира — 2019
Юным ученицам Этери Тутберидзе был ещё закрыт путь на международные старты, поэтому отношения между собой снова выясняли Загитова и Медведева. Первая триумфально выиграла золото, вторая увезла бронзу.
Кубок Первого канала — 2021
Больше фигуристки не выходили на лёд друг против друга, но на развлекательном турнире на Кубок Первого канала они всё равно соревновались. Команда Алины обошла сборную Жени, всё было серьёзно.
Турнир шоу-программ — 2023
По количеству побед Загитова явно впереди — 5:2. Но Медведева может взять реванш! Спортсменки примут участие в новом турнире шоу-программ и поборются за главные призы.
Загитова сразится с Медведевой спустя четыре года! Женя наконец возьмёт реванш у Алины?
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