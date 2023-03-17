Турнир шоу-программ по фигурному катанию. Расписание, порядок выступлений

В субботу, 18 марта, в московском «Мегаспорте» пройдут заключительные соревнования внутрироссийского сезона по фигурному катанию «Русский вызов». В турнире шоу-программ примут участие не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру.
В этой статье мы собрали главное, что нужно знать перед началом старта.
Расписание
18 марта
17:00—21:00 — шоу-турнир по фигурному катанию.
Прямая трансляция
Соревнования будут транслироваться в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Первом канале. Okko покажет турнир в прямом эфире, на Первом канале трансляция начнётся с задержкой в 15 минут.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Елизавета Туктамышева
Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»
Порядок выступлений
Первое отделение
1. Макар Игнатов
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
3. Матвей Ветлугин
4. Елена Радионова
5. Андрей Мозалёв
6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
7. Елизавета Туктамышева
8. Дмитрий Алиев
9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
10. Софья Акатьева
11. Пётр Гуменник
Второе отделение
12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
13. Михаил Коляда
14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
15. Евгения Медведева
16. Евгений Семененко
17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
18. Анна Щербакова
19. Алексей Ягудин
20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
21. Камила Валиева
22. Марк Кондратюк
23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
24. Алина Загитова
Регламент
Регламент турнира шоу-программ подробно описан в этой статье:
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