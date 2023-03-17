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Турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов»: расписание, порядок выступлений, трансляция, регламент

Турнир шоу-программ по фигурному катанию. Расписание, порядок выступлений
Яна Левхина
Турнир шоу-программ по фигурному катанию
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Главное, что нужно знать о соревнованиях под названием «Русский вызов».

В субботу, 18 марта, в московском «Мегаспорте» пройдут заключительные соревнования внутрироссийского сезона по фигурному катанию «Русский вызов». В турнире шоу-программ примут участие не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру.

В этой статье мы собрали главное, что нужно знать перед началом старта.

Расписание

18 марта
17:00—21:00 — шоу-турнир по фигурному катанию.

Прямая трансляция

Соревнования будут транслироваться в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Первом канале. Okko покажет турнир в прямом эфире, на Первом канале трансляция начнётся с задержкой в 15 минут.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Порядок выступлений

Первое отделение

1. Макар Игнатов
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
3. Матвей Ветлугин
4. Елена Радионова
5. Андрей Мозалёв
6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
7. Елизавета Туктамышева
8. Дмитрий Алиев
9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
10. Софья Акатьева
11. Пётр Гуменник

«Озвучил гонорар в 10 миллионов». Жаль, но этих фигуристов не будет на шоу-турнире «Озвучил гонорар в 10 миллионов». Жаль, но этих фигуристов не будет на шоу-турнире

Второе отделение

12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
13. Михаил Коляда
14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
15. Евгения Медведева
16. Евгений Семененко
17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
18. Анна Щербакова
19. Алексей Ягудин
20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
21. Камила Валиева
22. Марк Кондратюк
23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
24. Алина Загитова

Регламент

Регламент турнира шоу-программ подробно описан в этой статье:

Кто рассудит Загитову и Медведеву, Валиеву и Ягудина? У шоу-турнира наконец есть регламент Кто рассудит Загитову и Медведеву, Валиеву и Ягудина? У шоу-турнира наконец есть регламент
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