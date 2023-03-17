Турнир шоу-программ по фигурному катанию. Расписание, порядок выступлений

Главное, что нужно знать о соревнованиях под названием «Русский вызов».

В субботу, 18 марта, в московском «Мегаспорте» пройдут заключительные соревнования внутрироссийского сезона по фигурному катанию «Русский вызов». В турнире шоу-программ примут участие не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру.

В этой статье мы собрали главное, что нужно знать перед началом старта.

Расписание

18 марта

17:00—21:00 — шоу-турнир по фигурному катанию.

Прямая трансляция

Соревнования будут транслироваться в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Первом канале. Okko покажет турнир в прямом эфире, на Первом канале трансляция начнётся с задержкой в 15 минут.

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«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Елизавета Туктамышева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Порядок выступлений

Первое отделение

1. Макар Игнатов

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов

3. Матвей Ветлугин

4. Елена Радионова

5. Андрей Мозалёв

6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

7. Елизавета Туктамышева

8. Дмитрий Алиев

9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

10. Софья Акатьева

11. Пётр Гуменник

Второе отделение

12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

13. Михаил Коляда

14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

15. Евгения Медведева

16. Евгений Семененко

17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

18. Анна Щербакова

19. Алексей Ягудин

20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

21. Камила Валиева

22. Марк Кондратюк

23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

24. Алина Загитова

Регламент

Регламент турнира шоу-программ подробно описан в этой статье: