Ягудин завладел миллионами, а Валиева едва не осталась без приза. Деньги на шоу-турнире

Сколько заработали фигуристы на турнире шоу-программ
У многих не было бы шанса, если бы не зрительская любовь — у судей свои фавориты.
Камила Валиева — 333 тысячи рублей
Олимпийская чемпионка в команде выиграла приз зрительских симпатий, набрав 29,28% голосов. За это Камила получит треть одного миллиона рублей, который с ней разделят другие участники рейтинга.
Марк Кондратюк — 333 тысячи рублей
Среди мужчин победителем голосования стал ученик Светланы Соколовской. Зрители были недовольны судейством и решили самостоятельно назначить номер «Маленький принц» лучшим.
Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 333 тысячи рублей
Также публика тепло поприветствовала и наградила танцевальный дуэт Анжелики Крыловой. По отдельности фигуристы получат около 166,5 тысячи рублей.
Михаил Коляда — 500 тысяч рублей
По полмиллиона рублей заработали фавориты судейской бригады. Любимчиком Евгения Миронова стал бронзовый призёр чемпионата мира в Милане.
Татьяна Волосожар/Максим Траньков — 500 тысяч рублей
Двукратные олимпийские чемпионы покорили Валентина Юдашкина, который лично вручил им награду. Максим и Татьяна каждый заработали по 250 тысяч рублей.
Софья Акатьева — 500 тысяч рублей
Алла Сигалова выделила среди всех участников турнира шоу-программ новоявленную чемпионку России. Утончённая фигуристка не могла оставить кого-то равнодушным.
Елизавета Туктамышева — 500 тысяч рублей
Императрица не отстала и стала музой Бориса Эйфмана, который с радостью вручил спортсменке солидный чек. В номере под «Кумпарситу» ученица Алексея Мишина и правда была хороша.
Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин — 500 тысяч рублей
А вот Николай Цискаридзе обратил внимание на олимпийских чемпионов Турина. Премьер Большого театра был в восторге от драматичной постановки фигуристов. Они разделят выигрыш пополам.
Анна Щербакова — 1 миллион рублей
Теперь же тройка призёров! По сумме баллов первой на ступень пьедестала ступила олимпийская чемпионка Пекина. Анна взяла условную бронзу турнира шоу-программ.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 3 миллиона рублей
Второе место заняли ещё одни обладатели олимпийского золота. Виктория и Никита показали душещипательный номер на медицинскую тему, который принёс им по 1,5 миллиона рублей.
Алексей Ягудин — 5 миллионов рублей
Ну и триумфатором «Русского вызова» стал не кто иной, как олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити. В собственный день рождения Алексей подарил всем незабываемое выступление.
Ягудин завладел миллионами, а Валиева едва не осталась без приза. Деньги на шоу-турнире
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