Мэрилин Загитова или шаманка Валиева? Выбираем лучший номер шоу-турнира! Рейтинг

Если ваше мнение разошлось с мнением членов жюри, то самое время его высказать в нашем рейтинге.

Турнир шоу-программ позади, но обсуждения продолжаются! Кто впечатлил публику самым ярким номером? Кто удивил, а кто растрогал до слёз? Может быть, чью-то задумку вы не поняли? Теперь лучшего выбираете вы и только вы.

Может быть, вы не согласны с баллами судей и решили бы выделить кого-то другого? Настало ваше время отдать свой голос кому-то из фаворитов! А может быть, и всем полюбившимся номерам сразу? В нашем рейтинге это тоже возможно!

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