Мэрилин Загитова или шаманка Валиева? Выбираем лучший номер шоу-турнира! Рейтинг

Турнир шоу-программ позади, но обсуждения продолжаются! Кто впечатлил публику самым ярким номером? Кто удивил, а кто растрогал до слёз? Может быть, чью-то задумку вы не поняли? Теперь лучшего выбираете вы и только вы.
Может быть, вы не согласны с баллами судей и решили бы выделить кого-то другого? Настало ваше время отдать свой голос кому-то из фаворитов! А может быть, и всем полюбившимся номерам сразу? В нашем рейтинге это тоже возможно!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Михаил Коляда
Брюки и белая рубашка, композиция – вроде бы много раз использованная в фигурном катании… но всё решают детали. Например – лестница в небо, по которой карабкается Миша Коляда в самом конце номера. А метания на льду под пронзительный кавер «Je suis malade» – искусство и только оно.
Татьяна Волосожар/Максим Траньков
Тема номера двукратных олимпийских чемпионов «Самсон и Далила» – несколько лет Волосожар и Траньков не катались вместе и так красочно ворвались на соревновательный лёд! Главное, за чем интересно наблюдать – это пленительные парные взаимодействия, которые у Тани и Максима на каком-то космическом уровне. Легенды всё ещё в форме и всё ещё укатали бы большую часть мира!
Софья Акатьева
Первый полноценный показательный Сони оказался под «Hijo de la luna». Соня спустилась к зрителям на огромной светящейся луне и на ней же закончила свой номер – а в середине продемонстрировала легчайшее катание и даже чистый каскад 3-3.
Пётр Гуменник
Чёрный кожаный костюм с сюрпризом, великая музыка и рояль! Вот ключ к яркому запоминающемуся выступлению. Петя откатался под легендарное «Болеро» Равеля, разорвал на себе костюм, под кожаным полотном оказалось большое светящееся сердце. А завершилось всё сольной партией на фортепиано – по словам Пети, этот реквизит в последний момент предложила использовать Тамара Николаевна Москвина.
Матвей Ветлугин
Пусть часть номера Матвея спалил заранее Первый канал, всё равно фигуристу удалось произвести фурор! На льду он побывал сразу четырьмя легендами фигурного катания. В самом начале Матвей повторил движения из «Дон Кихота» Алины Загитовой, причём в той самой пачке! Затем она превратилась в костюм Елизаветы Туктамышевой для «Toxic», а он уже в свою очередь – в тот самый костюм Евгения Плющенко для Sexbomb. Последнее превращение – в Алексея Ягудина, повтором той самой дорожки из «Зимы».
Елизавета Туктамышева
Танго «Кумпарсита» в одиночку рядом с балетным станком – и такая задача по силам Лизе Туктамышевой! Этот номер можно легко описать словосочетанием «Чистая страсть». А как легко и играючи Лиза запрыгнула на этот балетный станок в самом конце? Настоящая императрица!
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Никита появился на льду в образе врача и на протяжении всего номера спасал Вику от смерти.
Евгения Тарасова / Владимир Морозов
Тарасова и Морозов перенесли на лёд противостояние белой шахматной королевы и чёрного короля. Женя выехала на лёд в очень сложном платье, которое затем так и осталось стоять на шахматной доске. В ярком противостоянии победили всё же чёрные фигуры.
Евгений Семененко
Король кейпопа в здании – только теперь не под корейскую группу, а под китайский коллектив WayV. Характерная хореография из клипа, десятка от Валентина Юдашкина (за костюм или нет – решать уже вам), бело-красный сплит на голове – Женя легко решается на смелые эксперименты. В середине номера происходит перевоплощение – к Жене присоединяется кукла, и с ней уже кататься гораздо сложнее.
Дмитрий Алиев
Дима показал настоящую русскую душу, перевоплотившись в Сергея Есенина. Песню на стихотворение «Вижу сон, дорога чёрная» исполнил Сергей Безруков, который тоже когда-то играл великого поэта.
Камила Валиева
Камиле удалось вызвать на сцене настоящий дождь! Она оказалась на льду в образе шаманки, показала яркие танцы с бубном, а затем на лёд действительно пролился дождь – здорово, когда такая яркая фигуристка экспериментирует.
Анна Щербакова
Лиричный номер «17 мгновений весны» помог Ане взять призовое место в этом турнире. Фигуристка воплотила на льду образ жены Штирлица. Трогательная музыка, видеоряд из легендарной кинокартины, проживание всех эмоций героини – всё это не могло не завоевать сердце зрителя.
Алексей Ягудин
Артист с большой буквы А. Под «Ne me quitte pas» Жака Бреля Алексей показал зрителям настоящий моноспектакль. И всё-таки сумел собрать тройной тулуп в 43 года! Хороший подарок самому себе на день рождения.
Евгения Медведева
Накануне выступления Женя попросила зрителей в обязательном порядке включать на её выступлении фонарики – так что ожидалось что-то лиричное. Но вряд ли кто-то ожидал, что, возвращаясь на соревновательный лёд, Женя вспомнит свою олимпийскую драму. В начале номера фигуристка смотрела на экран, где показывалась развязка её пути на Олимпиаде, а затем проникновенно откаталась под вокал Mia Boyka – текст песни во многом отражает переживания Медведевой.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Ребята устроили на льду настоящую футбольную феерию! Сначала Настя появилась на льду в костюме мяча, а затем они с Сашей практически весь номер провели на льду с привязанными настоящими мячами. Сколько паре пришлось провести на льду, чтобы научиться так легко исполнять тодес и входить в поддержки с таким реквизитом… но зато публика была в восторге! А тренер ребят Артур Минчук сыграл судью и даже сел на шпагат, спасая ворота от гола.
Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
Великий Рахманинов, великие Тотьмянина и Маринин. Лаконичная музыка, сдержанные костюмы, но очень яркое и чувственное катание. Идеальное попадание в акценты и взаимодействие друг с другом. Даже не скажешь, что соревновалась эта пара последний раз в 2006 году.
Марк Кондратюк
Историю «Маленького принца» Марк воплотил с большим количеством реквизита. Игра света и тени за ширмой, планеты на льду, по которым путешествует Принц, и та самая роза – все каноны соблюдены. А в качестве музыкального сопровождения Кондратюк выбрал кавер на Sweet Dreams.
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Лиза и Егор показали на льду… нет, не историю моряка и морячки, как могло показаться поначалу. Чемпионы России совместили «Dream a little dream of me» и танец «Яблочко»: пассажирка лайнера мешает матросу выполнять свою работу, а в концовке даже выливает на него ведро воды!
Елена Радионова
Фигуристка появилась на льду под таинственную восточную музыку, скрыв лицо под красной тканью. Но затем ритм сменился, на катке зазвучала Шакира, и Лена от души зажгла под «Whenever, wherever»!
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв
Олимпийские чемпионы Сочи-2014 представили программу под «Can't help falling in love» в обработке 2WEI. В номере читалась история двух людей, которые пережили катастрофу и остались друг у друга вдвоём.
Макар Игнатов
Макар ярко открыл турнир шоу-программ, перевоплотившись в Ивана Васильевича, который меняет профессию. Из обычного советского человека – в настоящего царя!
Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Внезапная дискотека 10-х от новых звёзд наших танцев! Ребята выбрали нашумевший в своё время «Gangnam style» и разбавили его треком «One desire», повторив характерную хореографию из клипов и добавив собственные яркие фишки в виде невероятных поддержек и акробатики.
Андрей Мозалёв
Очень неожиданный номер от Андрея – в образе Парфюмера. На льду фигуриста сопровождали полуобнажённые девушки в туфлях на огромных каблуках, они показали хореографию в стиле фрейм-ап стрип, лёжа прямо на катке! Постановкой танцевальной части занималась танцовщица Анастасия Юрасова, постановкой спортивной – Денис Лунин.
Алина Загитова
Мэрилин Загитова! Алину действительно было не узнать – она впервые предстала перед зрителями блондинкой, да ещё и такой легендарной блондинкой, как Мэрилин Монро. Все атрибуты актрисы на месте – Алина и спела, вентилятор раздувал полы длинной белой юбки, не задался только прыжок, но это не испортило впечатление от номера.
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