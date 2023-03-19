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Выбираем лучший номер турнира шоу-программ, рейтинг: Загитова, Медведева, Щербакова, Ягудин, Туктамышева, Кондратюк

Мэрилин Загитова или шаманка Валиева? Выбираем лучший номер шоу-турнира! Рейтинг
Анастасия Матросова
Выбираем лучший номер турнира шоу-программ
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Если ваше мнение разошлось с мнением членов жюри, то самое время его высказать в нашем рейтинге.

Турнир шоу-программ позади, но обсуждения продолжаются! Кто впечатлил публику самым ярким номером? Кто удивил, а кто растрогал до слёз? Может быть, чью-то задумку вы не поняли? Теперь лучшего выбираете вы и только вы.

Может быть, вы не согласны с баллами судей и решили бы выделить кого-то другого? Настало ваше время отдать свой голос кому-то из фаворитов! А может быть, и всем полюбившимся номерам сразу? В нашем рейтинге это тоже возможно!

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: лучший номер турнира «Русский вызов» шоу-программ
Михаил Коляда
Фото: РИА Новости
1 место

Михаил Коляда

Брюки и белая рубашка, композиция – вроде бы много раз использованная в фигурном катании… но всё решают детали. Например – лестница в небо, по которой карабкается Миша Коляда в самом конце номера. А метания на льду под пронзительный кавер «Je suis malade» – искусство и только оно.

Татьяна Волосожар/Максим Траньков
Фото: РИА Новости
2 место

Татьяна Волосожар/Максим Траньков

Тема номера двукратных олимпийских чемпионов «Самсон и Далила» – несколько лет Волосожар и Траньков не катались вместе и так красочно ворвались на соревновательный лёд! Главное, за чем интересно наблюдать – это пленительные парные взаимодействия, которые у Тани и Максима на каком-то космическом уровне. Легенды всё ещё в форме и всё ещё укатали бы большую часть мира!

Софья Акатьева
Фото: РИА Новости
3 место

Софья Акатьева

Первый полноценный показательный Сони оказался под «Hijo de la luna». Соня спустилась к зрителям на огромной светящейся луне и на ней же закончила свой номер – а в середине продемонстрировала легчайшее катание и даже чистый каскад 3-3.

Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
4 место

Пётр Гуменник

Чёрный кожаный костюм с сюрпризом, великая музыка и рояль! Вот ключ к яркому запоминающемуся выступлению. Петя откатался под легендарное «Болеро» Равеля, разорвал на себе костюм, под кожаным полотном оказалось большое светящееся сердце. А завершилось всё сольной партией на фортепиано – по словам Пети, этот реквизит в последний момент предложила использовать Тамара Николаевна Москвина.

Матвей Ветлугин
Фото: РИА Новости
5 место

Матвей Ветлугин

Пусть часть номера Матвея спалил заранее Первый канал, всё равно фигуристу удалось произвести фурор! На льду он побывал сразу четырьмя легендами фигурного катания. В самом начале Матвей повторил движения из «Дон Кихота» Алины Загитовой, причём в той самой пачке! Затем она превратилась в костюм Елизаветы Туктамышевой для «Toxic», а он уже в свою очередь – в тот самый костюм Евгения Плющенко для Sexbomb. Последнее превращение – в Алексея Ягудина, повтором той самой дорожки из «Зимы».

Елизавета Туктамышева
Фото: РИА Новости
6 место

Елизавета Туктамышева

Танго «Кумпарсита» в одиночку рядом с балетным станком – и такая задача по силам Лизе Туктамышевой! Этот номер можно легко описать словосочетанием «Чистая страсть». А как легко и играючи Лиза запрыгнула на этот балетный станок в самом конце? Настоящая императрица!

Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Фото: РИА Новости
7 место

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Никита появился на льду в образе врача и на протяжении всего номера спасал Вику от смерти.

Евгения Тарасова / Владимир Морозов
Фото: РИА Новости
8 место

Евгения Тарасова / Владимир Морозов

Тарасова и Морозов перенесли на лёд противостояние белой шахматной королевы и чёрного короля. Женя выехала на лёд в очень сложном платье, которое затем так и осталось стоять на шахматной доске. В ярком противостоянии победили всё же чёрные фигуры.

Евгений Семененко
Фото: РИА Новости
9 место

Евгений Семененко

Король кейпопа в здании – только теперь не под корейскую группу, а под китайский коллектив WayV. Характерная хореография из клипа, десятка от Валентина Юдашкина (за костюм или нет – решать уже вам), бело-красный сплит на голове – Женя легко решается на смелые эксперименты. В середине номера происходит перевоплощение – к Жене присоединяется кукла, и с ней уже кататься гораздо сложнее.

Дмитрий Алиев
Фото: РИА Новости
10 место

Дмитрий Алиев

Дима показал настоящую русскую душу, перевоплотившись в Сергея Есенина. Песню на стихотворение «Вижу сон, дорога чёрная» исполнил Сергей Безруков, который тоже когда-то играл великого поэта.

Камила Валиева
Фото: РИА Новости
11 место

Камила Валиева

Камиле удалось вызвать на сцене настоящий дождь! Она оказалась на льду в образе шаманки, показала яркие танцы с бубном, а затем на лёд действительно пролился дождь – здорово, когда такая яркая фигуристка экспериментирует.

Анна Щербакова
Фото: РИА Новости
12 место

Анна Щербакова

Лиричный номер «17 мгновений весны» помог Ане взять призовое место в этом турнире. Фигуристка воплотила на льду образ жены Штирлица. Трогательная музыка, видеоряд из легендарной кинокартины, проживание всех эмоций героини – всё это не могло не завоевать сердце зрителя.

Алексей Ягудин
Фото: РИА Новости
13 место

Алексей Ягудин

Артист с большой буквы А. Под «Ne me quitte pas» Жака Бреля Алексей показал зрителям настоящий моноспектакль. И всё-таки сумел собрать тройной тулуп в 43 года! Хороший подарок самому себе на день рождения.

Евгения Медведева
Фото: РИА Новости
14 место

Евгения Медведева

Накануне выступления Женя попросила зрителей в обязательном порядке включать на её выступлении фонарики – так что ожидалось что-то лиричное. Но вряд ли кто-то ожидал, что, возвращаясь на соревновательный лёд, Женя вспомнит свою олимпийскую драму. В начале номера фигуристка смотрела на экран, где показывалась развязка её пути на Олимпиаде, а затем проникновенно откаталась под вокал Mia Boyka – текст песни во многом отражает переживания Медведевой.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Фото: РИА Новости
15 место

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Ребята устроили на льду настоящую футбольную феерию! Сначала Настя появилась на льду в костюме мяча, а затем они с Сашей практически весь номер провели на льду с привязанными настоящими мячами. Сколько паре пришлось провести на льду, чтобы научиться так легко исполнять тодес и входить в поддержки с таким реквизитом… но зато публика была в восторге! А тренер ребят Артур Минчук сыграл судью и даже сел на шпагат, спасая ворота от гола.

Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
Фото: РИА Новости
16 место

Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин

Великий Рахманинов, великие Тотьмянина и Маринин. Лаконичная музыка, сдержанные костюмы, но очень яркое и чувственное катание. Идеальное попадание в акценты и взаимодействие друг с другом. Даже не скажешь, что соревновалась эта пара последний раз в 2006 году.

Марк Кондратюк
Фото: РИА Новости
17 место

Марк Кондратюк

Историю «Маленького принца» Марк воплотил с большим количеством реквизита. Игра света и тени за ширмой, планеты на льду, по которым путешествует Принц, и та самая роза – все каноны соблюдены. А в качестве музыкального сопровождения Кондратюк выбрал кавер на Sweet Dreams.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Фото: РИА Новости
18 место

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Лиза и Егор показали на льду… нет, не историю моряка и морячки, как могло показаться поначалу. Чемпионы России совместили «Dream a little dream of me» и танец «Яблочко»: пассажирка лайнера мешает матросу выполнять свою работу, а в концовке даже выливает на него ведро воды!

Елена Радионова
Фото: РИА Новости
19 место

Елена Радионова

Фигуристка появилась на льду под таинственную восточную музыку, скрыв лицо под красной тканью. Но затем ритм сменился, на катке зазвучала Шакира, и Лена от души зажгла под «Whenever, wherever»!

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв
Фото: РИА Новости
20 место

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв

Олимпийские чемпионы Сочи-2014 представили программу под «Can't help falling in love» в обработке 2WEI. В номере читалась история двух людей, которые пережили катастрофу и остались друг у друга вдвоём.

Макар Игнатов
Фото: РИА Новости
21 место

Макар Игнатов

Макар ярко открыл турнир шоу-программ, перевоплотившись в Ивана Васильевича, который меняет профессию. Из обычного советского человека – в настоящего царя!

Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Фото: РИА Новости
22 место

Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол

Внезапная дискотека 10-х от новых звёзд наших танцев! Ребята выбрали нашумевший в своё время «Gangnam style» и разбавили его треком «One desire», повторив характерную хореографию из клипов и добавив собственные яркие фишки в виде невероятных поддержек и акробатики.

Андрей Мозалёв
Фото: РИА Новости
23 место

Андрей Мозалёв

Очень неожиданный номер от Андрея – в образе Парфюмера. На льду фигуриста сопровождали полуобнажённые девушки в туфлях на огромных каблуках, они показали хореографию в стиле фрейм-ап стрип, лёжа прямо на катке! Постановкой танцевальной части занималась танцовщица Анастасия Юрасова, постановкой спортивной – Денис Лунин.

Алина Загитова
Фото: РИА Новости
24 место

Алина Загитова

Мэрилин Загитова! Алину действительно было не узнать – она впервые предстала перед зрителями блондинкой, да ещё и такой легендарной блондинкой, как Мэрилин Монро. Все атрибуты актрисы на месте – Алина и спела, вентилятор раздувал полы длинной белой юбки, не задался только прыжок, но это не испортило впечатление от номера.

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Новости. Фигурное катание
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