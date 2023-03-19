Как судьи выбирали победителей шоу-турнира? Анализируем оценки и называем фаворитов жюри

Ягудин покорил всех, а Ветлугин оказался у некоторых арбитров в числе аутсайдеров.

На турнире шоу-программ все участники от души постарались впечатлить новыми показательными программами. Однако мест было всего три, а вкусы пятерых членов жюри отнюдь не всегда совпадали. Известные деятели театра, кино, балета и даже моды оценивали фигуристов по двум реальным компонентам фигурного катания, но всё равно очевидно, что их личные представления о прекрасном неизбежно отразились на выставленных баллах.

Безоговорочное лидерство и пять миллионов рублей отдали лишь олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. А с распределением второго и третьего места случались дебаты. Да и первую позицию на самом деле некоторые судьи решительно отдали ещё двум участникам. Что же касается аутсайдеров, они тоже у судей заметно разнятся.

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Мы решили проверить, чьи выступления больше всего понравились и не понравились каждому члену жюри. И согласуется ли это с раздачей специальных призов.

Выбор Евгения Миронова

«Когда меня пригласили судить, я сказал: «Я не пойду». Это невозможно. Я не имею отношения к фигурному катанию. Я могу только удивляться, как вы это делаете. Но когда мне сказали, что сегодня надо оценивать художественность и артистизм, я сказал: «Да, я тогда пойду, если только с этой целью», — поделился Евгений Миронов с участниками турнира шоу-программ.

Народный артист России — один из тех, кто не скупился на максимальные оценки фигуристам. Наивысший балл — 10 — актёр театра и кино поставил восемь раз. Трём участникам — за оба компонента. Так что первое место, по его мнению, должны были поделить несколько человек. Второе — два. А вот третья позиция всё же досталась лишь одному.

Свой приз Миронов отдал Михаилу Коляде. В целом решение не противоречит его судейству. Но, как видите, поощрять Боброву и Соловьёва не стал, хотя и поставил им наивысшие баллы.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Меньше всего Евгения Миронова впечатлили показательные программы Макара Игнатова, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина. Им народный артист за два компонента поставил 12, 12 и 10 баллов соответственно.

Выбор Аллы Сигаловой

Алла Сигалова — заслуженная артистка России и известный хореограф. Так что её мнение о постановках и выступлениях участников турнира шоу-программ весьма любопытно.

Алла Сигалова отметить особым призом захотела Софью Акатьеву. Про Боброву и Соловьёва она тоже почему-то подзабыла. А вот Михаила Коляду до неё как раз успел выбрать Евгений Миронов.

Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Маленькая, тоненькая, немыслимой красоты, лёгкости, очарования, какого-то невероятно свежего таланта — Софья Акатьева», — восхитилась Алла Сигалова на турнире шоу-программ.

В антитоп-3 уважаемого хореографа попали Макар Игнатов (10,75 балла) и по иронии судьбы сразу два танцевальных дуэта: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (10,25 балла) и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (10 баллов).

Выбор Бориса Эйфмана

Народный артист России и известный балетмейстер тоже способен по достоинству оценить хореографию и артистизм, пусть и на льду. Борис Эйфман — единственный, кто оценил на высший балл только одного участника. Понятно, что Алексея Ягудина. Больше никому десяток не поставил ни за один компонент.

«Думаю, ещё больше нужно развивать направление такого художественного фигурного катания, потому что в этом, я думаю, наше будущее», — поделился балетмейстер на турнире шоу-программ.

Выбор Бориса Эйфмана в своей специальной номинации Елизаветы Туктамышевой был абсолютно логичен, ведь другие его фавориты выиграли основные призы.

Да, предпочтение при прочих равных балетмейстер отдал танго у станка Императрицы.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё Эйфман запомнился крайне низкими оценками номеров, которые меньше всего ему понравились: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (11 баллов), Андрей Мозалёв (10,75 балла), Дмитрий Алиев (9,5 балла).

Хулигана Алиева, похоже, не поняли.

Выбор Валентина Юдашкина

Кому из судей было сложнее всего? Объективно — народному художнику России и знаменитому модельеру. Возможно, решающим фактором для него при выставлении оценок послужили как раз костюмы фигуристов. Но это лишь предположения. Как было на деле — известно только самому Юдашкину. Первое место, по его мнению, однозначно завоевал Алексей Ягудин. А вот со второй и третьей позициями он никак не мог определиться. Отправил в призы половину участников.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но в этой радужной картине есть и мутные моменты. Валентин Юдашкин, увы, на последнее место отправил Матвея Ветлугина (13 баллов). Ни один из четырёх костюмов не помог. Макар Игнатов и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв также не завоевали сердце художника: им он поставил по 13,5 балла.

Специальный приз он вручил Татьяне Волосожар/Максиму Транькову. Никого из тех, кого определил на второе место, выбирать не стал.

Выбор Николая Цискаридзе

«Несмотря на то что я хотел бы наградить и других, не могу не выразить своё восхищение и любовь паре, за которую я болел очень-очень много — это Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин», — объяснил свой выбор для специального приза Николай Цискаридзе.

Несмотря на то что артист балета честно признался в желании наградить любимую пару, его порыв в полной гармонии с оценками. Ягудин и Щербакова — с основными призами.

Меньше всего баллов Цискаридзе поставил зажигательной самбе Елены Радионовой (14 баллов), Дмитрию Алиеву (14 баллов) и Матвею Ветлугину (12 баллов).

Короли композиции и представления

В призах при разных раскладах могли оказаться аж 14 участников! То есть большая часть фигуристов всё-таки зацепила кого-то из судей. И это здорово. Грустно, что в аутсайдеры зачастую отправляли весёлые, развлекательные номера.

Отдельное лидерство по двум компонентам также намекает, что драма, драма и ещё раз драма — вот какой рецепт успеха был на первом в истории турнире шоу-программ. Ценились наиболее серьёзные постановки. Смеяться или пританцовывать во время проката спортсменов судьи не слишком хотели.

Матвей Ветлугин Фото: РИА Новости

Лучшая композиция, а именно оригинальность идеи и качество музыкального и хореографического оформления программы, по общему мнению жюри, у Алексея Ягудина (10 баллов), Софьи Акатьевой и Анны Щербаковой (по 9,33 балла), Михаила Коляды и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова (по 9,25 балла).

Лучшее представление, а именно артистизм и качество представления и исполнения программы продемонстрировали, по мнению жюри, Алексей Ягудин (10 баллов), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (9,92 балла) и Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин (9,83 балла).

Матвей Ветлугин со своей искромётной идеей, если кому интересно, не в последней тройке. Но и до середины списка ему далеко.