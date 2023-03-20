Сколько миллионов срубили наши фигуристы за сезон? Валиева и Гуменник — самые богатые

Сложный сезон подошёл к концу и принёс нашим фигуристам не только медали, но и щедрые призовые. Федерация фигурного катания России (ФФКР) постаралась компенсировать недопуск на международные старты, и в отношении заработков это вполне удалось. Миллионы рублей за несколько месяцев обрели 38 спортсменов, а лидеры в женском и мужском одиночном катании едва не пробили отметку в 10 млн!
И это при том, что никто не выиграл абсолютно все денежные турниры. Потенциально абсолютный победитель сезона мог пополнить счёт более чем на 17 млн рублей!
Мы посчитали, как в итоге распределились призовые между нашими фигуристами, и узнали, кто из них оказался самым богатым.
Призовые на соревнованиях
Доходы от участия в ледовых шоу, безусловно, зачастую выше, чем на турнирах. Но в данном случае речь идёт о заработках в соревновательной борьбе. В зачёт пошли все основные крупные российские турниры.
На взрослых этапах Гран-при за первое место предусмотрено 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Максимально можно было участвовать в двух этапах. У спортивных пар и танцевальных дуэтов призовые делились пополам.
Чемпионов России по прыжкам отдельно у мужчин и у девушек поощрили на 1 млн рублей. В командном прыжковом турнире «белые» с капитаном в лице Евгения Плющенко получили 5 млн рублей, «красные» под предводительством Этери Тутберидзе — 3 млн, а «синие» под началом Алексея Мишина — 2 млн. Как распределили эти суммы члены команды (восемь человек в каждой) между собой – неизвестно, но надеемся, что поровну.
Команда Мишина на прыжковом турнире
Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»
На чемпионате России к золоту причитались 2,5 млн рублей, к серебру — 1,5 млн, к бронзе — 1 млн. У пар и танцоров доходы поделили пополам.
На Кубке Первого канала «Красная машина» Алины Загитовой заслужила 11 млн рублей. «Нас не догонят» Камилы Валиевой — 9 млн. Как и в случае с прыжковым турниром, призовые условно разделили поровну между всеми участниками, которые соревновались. Но есть нюанс. У Алины таковых было 12 человек, а у Камилы — 13: в произвольной произошла замена травмированной Анастасии Зининой на Ксению Гущину. Так как обе девушки откатали по одной программе, то логично разделить для них пополам призовые, которые полагались одному участнику.
Капитанам, а также выступавшим вне конкурса танцевальным дуэтам, жалованье за Кубок Первого канала в зачёт не пошло. Но, естественно, вряд ли организаторы использовали их как волонтёров.
В финале Гран-при премия за золото составила 1 миллион рублей, за серебро — 750 тысяч, за бронзу — 500 тысяч.
Призовые по итогам сезона
По итогам сезона самые результативные на стартах фигуристы в каждом виде заработали особый денежный бонус: 5 млн рублей — за первое место; 2,5 млн — за второе и 1 млн — за третье. Но что делать, если среди лидеров есть те, кто набрал одинаковый рейтинг? Именно так произошло у девушек, у парней и у спортивных пар: поровну очков набрали Муравьёва с Туктамышевой, Семененко с Алиевым и Бойкова/Козловский с Мишиной/Галлямовым.
Лидеры рейтинга одиночниц:
- Камила Валиева — 95
- Софья Акатьева — 84
- Софья Муравьёва — 78
- Елизавета Туктамышева — 78.
Лидеры рейтинга одиночников:
- Пётр Гуменник — 97
- Евгений Семененко — 83
- Дмитрий Алиев — 83.
Лидеры рейтинга пар:
- Бойкова/Козловский — 88
- Мишина/Галлямов — 88
- Тарасова/Морозов — 79.
Лидеры рейтинга танцоров:
- Шанаева/Дрозд — 79
- Тютюнина/Багин — 74
- Худайбердиева/Базин — 64.
К сожалению, вероятность, что поощрят четырёх лидеров вместо запланированных трёх, невелика. Но есть известная схема действий в подобных ситуациях, которую собирались применять, кстати, на турнире шоу-программ. А именно: при совпадении баллов у первых двух мест поровну делим между ними премию в 5 и 2,5 млн рублей (то есть по 3,75 млн каждому). Следующий по рейтингу получает премию за 3-е место.
Аналогично поступаем при равенстве очков у второго и третьего мест в рейтинге парней: Семененко и Алиев делят поровну 2,5 и 1 млн рублей (по 1,75 млн каждому).
У девушек Туктамышева и Муравьёва поровну делят 1 млн рублей (по 500 тысяч каждой).
И не забываем, что у танцоров и парников призовые за рейтинг также делятся между партнёрами пополам.
Призовые на турнире шоу-программ
Турнир шоу-программ, хотя и не требовал от фигуристов обязательного исполнения каких-то элементов и полностью развязал руки в плане творчества, всё-таки был заявлен как соревнования. Участники оценивались по двум реальным компонентам — композиция и представление — по действующей системе ISU. Так что, конечно, призовые за этот старт нельзя игнорировать. Спортсмены очень старались понравиться и болельщикам, и судьям из сферы искусства. Жаль, баллы выставляли довольно странные.
Матвей Ветлугин
Фото: РИА Новости
В любом случае основные денежные награды (5, 3 и 1 млн рублей), премии от судей (по 500 тысяч рублей) и приз зрительских симпатий (1 млн), которые поделили на всех победителей, серьёзно повлияли на итоговое распределение фигуристов по заработкам относительно друг друга.
В список попал даже Алексей Ягудин, который давно завершил карьеру и не зарабатывает на стартах. Но 18 марта всё изменилось: олимпийский чемпион 2002 года за одно выступление обеспечил себе 5 млн рублей и ворвался в топ-10 самых богатых фигуристов этого сезона.
Валиева и Гуменник заработали больше всех
А теперь перейдём к самому главному. Больше всех призовых снова заработала Камила Валиева. Она уверенно лидировала после первой половины сезона и под конец, пусть и не без труда, удержала первую строчку. За успехи Камиле полагается 9 958 333 рублей. Совсем немного не хватило, чтобы пробить заветную десятку.
Наиболее близок по заработкам к Камиле оказался Пётр Гуменник. После победы в финале Гран-при он даже немного её опережал, но Камила исправила это, получив приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ.
Камила Валиева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Остальные фигуристы значительно уступили Валиевой и Гуменнику. В том числе и чемпионы России – 2023 Софья Акатьева и Евгений Семененко.
У спортивных пар больше всех заработали воспитанники Тамары Москвиной. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обеспечили себе по 5,125 млн рублей. Анастасия Мишина и Александр Галлямов чуть меньше — по 5 041 667 рублей.
У танцевальных дуэтов богаче всех оказались Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. У них по итогам сезона по 3,925 млн рублей.
Обратите внимание, что лишь в парном катании самые высокие призовые у победителей последнего чемпионата России. Всего же в список миллионеров попали 38 фигуристов. Неплохо, правда?
Камила Валиева: 9 958 333 рубля
Пётр Гуменник: 9 741 667 рублей
Софья Акатьева: 7 291 667 рублей
Евгений Семененко: 6 050 000 рублей
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: по 5 125 000 рублей
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: по 5 041 667 рублей
Алексей Ягудин: 5 000 000 рублей
Дмитрий Алиев: 4 625 000 рублей
Елизавета Туктамышева: 4 500 000 рублей
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд: по 3 925 000 рублей
Евгения Тарасова и Владимир Морозов: по 2 941 667 рублей
Александр Самарин: 2 666 667 рублей
Софья Муравьёва: 2 475 000 рублей
Аделия Петросян: 2 416 667 рублей
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин: по 2 250 000 рублей
Глеб Лутфуллин: 1 966 667 рублей
Софья Тютюнина и Андрей Багин: по 1 900 000 рублей
Софья Самоделкина: 1 800 000 рублей
Марк Кондратюк: 1 533 333 рубля
Виктория Синицина и Никита Кацалапов: по 1 500 000 рублей
Андрей Мозалёв: 1 425 000 рублей
Григорий Фёдоров: 1 400 000 рублей
Макар Игнатов: 1 375 000 рублей
Вероника Яметова: 1 216 667 рублей
Алина Горбачёва, Артём Ковалёв: по 1 116 667 рублей
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол: по 1 066 666 рублей
Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Анна Щербакова: по 1 000 000 рублей.
Едва ли кто-то мог представить в сентябре, что Анна Щербакова опередит по призовым Александру Трусову. Но, увы, Саша откаталась на двух этапах Гран-при, а потом заболела прямо на чемпионате России. В финале Гран-при и на турнире шоу-программ помешала выступить травма спины. Аня же восстановилась после операции на колене и блеснула под занавес сезона в «Русском вызове».
Блеснула очень ярко: судьи поставили Аню на третье место, которое принесло ей 1 млн рублей. А Саша успела получить на стартах только 500 тысяч. Компанию ей составили Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, чей танцевальный дуэт распался в конце декабря.
Михаил Коляда — 950 000 рублей
Елизавета Пасечник и Максим Некрасов — по 750 000 рублей
Анастасия Зинина, Ксения Гущина — по 575 000 рублей
Александра Трусова, Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный — по 500 000 рублей
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — по 400 тысяч рублей
Илья Яблоков, Алексей Ерохов — по 300 тысяч рублей
Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков — по 250 тысяч рублей
Ксения Синицына, Дарья Бояринцева и Роман Плешков, Иван Попов, Яна Матвейшина и Тимофей Субботин, Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Алиса Крайнюковаи Семён Нетсев, Полина Усова и Михаил Антонов — по 200 тысяч рублей.
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