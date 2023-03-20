Сколько миллионов срубили наши фигуристы за сезон? Валиева и Гуменник — самые богатые

Сложный сезон подошёл к концу и принёс нашим фигуристам не только медали, но и щедрые призовые. Федерация фигурного катания России (ФФКР) постаралась компенсировать недопуск на международные старты, и в отношении заработков это вполне удалось. Миллионы рублей за несколько месяцев обрели 38 спортсменов, а лидеры в женском и мужском одиночном катании едва не пробили отметку в 10 млн!

И это при том, что никто не выиграл абсолютно все денежные турниры. Потенциально абсолютный победитель сезона мог пополнить счёт более чем на 17 млн рублей!

Мы посчитали, как в итоге распределились призовые между нашими фигуристами, и узнали, кто из них оказался самым богатым.

Призовые на соревнованиях

Доходы от участия в ледовых шоу, безусловно, зачастую выше, чем на турнирах. Но в данном случае речь идёт о заработках в соревновательной борьбе. В зачёт пошли все основные крупные российские турниры.

На взрослых этапах Гран-при за первое место предусмотрено 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Максимально можно было участвовать в двух этапах. У спортивных пар и танцевальных дуэтов призовые делились пополам.

Чемпионов России по прыжкам отдельно у мужчин и у девушек поощрили на 1 млн рублей. В командном прыжковом турнире «белые» с капитаном в лице Евгения Плющенко получили 5 млн рублей, «красные» под предводительством Этери Тутберидзе — 3 млн, а «синие» под началом Алексея Мишина — 2 млн. Как распределили эти суммы члены команды (восемь человек в каждой) между собой – неизвестно, но надеемся, что поровну.

Команда Мишина на прыжковом турнире Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

На чемпионате России к золоту причитались 2,5 млн рублей, к серебру — 1,5 млн, к бронзе — 1 млн. У пар и танцоров доходы поделили пополам.

На Кубке Первого канала «Красная машина» Алины Загитовой заслужила 11 млн рублей. «Нас не догонят» Камилы Валиевой — 9 млн. Как и в случае с прыжковым турниром, призовые условно разделили поровну между всеми участниками, которые соревновались. Но есть нюанс. У Алины таковых было 12 человек, а у Камилы — 13: в произвольной произошла замена травмированной Анастасии Зининой на Ксению Гущину. Так как обе девушки откатали по одной программе, то логично разделить для них пополам призовые, которые полагались одному участнику.

Капитанам, а также выступавшим вне конкурса танцевальным дуэтам, жалованье за Кубок Первого канала в зачёт не пошло. Но, естественно, вряд ли организаторы использовали их как волонтёров.

В финале Гран-при премия за золото составила 1 миллион рублей, за серебро — 750 тысяч, за бронзу — 500 тысяч.

Призовые по итогам сезона

По итогам сезона самые результативные на стартах фигуристы в каждом виде заработали особый денежный бонус: 5 млн рублей — за первое место; 2,5 млн — за второе и 1 млн — за третье. Но что делать, если среди лидеров есть те, кто набрал одинаковый рейтинг? Именно так произошло у девушек, у парней и у спортивных пар: поровну очков набрали Муравьёва с Туктамышевой, Семененко с Алиевым и Бойкова/Козловский с Мишиной/Галлямовым.

Лидеры рейтинга одиночниц:

Лидеры рейтинга одиночников:

Пётр Гуменник — 97

Евгений Семененко — 83

Дмитрий Алиев — 83.

Лидеры рейтинга пар:

Бойкова/Козловский — 88

Мишина/Галлямов — 88

Тарасова/Морозов — 79.

Лидеры рейтинга танцоров:

Шанаева/Дрозд — 79

Тютюнина/Багин — 74

Худайбердиева/Базин — 64.

К сожалению, вероятность, что поощрят четырёх лидеров вместо запланированных трёх, невелика. Но есть известная схема действий в подобных ситуациях, которую собирались применять, кстати, на турнире шоу-программ. А именно: при совпадении баллов у первых двух мест поровну делим между ними премию в 5 и 2,5 млн рублей (то есть по 3,75 млн каждому). Следующий по рейтингу получает премию за 3-е место.

Аналогично поступаем при равенстве очков у второго и третьего мест в рейтинге парней: Семененко и Алиев делят поровну 2,5 и 1 млн рублей (по 1,75 млн каждому).

У девушек Туктамышева и Муравьёва поровну делят 1 млн рублей (по 500 тысяч каждой).

И не забываем, что у танцоров и парников призовые за рейтинг также делятся между партнёрами пополам.

Призовые на турнире шоу-программ

Турнир шоу-программ, хотя и не требовал от фигуристов обязательного исполнения каких-то элементов и полностью развязал руки в плане творчества, всё-таки был заявлен как соревнования. Участники оценивались по двум реальным компонентам — композиция и представление — по действующей системе ISU. Так что, конечно, призовые за этот старт нельзя игнорировать. Спортсмены очень старались понравиться и болельщикам, и судьям из сферы искусства. Жаль, баллы выставляли довольно странные.

Матвей Ветлугин Фото: РИА Новости

В любом случае основные денежные награды (5, 3 и 1 млн рублей), премии от судей (по 500 тысяч рублей) и приз зрительских симпатий (1 млн), которые поделили на всех победителей, серьёзно повлияли на итоговое распределение фигуристов по заработкам относительно друг друга.

В список попал даже Алексей Ягудин, который давно завершил карьеру и не зарабатывает на стартах. Но 18 марта всё изменилось: олимпийский чемпион 2002 года за одно выступление обеспечил себе 5 млн рублей и ворвался в топ-10 самых богатых фигуристов этого сезона.

Валиева и Гуменник заработали больше всех

А теперь перейдём к самому главному. Больше всех призовых снова заработала Камила Валиева. Она уверенно лидировала после первой половины сезона и под конец, пусть и не без труда, удержала первую строчку. За успехи Камиле полагается 9 958 333 рублей. Совсем немного не хватило, чтобы пробить заветную десятку.

Наиболее близок по заработкам к Камиле оказался Пётр Гуменник. После победы в финале Гран-при он даже немного её опережал, но Камила исправила это, получив приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Остальные фигуристы значительно уступили Валиевой и Гуменнику. В том числе и чемпионы России – 2023 Софья Акатьева и Евгений Семененко.

У спортивных пар больше всех заработали воспитанники Тамары Москвиной. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обеспечили себе по 5,125 млн рублей. Анастасия Мишина и Александр Галлямов чуть меньше — по 5 041 667 рублей.

У танцевальных дуэтов богаче всех оказались Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. У них по итогам сезона по 3,925 млн рублей.

Обратите внимание, что лишь в парном катании самые высокие призовые у победителей последнего чемпионата России. Всего же в список миллионеров попали 38 фигуристов. Неплохо, правда?

Едва ли кто-то мог представить в сентябре, что Анна Щербакова опередит по призовым Александру Трусову. Но, увы, Саша откаталась на двух этапах Гран-при, а потом заболела прямо на чемпионате России. В финале Гран-при и на турнире шоу-программ помешала выступить травма спины. Аня же восстановилась после операции на колене и блеснула под занавес сезона в «Русском вызове».

Блеснула очень ярко: судьи поставили Аню на третье место, которое принесло ей 1 млн рублей. А Саша успела получить на стартах только 500 тысяч. Компанию ей составили Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, чей танцевальный дуэт распался в конце декабря.

Фигуристы с заработком меньше миллиона:



Михаил Коляда — 950 000 рублей

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов — по 750 000 рублей

Анастасия Зинина, Ксения Гущина — по 575 000 рублей

Александра Трусова, Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный — по 500 000 рублей

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — по 400 тысяч рублей

Илья Яблоков, Алексей Ерохов — по 300 тысяч рублей

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков — по 250 тысяч рублей

Ксения Синицына, Дарья Бояринцева и Роман Плешков, Иван Попов, Яна Матвейшина и Тимофей Субботин, Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Алиса Крайнюковаи Семён Нетсев, Полина Усова и Михаил Антонов — по 200 тысяч рублей.