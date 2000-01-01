Оценки Юдашкина — модный приговор фигуристам? Костюмы фаворитов дизайнера на шоу-турнире

В этих костюмах фигуристы покорили Юдашкина на шоу-турнире!

Разве может костюм для программы не влиять на оценку знаменитого модельера? Едва ли. Рассказываем, кого из фигуристов Валентин Юдашкин отметил высшим баллом за один, а то и два компонента на шоу-турнире.