В этих костюмах фигуристы покорили Юдашкина на шоу-турнире!
Разве может костюм для программы не влиять на оценку знаменитого модельера? Едва ли. Рассказываем, кого из фигуристов Валентин Юдашкин отметил высшим баллом за один, а то и два компонента на шоу-турнире.
Алексей Ягудин
Необычная креативная и полная драмы постановка наверняка не единственное, что впечатлило Юдашкина в прокате Ягудина. Забавный галстук и подтяжки запросто могли покорить душу дизайнера и подтолкнуть поставить сразу две «десятки».
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Юдашкин не раз критиковал форму наших футболистов. Но Настя и Саша, похоже, ему угодили. Простой крой и синие оттенки — к лицу обоим спортсменам.
Анна Щербакова
Элегантное платье Ани было просто обречено на успех у художника-модельера. Возможно, девушка покорила его ещё до начала программы.
Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
Строгая простота нарядов олимпийских чемпионов Турина также не осталась без внимания Юдашкина. В их «десятке» за представление программы наверняка есть вклад и костюмов.
Камила Валиева
Шаманское одеяние со множеством интересных деталей завораживало не меньше, чем причудливые танцы Камилы с бубном. Юдашкин явно был доволен.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Больничную одежду сложно соотнести с модой, но Вике с Никитой удалось выглядеть стильно даже в этом случае. Ну а накал эмоций и насыщенная хореография лишь утвердили Юдашкина отправить пару в свои фавориты.
Евгения Медведева
Женя не обманула, сказав, что платье для номера у неё очень красивое. Россыпь страз, нежные цвета и воздушная юбка проложили путь к сердцу выдающегося модельера.
Евгений Семененко
Эпатировать со вкусом — особое умение, которым обладает молодой чемпион России. Безумный образ на тему k-pop не испугал Юдашкина, а вызвал порыв отправить Женю в число лидеров шоу-турнира.
Оценки Юдашкина — модный приговор фигуристам? Костюмы фаворитов дизайнера на шоу-турнире
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