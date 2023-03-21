Парни всё же стабильнее девушек. Статистика ультра-си наших фигуристов в сезоне-2022/2023

Голова идёт кругом от количества ультра-си, которые прыгали наши фигуристы в этом сезоне! 886 попыток сложнейших прыжков, и половина из них выполнена чисто. Спортсмены полгода радовали болельщиков тройными акселями и всем разнообразием четверных прыжков. Разве что на аксель в четыре оборота никто не замахнулся, но с таким трудолюбием кто-нибудь из наших ребят однажды-таки повторит уникальное достижение американца Ильи Малинина.

Пока же есть не менее веский повод гордиться нашими одиночниками. Всеми. А не как зачастую — лишь девушками. На самом деле, парни не менее круты и по стабильности не уступают женскому полу. Просто прыгают ультра-си значительно больше, что повышает вероятность ошибок. А потом кажется, что девочки надёжнее. Но это не так.

С квадов и трикселей наши девушки падали в этом сезоне чаще парней. Да и по количеству чистых попыток им тоже уступили.

Тройной аксель — самый стабильный элемент ультра-си у девушек

Как справлялись с ультра-си наши фигуристки в этом сезоне? Им было нелегко. По крайней мере, на взрослых стартах: именно на их основе была сделана статистика. В зачёт пошли все соревнования по мастерам спорта в период с сентября 2022-го по март 2023-го. Финал Гран-при России — последний турнир, который учтён в статистике.

Девушек, владеющих четверными прыжками и/или тройными акселями, у нас хватает. Причём квады успешно осваивает больше спортсменок, нежели прыжок в три с половиной. Зато вероятность выехать триксель — выше. В этом сезоне было именно так. Из 55 попыток тройного акселя в женском одиночном катании — 61,8% исполнено чисто. Каждый пятый прыжок закончился падением. «Бабочка» была одна: эта крайне неприятная ошибка помешала Камиле Валиевой в короткой программе на чемпионате России. Остальные 16,4% попыток трикселей девушкам удалось приземлить, но с разного рода помехами, которые привели к отрицательной оценке качества исполнения (GOE).

Статистика у девушек

Следующим по популярности и успешности у наших фигуристок из ультра-си оказался четверной тулуп. Из 34 попыток — 44,1% выполнено чисто. Частота падений практически идентична с тройным акселем — 20,6%. Но «бабочка» была не одна, а две. «Грязных» приземлений, соответственно, тоже больше.

Впрочем, по сравнению с четверным сальховом отношения с квад-тулупом у взрослых девушек достаточно тёплые. На сальхов они замахивались 13 раз по ходу сезона, и только два не вызвали вопросов у судей. Падений и ошибок вышло поровну. В «бабочку» квад превратился лишь раз, но с учётом небольшого количества попыток это не так мало.

С четверным риттбергером и четверным лутцем в этом сезоне из одиночниц, к сожалению, не справился никто. Но за смелость пойти на них всё равно хочется поблагодарить двух бесстрашных атлеток: Александру Трусову и Аделию Петросян. Саша дважды заходила на сложнейший квад во время этапов Гран-при, но её полёт омрачался падением.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

У Аделии Петросян аналогичная история с риттбергером. Однако под конец сезона она выучила четверной флип и уверенно продемонстрировала его в финале Гран-при. Другое дело, что радоваться стопроцентной чистоте, когда была всего одна попытка, не имеет смысла.

В целом наши девушки справлялись почти с каждым вторым элементом ультра-си в этом сезоне. Но падали довольно часто — с каждого четвёртого прыжка. Чувствуете уровень риска? Но они идут на него и подтверждают, что лучшие в мире (пусть и на международные старты их пока не пускают).

Парни обогнали фигуристок по стабильности

Наши мужчины-одиночники в этом сезоне доказали, что времена упадка в этом виде у нас окончательно прошли. Уровень конкуренции сейчас, возможно, даже выше, чем у девушек, а явные фавориты отсутствуют. И самое главное: отсутствие стабильности у парней — мнимая претензия. С ультра-си элементов они падают заметно реже фигуристок, и за исключением четверного акселя нет ни одного прыжка повышенной сложности, который им бы не покорился на стартах.

Придраться можно разве что к тройному акселю: девушки справляются с ним лучше. Почему-то чисто скрутить три с половиной оборота мужчинам зачастую труднее, нежели четыре. Но показатели по трикселю у них всё-таки неплохие: почти каждая вторая из 382 попыток (49,3%) заслуживает плюсовые надбавки от арбитров. 22 «бабочки» при таком раскладе (5,7%) тоже нестрашны. Да и процент падений меньше.

Статистика у мужчин

Самый популярный четверной у наших одиночников — тулуп: 186 попыток за сезон. И эта любовь взаимна. В большинстве случаев квад получается чисто — 54,8%. «Бабочек», правда, многовато — 13 штук (7%).

На этом фоне исполнение четверного сальхова выглядит более надёжным. Безупречно наши парни его приземляют немного реже, чем тулуп — 52,5% чистых попыток из 139. Но самое страшное — раскрытие бабочкой — происходило всего шесть раз (4,3%). Процент падений тоже более низкий по сравнению с другими ультра-си: 15,2%.

Четверной риттбергер, к сожалению, заслуживает звание самого коварного квада. Лишь треть из 42 попыток не омрачилась какой-либо ошибкой. Падений много — 28,6%, поэтому неудивительно, что пока мало кто идёт на этот прыжок.

Макар Игнатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Четверной лутц, который, по идее, считается самым сложным четверным, и то своих обладателей подводит реже. Из 25 попыток — 48% успешных. Но этот приятный показатель нивелируют частые «бабочки» — 16%. Тем не менее здорово, что у нас в принципе есть ребята, которые демонстрируют квад-лутц на турнирах. Появится больше умельцев, и совокупная стабильность пойдёт в плюс.

Как и у женщин-одиночниц, в мужской среде не питают тёплых чувств к флипу в четыре оборота. Пять попыток за сезон: три падения и один чистый. Ждём прогресс в будущем.

В любом случае в плане стабильности на четверных прыжках парни уверенно обошли девушек в этом сезоне. Естественно, и общая стабильность на ультра-си у них выше. 50% чистых элементов и ощутимо меньше падений — 17,8%.

165 падений с ультра-си за сезон

Совместными усилиями наши девушки и парни умудрились сделать 886 попыток ультра-си: 437 тройных акселей и 449 четверных прыжков. Чаще всего чисто выполняли четверной тулуп — 53,2%. Но шансы выехать, пусть и с каким-то недостатком, оказались выше у четверного сальхова: 49,3% чистых элементов + 29% с ошибкой. А досадные «бабочки» на нём настигали спортсменов только семь раз (4,6%).

Самыми трудными при выполнении были четверной риттбергер и четверной лутц. Риттбергер без проблем приземляли 31,8% из 44 попыток. Столько же падали и зарабатывали отрицательные GOE. Лутц при 44,4% успеха обогнал все ультра-си по превращению в «бабочку» — 14,8%.

Флип на данный момент находится в роли изгоя. Очень редкий гость на соревнованиях.

Общая статистика

А в общей сложности почти половину (49,9%) ультра-си наши фигуристы исполнили в сезоне-2022/2023 чисто. Падали, конечно, нередко — 165 раз (18,6%), но очень старались спасти элемент и не отступали от избранного пути прогресса.