Поможет ли Грасслю личное присутствие Тутберидзе на ЧМ? Все интриги турнира в Сайтаме

Проведение чемпионата мира постолимпийского сезона в Сайтаме уже превращается в добрую традицию. В 2019 году это был невероятно яркий турнир — блестящая дуэль Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена в мужском одиночном, выстраданная победа Алины Загитовой, бронза Евгении Медведевой с золотым отливом, первый четверной прыжок у женщин по взрослым (историю сотворила Элизабет Турсынбаева), первая крупная медаль Синициной и Кацалапова…

Прошло четыре года. В Сайтаме не будет сборной России, но интерес к ЧМ всё равно очень высокий. Этери Тутберидзе вместо трёх девушек привезла троих парней, Илья Малинин, кажется, будет только увеличивать число квадов, а в женском одиночном нет стабильного лидера.

Все интриги предстоящего чемпионата мира в Сайтаме – в нашем материале.

Помешает ли Малинин Уно стать двукратным? Что покажет Грассль с Тутберидзе?

Сёма Уно вполне может стать двукратным чемпионом мира. Он лидер мирового сезона с лучшим результатом за 300 баллов, в произвольной приземлял пять четверных. В этом сезоне он как будто приобрёл настоящую уверенность в себе и наслаждается своим катанием, однако есть и проблемы. После серии тренировок в Сайтаме Сёма признался, что у него есть проблемы с прыжковыми элементами с прошлой недели и назвал своё состояние не лучшим, но пообещал сделать всё возможное.

Главный соперник Уно – американец Илья Малинин. Пока есть сильный пробел во второй оценке, но даже с невысокими компонентами Илья набирает за 280 благодаря большому количеству четверных. Справится ли Илья с четверным акселем на чемпионате мира? Сколько квадов он вообще собирается исполнить в Сайтаме? Ещё одна большая интрига этого чемпионата мира.

Сота Ямамото, Сёма Уно и Илья Малинин на пьедестале финала Гран-при Фото: Fabio Averna/Getty Images

Третий лучший результат сезона среди всех участников – у канадца Кигана Мессинга, на ЧЧК-2023 он набрал 275,57 балла. Старт в Сайтаме станет для Кигана, вероятно, последним в карьере. Сможет ли он повторить этот результат, а может быть, и превзойти его? Борьба за медали будет очень жаркой. В число претендентов можно включить и Соту Ямамото, и Адама Сяо Хим Фа, и Маттео Риццо. В конце концов, Этери Тутберидзе лично приехала в Японию, чтобы выводить на старт Даниэля Грассля! Будет очень интересно понаблюдать за тем, чего итальянец успел добиться за более продолжительный период работы в «Хрустальном».

Сакамото и Михара в борьбе за домашнее золото

Основные претендентки на золото у женщин – тоже из Японии. За победу на домашнем турнире будут бороться Маи Михара и Каори Сакамото. Причём Каори может выиграть второй чемпионат мира подряд: в последний раз такое удавалось Евгении Медведевой (ЧМ-2016 и ЧМ-2017).

Изначально казалось, что Сакамото станет единоличным лидером в женском одиночном в отсутствие представительниц России. Но сезон у Каори нестабильный – она выдавала и безупречные перформансы, и провальные. Маи Михара имеет по сезону больше побед – она победила в финале Гран-при и на Универсиаде, но проиграла Сакамото на чемпионате Японии.

Маи Михара, Каори Сакамото и Мао Шимада на чемпионате Японии Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

В число претенденток на медали также можно включить Ли Ха Ин, победительницу чемпионата четырёх континентов, и серебряную медалистку того турнира Ким Йе Лим.

Навязать борьбу могут чемпионка Европы Анастасия Губанова, серебряный призёр ЧЕ и ЧМ Луна Хендрикс, серебряный призёр финала Гран-при Изабо Левито.

Битва США, Канады и Японии: кто возьмёт титулы в танцах и парах?

В парном катании фаворитами являются два дуэта: действующие чемпионы мира Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, а также действующие победители финала Гран-при Рику Миура и Рюити Кихара. В очном противостоянии как раз в ФГП победили японцы. По дороге к ЧМ Миура и Кихара также стали чемпионами четырёх континентов, но главные их соперники тот турнир пропустили. Лучший результат американской пары по сезону – 213,28 балла, японской – 216,16.

В танцах на льду будет очень интересно понаблюдать за противостоянием канадской и американской пар. В первой половине сезона доминировали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс оставались слегка позади, проигрывали даже второму канадскому дуэту. Но затем в дело вмешались проблемы со здоровьем: Гиллес/Пуарье пропустили чемпионат Канады и чемпионат четырёх континентов, поскольку партнёрша восстанавливалась после операции по удалению аппендикса. Чок/Бэйтс же в это время брали старт за стартом и на домашнем ЧЧК получили 220,81 балла за свои прокаты. Лучший результат Гиллес/Пуарье – 219,49.

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье Фото: Marco Mantovani/Getty Images

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию – 2023

(московское время)

22 марта (среда)

Пары, короткая программа – 5:00

Женщины, короткая программа – 9:50.

23 марта (четверг)

Пары, произвольная программа – 5:00

Мужчины, короткая программа – 9:50.

24 марта (пятница)

Танцы на льду, ритм-танец – 5:00

Женщины, произвольная программа – 11:20.

25 марта (суббота)

Танцы на льду, произвольный танец – 6:30

Мужчины, произвольная программа – 11:20.

26 марта (воскресенье)

Показательные выступления – 9:00.

Участники чемпионата мира по фигурному катанию – 2023:

Мужское одиночное катание: Сëма Уно, Сота Ямамото, Кадзуки Томоно (Япония), Илья Малинин, Джейсон Браун, Эндрю Торгашев (США), Даниэль Грассль, Маттео Риццо (Италия), Морис Квителашвили, Ника Егадзе (Грузия), Джун Хван Чха (Южная Корея), Денис Васильевс (Латвия), Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа (Франция) и др.

Женское одиночное катание: Каори Сакамото, Маи Михара, Ринка Ватанабэ (Япония), Ким Йе Лим, Ли Ха Ин, Ким Чхэ Ëн (Южная Корея), Эмбер Гленн, Изабо Левито, Брэди Теннелл (США), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Луна Хендрикс, Нина Пинцарроне, Джейд Ховин (Бельгия), Нина Петрыкина (Эстония) и др.

Парное катание: Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США), Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) и др.

Танцы на льду: Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кэролин Грин/Майкл Парсонс, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) и др.

Где смотреть

Чемпионат мира по фигурному катанию в полном объёме будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko: будут доступны как прямые трансляции, так и запись абсолютно всех прокатов.

В роли комментаторов выступят Евгения Медведева, Александр Энберт и Алексей Тихонов, а Александра Трусова станет гостем студии после мужской произвольной программы.