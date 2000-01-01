Губанова и Малинин поборются за медали ЧМ. А кто ещё из «наших» людей приехал в Сайтаму?

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«Наши» люди на чемпионате мира
«Наши» люди на чемпионате мира
Аж 29 фигуристов российского происхождения поучаствуют в главном турнире года! И некоторые из них поборются за медали.
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Илья Малинин (США)
Илья Малинин (США)
Сын бывших российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова — один из главных фаворитов в мужском одиночном катании. Сложнейший контент может привести Илью к первой в карьере медали ЧМ.
Анастасия Губанова (Грузия)<br/>
Анастасия Губанова (Грузия)
Новоиспечённая чемпионка Европы ещё три года назад выступала за Россию. Теперь же она дарит исторические результаты Грузии. У неё есть все шансы принести стране первую в истории медаль ЧМ в фигурном катании.
Анастасия Голубева (Австралия) <br/>
Анастасия Голубева (Австралия)
Фигуристка живёт и тренируется в России, но уже два года выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром.
Евгения Лопарева (Франция)<br/>
Евгения Лопарева (Франция)
Москвичка Евгения Лопарёва уже пять лет катается за Францию в танцах на льду. Её партнёр — Жоффре Бриссо.
Георгий Рештенко (Чехия)
Георгий Рештенко (Чехия)
Победитель чемпионата Санкт-Петербурга — 2015 с 2017 года выступает под флагом Чехии.
Анастасия Грачёва (Молдавия)
Анастасия Грачёва (Молдавия)
Ещё три года назад москвичка Анастасия Грачёва выступала на чемпионате России, но теперь катается за Молдавию.
Павел Ковалев (Франция)<br/>
Павел Ковалев (Франция)
Санкт-петербуржец Павел Ковалёв выступает за Францию в парном катании уже почти 10 лет. С партнёршей Камиль Ковалёв его связывают не только рабочие, но и супружеские отношения. Пара поженилась в 2017 году.
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)<br/>
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
Мария родилась в Москве, а Георгий — в Одинцове. Они оба долгое время катались за Россию, но впоследствии решили сменить гражданство на грузинское.
Морис Квителашвили (Грузия)<br/>
Морис Квителашвили (Грузия)
Ученик Этери Тутберидзе родился в Москве и до 2016 года выступал за Россию. В 2019 году он принёс Грузии бронзу ЧЕ, а год назад стал четвёртым на ЧМ.
Екатерина Куракова (Польша)<br/>
Екатерина Куракова (Польша)
Куракова — тоже москвичка, но с 2018 года выступает за Польшу. В этом году Катя становилась четвёртой на ЧЕ.
Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)<br/>
Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)
Карина родилась в Челябинске, а Лука — в Москве. Сафина/Берулава — первые в истории Грузии победители юниорского чемпионата мира по фигурному катанию. Тренируется спортивная пара у Павла Слюсаренко.
Мария Игнатьева (Венгрия)<br/>
Мария Игнатьева (Венгрия)
Подопечная Ирины Жук и Александра Свинина уже два года выступает за Венгрию с Даниилом Семко. Недавно её партнёр попал в больницу с ножевым ранением, но дуэт всё равно выступит на ЧМ.
Никита Старостин (Германия)<br/>
Никита Старостин (Германия)
Фигурист родился в Санкт-Петербурге, но вскоре после переезда в Германию из-за замужества мамы сменил гражданство.
Алиса Ефимова (Германия)
Алиса Ефимова (Германия)
Фигуристка родилась в Финляндии, там же она начала свою спортивную карьеру. Однако затем перебралась в Россию, чтобы выступать в парном катании с Александром Коровиным. Потом Алиса вновь сменила гражданство — на немецкое. Сейчас выступает в паре с Рубеном Бломмартом.
Бойсангур Датиев (Казахстан)<br/>
Бойсангур Датиев (Казахстан)
Фигурист родился в Кирове, но в дуэте с Гаухар Наурузовой выступает за Казахстан в танцах на льду.
Владимир Самойлов (Польша)<br/>
Владимир Самойлов (Польша)
Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко сменил спортивное гражданство с российского на польское два года назад.
Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)<br/>
Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)
Бывшие российские фигуристы встали в пару в прошлом сезоне, но уже едут на чемпионат мира. Мария и Алексей тренируются в Сочи под руководством Фёдора Климова.
Анастасия Полибина и Павел Головишников (Польша)
Анастасия Полибина и Павел Головишников (Польша)
Настя родилась в Москве, а Павел — в Белгороде, но представляет дуэт Польшу.
Владимир Литвинцев (Азербайджан)<br/>
Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Уроженец Ухты с 2018 года выступает за Азербайджан. В прошлом году Владимир впервые съездил на Олимпиаду, где даже стал знаменосцем своей сборной. Тренируется у Виктории Буцаевой.
Дарья Данилова (Нидерланды)
Дарья Данилова (Нидерланды)
Москвичка Дарья Данилова уже пять лет катается с Мишелем Цибой за Нидерланды. Пару тренирует Фёдор Климов.
Кирилл Аксёнов (Словакия)
Кирилл Аксёнов (Словакия)
Москвич Кирилл Аксёнов выступает за Словакию в дуэте с Анной Симовой.
Эндрю Торгашев (США)
Эндрю Торгашев (США)
Сын бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева дебютирует на чемпионате мира.
Ника Осипова (Нидерланды)
Ника Осипова (Нидерланды)
Бывшая партнёрша Александра Галлямова уже три года катается за Нидерланды в паре с Дмитрием Эпштейном.
Энтони Пономаренко (США)
Энтони Пономаренко (США)
Сын российских олимпийских чемпионов Марины Климовой и Сергея Пономаренко, выступающий в танцах на льду с Кристиной Каррейрой, впервые выступит на чемпионате мира.
Александр Коровин (Филиппины)<br/>
Александр Коровин (Филиппины)
Фигурист долгое время выступал в паре с Алисой Ефимовой за Россию, на счету дуэта даже есть победа на Универсиаде. Но с 2021 года Коровин катается с американкой Изабеллой Гамес за Филиппины.
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Губанова и Малинин поборются за медали ЧМ. А кто ещё из «наших» людей приехал в Сайтаму?
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