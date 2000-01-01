Губанова и Малинин поборются за медали ЧМ. А кто ещё из «наших» людей приехал в Сайтаму?

«Наши» люди на чемпионате мира
Аж 29 фигуристов российского происхождения поучаствуют в главном турнире года! И некоторые из них поборются за медали.
Илья Малинин (США)
Сын бывших российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова — один из главных фаворитов в мужском одиночном катании. Сложнейший контент может привести Илью к первой в карьере медали ЧМ.
Анастасия Губанова (Грузия)
Новоиспечённая чемпионка Европы ещё три года назад выступала за Россию. Теперь же она дарит исторические результаты Грузии. У неё есть все шансы принести стране первую в истории медаль ЧМ в фигурном катании.
Анастасия Голубева (Австралия)
Фигуристка живёт и тренируется в России, но уже два года выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром.
Евгения Лопарева (Франция)
Москвичка Евгения Лопарёва уже пять лет катается за Францию в танцах на льду. Её партнёр — Жоффре Бриссо.
Георгий Рештенко (Чехия)
Победитель чемпионата Санкт-Петербурга — 2015 с 2017 года выступает под флагом Чехии.
Анастасия Грачёва (Молдавия)
Ещё три года назад москвичка Анастасия Грачёва выступала на чемпионате России, но теперь катается за Молдавию.
Павел Ковалев (Франция)
Санкт-петербуржец Павел Ковалёв выступает за Францию в парном катании уже почти 10 лет. С партнёршей Камиль Ковалёв его связывают не только рабочие, но и супружеские отношения. Пара поженилась в 2017 году.
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
Мария родилась в Москве, а Георгий — в Одинцове. Они оба долгое время катались за Россию, но впоследствии решили сменить гражданство на грузинское.
Морис Квителашвили (Грузия)
Ученик Этери Тутберидзе родился в Москве и до 2016 года выступал за Россию. В 2019 году он принёс Грузии бронзу ЧЕ, а год назад стал четвёртым на ЧМ.
Екатерина Куракова (Польша)
Куракова — тоже москвичка, но с 2018 года выступает за Польшу. В этом году Катя становилась четвёртой на ЧЕ.
Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)
Карина родилась в Челябинске, а Лука — в Москве. Сафина/Берулава — первые в истории Грузии победители юниорского чемпионата мира по фигурному катанию. Тренируется спортивная пара у Павла Слюсаренко.
Мария Игнатьева (Венгрия)
Подопечная Ирины Жук и Александра Свинина уже два года выступает за Венгрию с Даниилом Семко. Недавно её партнёр попал в больницу с ножевым ранением, но дуэт всё равно выступит на ЧМ.
Никита Старостин (Германия)
Фигурист родился в Санкт-Петербурге, но вскоре после переезда в Германию из-за замужества мамы сменил гражданство.
Алиса Ефимова (Германия)
Фигуристка родилась в Финляндии, там же она начала свою спортивную карьеру. Однако затем перебралась в Россию, чтобы выступать в парном катании с Александром Коровиным. Потом Алиса вновь сменила гражданство — на немецкое. Сейчас выступает в паре с Рубеном Бломмартом.
Бойсангур Датиев (Казахстан)
Фигурист родился в Кирове, но в дуэте с Гаухар Наурузовой выступает за Казахстан в танцах на льду.
Владимир Самойлов (Польша)
Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко сменил спортивное гражданство с российского на польское два года назад.
Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия)
Бывшие российские фигуристы встали в пару в прошлом сезоне, но уже едут на чемпионат мира. Мария и Алексей тренируются в Сочи под руководством Фёдора Климова.
Анастасия Полибина и Павел Головишников (Польша)
Настя родилась в Москве, а Павел — в Белгороде, но представляет дуэт Польшу.
Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Уроженец Ухты с 2018 года выступает за Азербайджан. В прошлом году Владимир впервые съездил на Олимпиаду, где даже стал знаменосцем своей сборной. Тренируется у Виктории Буцаевой.
Дарья Данилова (Нидерланды)
Москвичка Дарья Данилова уже пять лет катается с Мишелем Цибой за Нидерланды. Пару тренирует Фёдор Климов.
Кирилл Аксёнов (Словакия)
Москвич Кирилл Аксёнов выступает за Словакию в дуэте с Анной Симовой.
Эндрю Торгашев (США)
Сын бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева дебютирует на чемпионате мира.
Ника Осипова (Нидерланды)
Бывшая партнёрша Александра Галлямова уже три года катается за Нидерланды в паре с Дмитрием Эпштейном.
Энтони Пономаренко (США)
Сын российских олимпийских чемпионов Марины Климовой и Сергея Пономаренко, выступающий в танцах на льду с Кристиной Каррейрой, впервые выступит на чемпионате мира.
Александр Коровин (Филиппины)
Фигурист долгое время выступал в паре с Алисой Ефимовой за Россию, на счету дуэта даже есть победа на Универсиаде. Но с 2021 года Коровин катается с американкой Изабеллой Гамес за Филиппины.
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Губанова и Малинин поборются за медали ЧМ. А кто ещё из «наших» людей приехал в Сайтаму?
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