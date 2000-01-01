Губанова и Малинин поборются за медали ЧМ. А кто ещё из «наших» людей приехал в Сайтаму?

Алиса Ефимова (Германия)

Фигуристка родилась в Финляндии, там же она начала свою спортивную карьеру. Однако затем перебралась в Россию, чтобы выступать в парном катании с Александром Коровиным. Потом Алиса вновь сменила гражданство — на немецкое. Сейчас выступает в паре с Рубеном Бломмартом.