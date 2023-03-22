«Номер Загитовой был на грани пантомимы». Разбор шоу-программ с чемпионами мира по танцам

Первый в истории турнир шоу-программ по фигурному катанию прошёл с огромным размахом. Спортсмены представили множество ярких номеров, ещё больше влюбив в себя болельщиков, и закрыли сезон на высокой ноте. Однако был фактор, который всё-таки немного подпортил впечатление от турнира — неоднозначное судейство. Жюри полностью состояло из людей искусства, которые не разбираются в фигурном катании, из-за чего у болельщиков возникло много вопросов к результатам.

Чтобы разобраться, почему один спортсмен занял высокое место, а другой — низкое, и проанализировать шоу-номера участников, «Чемпионат» обратился к людям искусства, которые хорошо разбираются в фигурном катании. Трёхкратные чемпионы мира по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские сами занимались фигурным катанием, а сейчас работают хореографами в школе «Олимп».

Они точно знают толк в хороших постановках!

«Попробуйте под танго, под которое каталась Туктамышева, просто станцевать. Прокатать эту музыку ещё и на льду — дорогого стоит»

— Марина, Артемий, как вам турнир шоу-программ? Как считаете, стоит ли развивать эту идею?

Артемий: Это уникальное событие, которое, если честно, надо было уже давно начать. Было очень приятно наблюдать за фигуристами, получающими комментарии от тех профессионалов, от которых мы с Мариной недавно в своих телепроектах тоже получали разные комментарии. Это очень развивает всесторонне. Самое крутое — это неординарность их поправок, взглядов на творческие решения. Это кого-то, может быть, смущает, но для меня как для профессионала всегда очень приятно – собирать информацию не только от специалистов в узкой среде, в которой мы работаем. Идея просто класс, я считаю, что это надо продолжать делать. Я в восторге!

Марина: Поддерживаю Артемия. Мы не перестаём эту неделю обсуждать прошедший турнир, надеемся, что он будет продолжаться и у нас будет больше поводов обсуждать фигурное катание.

Марина и Артемий Каташинские Фото: Из личного архива Каташинских

— Артемий озвучил неожиданное мнение о судействе. В среде болельщиков многие считают, что всё-таки надо было кого-то и из фигурного катания включить в жюри. Вам состав жюри, который выбрал Первый канал, понравился? Или вы тоже считаете, что можно было ещё кого-то добавить?

Артемий: Я скажу вот что: у нас от турнира к турниру в фигурном катании всё оценивают профессионалы именно в фигурном катании. Ну можно же что-то интересное внести, какого-то перчика добавить. Что в этом плохого? Тем более речь идёт о шоу-программах. Выбор судей был просто великолепен. Я огромный привет передаю своей любимой Алле Сигаловой, которая когда-то на проекте «Dance Революция» давала ценнейшие советы и поправки к нашему творчеству. Я знаю, что Марина очень любит Николая Цискаридзе…

Марина: Да, тут интересный симбиоз получился в том, что очень профессиональный состав, но из других видов искусства.

— Какие шоу-номера больше всего понравились вам? Может, поделитесь своими топ-3 программ, что вас зацепили?

Артемий: Я хочу выразить неизменную любовь Лизочке Туктамышевой. Лиза особенно отличается выбором музыки, форматом и неординарными решениями. Казалось бы, танго. Но попробуйте под это танго, под которое каталась Лиза, просто станцевать. Это сложная музыка, это интеллектуальная музыка, это профессиональная музыка. Прокатать её ещё и на льду — дорогого стоит.

Анечка Щербакова. Нежная, красивая, лёгкая. Это соответствие внешнего образа, музыки и наполнения.

Ну и Ягудин, конечно, ас — вне конкуренции. Это, можно сказать, флагман и непревзойдённый профессионал. Для меня такая сложилась картина.

Марина: С Артемием у нас схожее мнение на этот счёт. Единственное, мне хотелось бы отметить Дмитрия Алиева. Мне очень понравился он по харизме, по тому, как он себя преподносит на льду. Номер под стихи Есенина в прочтении Безрукова — это, конечно, было потрясающе.

«Ягудин обладает непревзойденными качествами: харизмой, эмоцией и пластикой тела»

— Победителем шоу-турнира стал Алексей Ягудин. Как вы считаете, это была заслуженная победа?

Марина: Я не вижу никакого другого претендента, кто мог так же выйти и победить. Это человек, который потом и кровью заслужил своё место в мире фигурного катания, и я думаю, что по праву долга, по праву его способностей и того, сколько он вложил в фигурное катание, он просто не мог занять какое-то другое место.

Артемий: Я бы воспринимал этот турнир как условность. Это больше шоу, расстановка по местам — некая условность в данном случае, потому что критерии были размыты. Алексей обладает непревзойденными качествами: харизмой, эмоцией и пластикой тела. Но для меня каждый участник был победителем.

— По результатам турнира места в топ-3 заняли лирические номера. Как вы думаете, почему так произошло?

Артемий: Надо учитывать, кто у нас сидел в жюри — всё-таки люди-профессионалы. Я всегда говорю, что дело не в жанре музыки, а в том, как ты передаёшь эту музыку. Потому что всё-таки комедийный жанр — один из самых сложных. И чтобы комедийный жанр мог одержать победу над лирикой, надо очень постараться. А фигурное катание, конечно, выигрышнее смотрится, слушается и чувствуется с лирической музыкой, потому что она помогает выразить сам конёк, само скольжение на 100%, показать всю эту эстетику в фигурном катании.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

— Как вы считаете, с точки зрения шоу правильно, что выделили именно лирические постановки? Всё-таки шоу-турнир подразумевает под собой что-то более неординарное. Нет ли какого-то противоречия в том, что в топ-3 только лирика?

Артемий: Я считаю, что нет. Возможно, это было совпадение. Давайте посмотрим ещё несколько таких шоу-турниров, и нам будет с чем сравнить. А это первый такой проект, и здесь совершенно не вижу никакого подвоха.

Марина: Я думаю, все привыкли видеть шоу в формате очевидных персонажей, потому что зритель прикормлен различными спектаклями, которые ставят Татьяна Навка, Илья Авербух для обывателей, где иллюстрируются персонажи из фильмов или книг. Здесь шоу — это не сборная героев и не часовой прокат, в котором ты показываешь сказку. Понятное дело, что даже мы, выходя на паркет и танцуя свои четыре минуты, показываем неочевидный замысел.

Я думаю, тут был некий зазор на то, чтобы зритель мог додумать историю самостоятельно, а не просто выйти в костюме кого бы то ни было — Аладдина, Маши и медведя — и показать этот образ. Тут немножко другой ранг и уровень были участников. Я думаю, обывателям тоже стоит присмотреться и включить какое-то высшее искусство, а не просто примитив, который легко и доступно смотреть.

«Ветлугину удалось показать комедийный жанр на 100%, несмотря на мнение нескольких человек в жюри»

— Артемий озвучил мысль, что комедию сложнее показывать, чем драму. А почему так?

Артемий: Давайте рассмотрим на примере фигурного катания. У каждого фигуриста есть свой определённый стиль, и наблюдать за ним всегда интереснее в его жанре. Когда он что-то резко меняет, становится как будто непривычно смотреть. И возникает вопрос: а что произошло? Не всегда это бывает удачно.

Поменять тему на комедию наши хореографы всегда были против, потому что надо попасть в юморную моду, а это чисто технически и хореографически сложнее. Понимаете, показать эстетику и красоту — это одно, а чтобы было красиво, так ещё и весь зал смеялся, при этом не используя слова — это очень сложно. Комик на сцене может говорить и шутки шутить, а телом показать шутку — в 10 раз сложнее. С этим жанром надо быть осторожнее. Поэтому он и сложнее, чем драма.

— Один из ярчайших комедийных номеров на шоу-турнире показал Матвей Ветлугин. Как вам его выступление? И как думаете, почему у него не получилось побороться за победу?

Марина: Думаю, у Матвея всё получилось. Я слышу отзывы на протяжении этих четырёх дней только о нем. Можно стать чемпионом, и про тебя забудут на следующий день. А можно занять далеко не первое место, но у тебя будет признание среди людей. Тут ещё непонятно, проиграл он или выиграл. Я думаю, что он, очевидно, сделал свою работу, и результат налицо, потому что сейчас разговоры только о его шоу-программе и о том, как он так виртуозно смог совместить четыре программы спортсменов в своём одном прокате. Я думаю, это очень-очень крутой эксперимент, и для этого нужно брать на себя риски. Он рискнул, и за это ему честь и хвала.

Артемий: Я, кстати, считаю, что это как раз тот случай, когда Матвею удалось показать комедийный жанр на 100%, несмотря на мнение нескольких человек в жюри.

Матвей Ветлугин Фото: РИА Новости

— Чего ему не хватило, чтобы победить?

Артемий: Мне кажется, что не хватило чисто каких-то вкусовых качеств судей, их какого-то оценочного мнения. Для меня он был самодостаточным артистом на льду в тот момент.

— Также номер в комедийном жанре показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как вы оцените их выступление?

Артемий: В данном случае всё было слишком понятно. Я футболист, вот мяч, вот футбол, а что ещё? А где этот секретик, который должен додумать зритель? Где эта маленькая потайная дверь между фантазиями и додумками при просмотре номера? Всë-таки, когда мы говорим про шоу, то говорим про эмоции и про то, какая эмоция сильнее хватанёт душу. Может быть, гениальный хореограф и мог сделать футбол таким, что он хватанёт душу так, что это не сравнится с лирическим номером. Но, видите, в этот раз не получилось. По эмоциональной шкале эта тема — практически без шансов.

Марина: Для меня это было слишком тривиально. Честно, не воспринимаю такое творчество. Я не умаляю ни в коем случае старания ребят и их спортивные качества, но для меня как для профессионала это очень примитивно.

«Валиева у нас и шаманка, и Уэнсдей — видите, как она пробует себя в новых жанрах. Это я называю смелость, отвага и творческий интерес»

— Неоднозначная программа получилась у Евгении Медведевой. Что скажете про её номер?

Марина: Это было чистенько, красивенько, аккуратненько. Мы вообще любим Женечку, с ней общаемся с самого детства, катались на одном катке, её первым тренером была наша мама Варданян Асмик Нориковна. Мы провели много времени в детстве, сейчас поддерживаем связь в соцсетях, и, безусловно, мы поддерживаем её во всех начинаниях. Её шоу-программа — это золотой стандарт, не придерёшься. Тут уже каждый может дергать за ниточки, кому чего не хватило, потому что это нечто нейтральное, спокойное и по качеству исполнения правильное, что кто-то может сказать, что не дожала, не удивила и так далее.

— Номер Жени чем-то перекликается с произвольной программой Камилы Валиевой. Как вы считаете, стоило ли брать эту тему сейчас, когда постановка Камилы ещё свежа?

Артемий: В силу возраста мы всегда по-разному воспринимаем те или иные события. Я очень хорошо понимаю, что для них это эмоционально травмирующие главы жизни, которые хочется выразить через танцы. Мы с Мариной так же проживали наши события в жизни, наши трагедии — мы их выражали в танце. Я считаю: пусть делают, пусть об этом говорят, пусть себя проявляют. Это круто. Пройдёт время, и это уже будет неактуально делать. А сейчас это было для них в тему. Если они от этого удовольствие получали, так это вообще круто. Возможно, когда они станут чуть-чуть постарше, у них уже будут какие-то другие ценности и они начнут говорить через свой танец на льду на какие-то более сложные темы. Но пока так. И это очень красиво и эмоционально.

— Камила Валиева продолжает открывать новые грани себя. Как вам её перевоплощение?

Артемий: Камила у нас и шаманка, и Уэнсдей — видите, как она пробует себя в новых жанрах. Это я называю смелость, отвага и творческий интерес. Будем надеяться, что Камилочка будет той спортсменкой, которая покажет, что спорт молодых, прыгающих четверные девочек, может длиться не два-три года, а ещё долго, как у Лизы Туктамышевой. Я думаю, Камиле есть чему поучиться у Лизы, и у неё всё впереди, если она всë-таки поставит себе цель кататься, наслаждаться и реализовываться. Я желаю ей в этом удачи.

«Было бы приятнее смотреть, как Алина Загитова катает Алину Загитову»

— Интересно послушать ваше мнение по поводу номера Андрея Мозалёва, который соединил фигурное катание с танцами. Вам понравился его номер?

Марина: Да, я посмотрела и подумала: как же классно сейчас происходит интеграция с различными направлениями. Люди перестали бояться этого, перестали тянуть одеяло на себя и подчеркивать свою индивидуальность, исключая возможность учиться у других. Ведь это настолько органично ложится на то, что делают ребята на льду. Мы с Артемием в своей работе уже давно применяем эту методику, интегрируем в хореографию наших учеников. Это самая важная деталь для нас: мы выходим на лёд и прямо по счëту выставляем на каждый акцент работу корпуса, работу рук, потому что, вы можете видеть, часто работа ног задействована максимально, а верхняя часть отброшена, и зритель не может найти какой-то зацепки, чтоб смотреть на шоу-номера. Я думаю, что из 100% возможностей, которые фигурист может показать на льду, мы стремимся к этому абсолюту.

Андрей Мозалев Фото: РИА Новости

— Много споров насчёт программы Алины Загитовой. Вам понравилась её интерпретация Мэрилин Монро?

Артемий: Иногда нужно оценить программу, и так не хочется обидеть человека, потому что программа и человек — это две разные вещи… Дело в том, что с точки зрения наполняемости всего турнира, возможно, это яркое пятно. Но с точки зрения таких образов… Мне, наверное, было бы приятнее смотреть, как Алина Загитова катает Алину Загитову, потому что это перевоплощение такого театрального характера. Хотя, может быть, Алла Сигалова и Николай Цискаридзе всё-таки оценили её актёрское мастерство в этом вопросе. Неоднозначно. Алина очень красивая, и мне хотелось смотреть на её натуральный цвет волос. Я за натуральность (смеётся).

— То есть слишком карикатурно получилось?

Марина: Ну, это всё на грани пантомимы и на грани того, что фигуристка вышла и в тысячный раз скатала программу под «Кармен». Это из того же разряда, когда из каждой сферы все пытаются какие-то одни и те же истории обыграть. Я думаю, что можно намного интереснее создавать номера. Но как вариант. Я думаю, многим зрителям, фанатам было очень приятно на это посмотреть. Каждый из этого шоу-турнира выделил, наверное, что-то своё.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

— На этом шоу-турнире было много стандартных постановок, как в спорте. Но так как это в первую очередь шоу, хочется видеть что-то более неоднозначное. Что бы вы хотели в будущем увидеть на шоу-турнире?

Марина: Как вы сказали, это всё-таки шоу-турнир, и было много классических постановок, которые люди видят на обычных соревнованиях… Возможно, действительно, нужно добавлять нечто большее. Это касается и костюмов, и задумки, и элементов. Исходя из нашего опыта, когда мы с Артемием переходили в шоу-программы, я бы хотела видеть больше классных новых интеграций с разными направлениями, что касается рук, стилей. Возможно, девочкам сделать что-то более стрип, поиграть с музыкой, в принципе продумать образ от и до. Я думаю, что тут, возможно, каждому стоит выйти из зоны комфорта и попробовать для себя нечто новое. Я думаю, если б Женя Медведева взяла образ Алины Загитовой или Камилы Валиевой, то это было бы нечто новое, и все бы удивились. Или, допустим, если бы Камила взяла такой же стиль, как у Жени, что для неё нехарактерно.

Артемий: Или, например, если бы Алиночка Загитова не американскую актрису изображала, а нашу красивейшую Марианну Вертинскую. Возможно, зрителям было бы интересно угадать, потому что там не так понятно может быть, как с Мэрилин Монро.

— Вы в какой-то степени тоже фигуристы. Не было ли у вас мыслей подать заявку на участие в шоу-турнире?

Артемий: Ой, есть у нас такая мысль. Мы с Мариной практикуем катание на льду и любим работать на коньках. Я думаю, что придёт момент, и вы нас увидите.

— То есть есть шанс, что в следующем году вы можете оказаться среди участников?

Артемий: Да!