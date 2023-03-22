«Сложно тренироваться, когда ты сломан внутри». Американка расплакалась на чемпионате мира

Книрим и Фрейзер достойно выступили в короткой программе, заняв второе место, но не почувствовали радости. В их жизни — большое горе.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 наконец стартовал! Даже в отсутствие российских фигуристов в Сайтаме, есть на кого посмотреть. В спортивных парах развернулась захватывающая борьба между японским и американским дуэтами, и, хотя пока Рику Миура и Рюити Кихара лидируют после короткой программы, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер могут забрать второе золото мирового первенства подряд.

Помешать фигуристам могут лишь они сами: их психологическое состояние оставляет желать лучшего. В первый день соревнований Книрим не сдержалась и расплакалась прямо на пресс-конференции. И винить её за это нельзя: в жизни Алексы и Брэндона случилось большое горе.

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Японцы вырвались вперёд на домашнем чемпионате мира

Первыми в борьбу за медали японского чемпионата мира включились спортивные пары, и здесь главная интрига заключалась в том, кто захватит лидерство после короткой программы. Фаворитами турнира считались два дуэта: Рику Миура/Рюити Кихара и Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. Казалось, действующим чемпионам мира из Америки не составит никакого труда обойти менее именитых соперников, но, как говорится, дома и стены помогают. К тому же Миура и Кихара и правда выступили блестяще.

Трогательная постановка под песню You'll never walk alone в исполнении Маркуса Мамфорда и Элвиса Пресли засияла ещё ярче, когда спортсмены выполнили все сложные элементы без видимых ошибок. Качественная подкрутка, хороший параллельный тройной тулуп, высокий и пролётный выброс тройной лутц, сделанный на огромной скорости, и шикарное вращение без намёка на расхождение — неудивительно, что судьи не поскупились и наконец поставили паре больше 80 баллов.

Превзойти их могли только Книрим и Фрейзер, однако их прокат был заметно хуже, чем у конкурентов. Обидное падение партнёра с тройного тулупа лишило их шанса на малую золотую медаль. На общем фоне Алекса и Брэндон смотрелись достойно, но те, кто знает дуэт достаточно хорошо, понимали, что с фигуристами происходит что-то странное. 74,64 балла — не тот результат, которого от них ждёшь. Визуально американцы смотрелись тяжело, и тому была причина: на душе спортсменов образовался серьёзный груз. В их жизни произошло ужасное горе.

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Американка расплакалась на пресс-конференции из-за болезни тренера

На пресс-конференции спортсмены совсем поникли, а Книрим не сдержалась и расплакалась сразу после вопроса журналиста о том, какие сложности возникли у них на этом чемпионате мира. Дело в том, что в последнее время фигуристам приходится непросто из-за потери одного из тренеров. В начале марта Тодд Санд, который сопровождал своих воспитанников на юниорском мировом первенстве, перенёс сердечный приступ и был госпитализирован. На данный момент его состояние остаётся тяжёлым, естественно, Алекса с Брэндоном сильно переживают из-за этого.

«Состояние нашего тренера, Тодда Санда, очень серьёзное. Он до сих пор в больнице. Знаете, сложно тренироваться, когда ты сломан внутри. Да, мы стараемся работать много и хорошо, чтобы Тодд нами гордился… Мы чувствуем, что он с нами», — поделилась сокровенным партнёрша со слезами на глазах.

Книрим и Фрейзер поборются за второй титул чемпионов мира

Как бы ни было сейчас трудно американцам, они всё равно постараются выложиться по максимуму. В первую очередь ради своего наставника, которому наверняка пообещали привезти из Сайтамы второе золото чемпионата мира.

Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В прошлом году Книрим и Фрейзер справились с волнением и выдали два практически идеальных проката. Не оставив шансов Миуре и Кихаре, которые наделали ошибок в произвольной программе, они победили на мировом первенстве, став первой американской парой за 43 года, кому покорилось это достижение.

Вполне вероятно, то же самое произойдёт и сейчас. Конечно, отыграть пять с лишним баллов будет непросто, но при чистом прокате Алекса и Брэндон смогут претендовать на победу. Дуэт всегда отличался высоким уровнем артистизма, а это важно. Главное — найти в себе моральные силы улыбаться публике, когда в сердце сплошная боль.