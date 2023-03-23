Российские танцы снова сошли с ума? Почему Степанова и Букин возвращаются с новым тренером

В российском фигурном катании прошло только три дня межсезонья, ещё не успели обсудить до конца турнир «Русский вызов» – и грянули первые громкие новости. В танцах случилось возвращение сильнейшей пары: Александра Степанова и Иван Букин объявили о продолжении карьеры. Да ещё каком: теперь двукратные чемпионы России будут работать под руководством Александра Жулина.

В группе Ирины Жук и Александра Свинина дуэт тренировался всю совместную карьеру – 16 лет. Но, вероятно, настало время пробовать что-то новое.

Зачем такой переход Степановой и Букину сейчас и к чему это может привести российские танцы?

Хронология событий

Первой ласточкой стало видео в телеграм-канале Степановой. Фигуристка подтвердила, что они с Букиным собираются выступать в новом сезоне: «Мы с Ваней пропустили этот сезон, но надеемся вскоре порадовать вас нашими новыми программами. Очень надеемся, что сможем показать их не только на внутренних стартах, но ещё и на международном уровне».

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Затем появилась информация, что скоро можно будет увидеть пару на льду: Саша и Ваня, наконец, вместе выступят в шоу Ильи Авербуха в Москве в начале мая. Но к этому шоу, как и к новому сезону, пара будет готовиться уже в новом штабе.

Переход достаточно быстро подтвердил «Чемпионату» Александр Жулин:

Александр Жулин тренер «Да, Степанова и Букин уже перешли ко мне. Это было желание ребят. Для меня это была очень приятная неожиданность. С оптимизмом смотрю в будущее. Пара очень хорошая, топовая. Я думаю, что будет очень интересно работать».

В соцсетях Саша поблагодарила тренеров и других специалистов за совместную работу, как раз отметив, что они решили попробовать новое – не так уж много сезонов осталось до завершения карьеры.

Похоже, Степанова и Букин очень серьёзно настроены на возвращение, раз решились на такие кардинальные перемены уже во взрослом возрасте.

У Жулина в группе собрались основные топы сборной

После Олимпиады Александр Жулин ещё раздумывал, продолжать ли ему тренерскую карьеру, а сейчас под его руководством сразу несколько пар, которые можно отнести к числу сильнейших. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд во внутреннем сезоне взяли два серебра главных стартов, став вторыми на чемпионате России и в финале Гран-при России. Софья Тютюнина и Андрей Багин стали бронзовыми призёрами финала Гран-при России и по ходу сезона брали медали на этапах серии.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд с тренером Александром Жулиным Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

А ведь официально карьеру пока не завершали чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Есть ощущение, что после перехода ещё одной сильной пары в команду Жулина Виктория и Никита вряд ли вернутся в профессиональный спорт – на такое количество сильных дуэтов просто может не хватить внимания и индивидуального подхода. Хотя сам Жулин заявил, что сотрудничество они не прекратят: «А почему нет? Мы продолжим работу».

В команде Ирины Жук и Александра Свинина теперь основной парой являются Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которых в следующем сезоне ждёт дебют на взрослом уровне. На юниорском уровне продолжат соревноваться Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, которые встали в пару меньше года назад. Теперь основной приоритет работы этого штаба – молодёжь (если, конечно, не случатся какие-то новые переходы).

Зачем Степановой и Букину этот переход?

По Степановой и Букину любители танцев скучали весь сезон: распады пар и образование новых, чехарда со штабами, постоянные ошибки новых лидеров… Даже после пропуска сезона этот дуэт легко вернётся на первые места.

Однако на российских соревнованиях Александра и Иван могли бы доминировать и без перехода к Жулину. Александра и Иван – самая скатанная пара, им ставили запоминающиеся программы, у них за спиной опыт участия в Олимпийских играх и медали чемпионата Европы. Всю спортивную карьеру фигуристы прошли с одним тренерским коллективом и, казалось, стали настоящей семьёй.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Смена штаба – это тактика с прицелом на следующие Олимпийские игры: совместных сезонов осталось не так много, а российским спортсменам придётся возвращать квоты за короткий срок. Объединение сильнейшей пары с самым авторитетным тренером страны превращает Степанову и Букина в безоговорочных лидеров и крупного игрока на международном уровне. Но главное, чтобы этот международный уровень был доступен.

Пока нет совершенно никакой конкретики, когда россияне снова смогут выступать на международном уровне. Ситуация с возвращением фехтовальщиков – вроде бы и хороший знак, однако сейчас другие страны начинают отменять турниры в знак протеста, и позитива это не внушает.

Если российских фигуристов всё же вернут на мировую арену в следующем сезоне или через сезон, тактика Степановой и Букина может оказаться выигрышной: пара и новый тренер привыкнут друг к другу, сработаются, в качестве ведущего дуэта поедут на международные соревнования возвращать квоты и смогут обеспечить сборной максимальное представительство на Олимпиаде.

Если возвращение затянется на более долгий срок, то мы почти стопроцентно увидим тотальное доминирование этой пары на внутренней арене. И это, учитывая все трансформации в танцах прямо сейчас, не такой уж плохой вариант.