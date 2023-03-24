«Фигуристов забанили, а тренеров — нет?» Звезда из США возмущена приездом Тутберидзе на ЧМ

Этери Тутберидзе лично присутствует на чемпионате мира, и это категорически не нравится иностранцам. Некоторые из зарубежных фигуристов, а также болельщики недовольны нахождением в Сайтаме «опального» тренера, чья фигуристка, Камила Валиева, на Олимпиаде год назад стала центром допингового скандала.
Пока российские фигуристы не допущены до международных стартов, команда «Хрустального» приехала на чемпионат мира с троими одиночниками — с итальянцем Даниэлем Грасслем, а также с представителями Грузии Морисом Квителашвили и Никой Эгадзе.
Тутберидзе появились в «кисс энд край» и возмутила очень многих. В частности, бывшую американскую фигуристку Эшли Вагнер — вице-чемпионку мира 2016 года и бронзового призёра Олимпийских игр в командном турнире.
«Ловлю кринж, когда вижу Тутберидзе»
«Только что включила мужчин на чемпионате мира. Объясните мне, как это так? Российских фигуристов забанили, а российских тренеров – нет…» — недоумевает Вагнер в «Твиттере».
«О, боже! Я только что увидела этих тренеров, и я в шоке!» — соглашается в комментариях BevTayl22424978, имея в виду верных помощников Тутберидзе — Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
«Ловлю кринж каждый раз, когда вижу их на экране», — вторит oatmealartist.
«Я физически вздрогнула, увидев эту мерзкую гротескную Этери в «кисс энд край» с Морисом! Ей место в тюрьме, а отстранение России от соревнований бессмысленно, если фигуристы, которых она тренирует, по-прежнему допущены», — Anyechka, видимо, предлагает отстранить заодно и Квителашвили с Грасслем.
«Как Этери Тутберидзе оказалась допущенной на чемпионат мира в качестве тренера, если именно её обвинили в том, что она накачивала российских спортсменов допингом? Как вам не стыдно?» — крик души пользователя shirleyc622 с упоминанием официального аккаунта ISU.
«У Грассля огромное эго и комплекс жертвы»
Короткая программа вышла неудачной для спортсменов Этери — Эгадзе не попал в произвольную, Квителашвили пролетел мимо топ-20, а Грассль расположился на восьмом месте, но с безумным отставанием от тройки и со слабыми перспективами попасть даже в пятёрку лучших.
Разумеется, это порадовало иностранцев, для которых итальянский фигурист сразу стал персоной нон грата.
«Конечно, я рад, что один из фигуристов Этери не попал в произвольную программу, другой очень далеко от любой возможности попасть в топ-10, а у третьего огромное эго и комплекс жертвы, и он находится на восьмом месте, что для Тутберидзе за гранью. Позорно — если следовать терминологии накачанных допингом девушек», — пишет Lux4PCA.
«Нравится, что Эшли не стесняется в словах, когда дело доходит до оскорблений Этери, но это ещё раз доказывает, что такие как Грассль не могли этого знать до того, как поехать туда тренироваться. В отличие от фигуриста «на пенсии», действующему фигуристу нет оправданий», — рубит свою правду frenchpine.
«Мне нравится, что сначала Морис унизил Этери своими оценками, а потом Денис сразу же унизил её ещё больше, продемонстрировав, как должны выглядеть великолепные, здоровые, светлые локоны», — meghankelleher3, видимо, имеет в виду причёску латвийского фигуриста Дениса Васильева, который носит длинные волосы. Странный наезд, но да ладно.
«А что, Этери не даёт парням дедушкин сок?» — злорадствует над результатами Karensk8ergirl.
«Нам стоит обсудить взгляд, который Морис кинул на Этери после получения оценок. Это было похоже на извинение за то, что ей пришлось сидеть с ним, пока он ждал баллы», — припечатывает divades84.
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