Илья Малинин идёт после короткой программы вторым, уступая Сёме Уно. Итальянский ученик Тутберидзе вряд ли вмешается в борьбу за медали.

Русский американец заявил на ЧМ шесть квадов, включая аксель. Хватит для золота? LIVE

Заключительный соревновательный день чемпионата мира стартует соревнованиями танцоров, а затем медали разыграют мужчины. Произвольная программа получится увлекательнейшей даже без участия россиян — уже в короткой фигуристы показали яркие прокаты с четверными прыжками.

Okko! Подключайся к трансляции прокатов Чемпионат мира по фигурному катанию – 2023 – в! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас

Лидерство захватил японец Сёма Уно, ему уступает американец русского происхождения Илья Малинин, а тройку замыкает представитель Южной Кореи Ча Джун Хван.

Ученики Этери Тутберидзе начинали чемпионат мира втроём, но закончат вдвоём: Ника Эгадзе не сумел выйти в произвольную программу. Даниэль Грассль расположился на восьмом месте, Морис Квителашвили идёт 21-м.