Русский американец заявил на ЧМ шесть квадов, включая аксель. Хватит для золота? LIVE

Заключительный соревновательный день чемпионата мира стартует соревнованиями танцоров, а затем медали разыграют мужчины. Произвольная программа получится увлекательнейшей даже без участия россиян — уже в короткой фигуристы показали яркие прокаты с четверными прыжками.
Лидерство захватил японец Сёма Уно, ему уступает американец русского происхождения Илья Малинин, а тройку замыкает представитель Южной Кореи Ча Джун Хван.
Ученики Этери Тутберидзе начинали чемпионат мира втроём, но закончат вдвоём: Ника Эгадзе не сумел выйти в произвольную программу. Даниэль Грассль расположился на восьмом месте, Морис Квителашвили идёт 21-м.
В произвольную программу попали двое спортсменов, которые тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Это Даниэль Грассль из Италии и Морис Квителашвили из Грузии. К сожалению, Ника Егадзе (Грузия) в произвольную не попал: он набрал 65,17 балла за прокат и занял лишь 29-е место.
Всем привет! Уже менее чем через сутки мы узнаем имя победителя чемпионата мира 2023 в мужском одиночном катании. Борьба ожидается нешуточная: Илья Малинин включил в произвольную программу шесть четверных прыжков (включая тот самый четверной аксель), а действующий чемпион мира Сёма Уно постарается справиться с пятью.
В короткой программе семь фигуристов смогли пробить отметку в 90 баллов, так что предугадать будущих медалистов практически нереально.
- 24 марта 2023
-
19:35
-
19:05
-
18:12
-
16:34
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:14
-
15:44
-
15:39
-
15:22
-
13:39
-
13:22
-
13:12
-
13:05
-
11:24
-
10:42
-
09:00
-
00:08
- 23 марта 2023
-
23:35
-
23:10
-
22:53
-
19:48
-
19:08
-
18:41
-
18:12
-
17:17
-
16:46
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:51
-
15:50