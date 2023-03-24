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ISU Чемпионат мира: Танцы на льду. Произвольный танец
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Фигурное катание, чемпионат мира, произвольная программа, мужчины: Илья Малинин и четверной аксель, лайв, онлайн

Русский американец заявил на ЧМ шесть квадов, включая аксель. Хватит для золота? LIVE
Анастасия Матросова
Илья Малинин
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Илья Малинин идёт после короткой программы вторым, уступая Сёме Уно. Итальянский ученик Тутберидзе вряд ли вмешается в борьбу за медали.
Чемпионат мира по фигурному катанию

Заключительный соревновательный день чемпионата мира стартует соревнованиями танцоров, а затем медали разыграют мужчины. Произвольная программа получится увлекательнейшей даже без участия россиян — уже в короткой фигуристы показали яркие прокаты с четверными прыжками.

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Лидерство захватил японец Сёма Уно, ему уступает американец русского происхождения Илья Малинин, а тройку замыкает представитель Южной Кореи Ча Джун Хван.

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Мужчины. Короткая программа
23 марта 2023, четверг. 09:55 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
104.63
2
Илья Малинин
США
100.38
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
99.64

Ученики Этери Тутберидзе начинали чемпионат мира втроём, но закончат вдвоём: Ника Эгадзе не сумел выйти в произвольную программу. Даниэль Грассль расположился на восьмом месте, Морис Квителашвили идёт 21-м.

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Live Анастасия Матросова

В произвольную программу попали двое спортсменов, которые тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Это Даниэль Грассль из Италии и Морис Квителашвили из Грузии. К сожалению, Ника Егадзе (Грузия) в произвольную не попал: он набрал 65,17 балла за прокат и занял лишь 29-е место.

21:27 Анастасия Матросова

Всем привет! Уже менее чем через сутки мы узнаем имя победителя чемпионата мира 2023 в мужском одиночном катании. Борьба ожидается нешуточная: Илья Малинин включил в произвольную программу шесть четверных прыжков (включая тот самый четверной аксель), а действующий чемпион мира Сёма Уно постарается справиться с пятью.

В короткой программе семь фигуристов смогли пробить отметку в 90 баллов, так что предугадать будущих медалистов практически нереально.

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