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Как Уно тренировался у Тутберидзе: жёсткая диета, большие нагрузки, истощение, почему фигурист не остался в России

Бывший ученик Тутберидзе рвётся к золоту ЧМ. Жёсткие тренировки в России помогли Уно?
Екатерина Авдонина
Как Уно тренировался у Тутберидзе
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Однажды Сёма решил попробовать свои силы в «Хрустальном», но в итоге заработал истощение. Неужели стажировка у Этери ничего ему не дала?

Сёма Уно — главный претендент на победу на чемпионате мира в Сайтаме. Уже в короткой программе японский фигурист показал бойцовский характер, не отказавшись от выступления даже после получения травмы ноги на тренировке. Спортсмен вырвался вперёд, обойдя дерзкого американца Илью Малинина, — очевидно, он намерен защитить свой титул, взяв второе золото мирового первенства.

Несколько лет назад поверить в такое был трудно, поскольку Уно носил звание «вечно второго»: несмотря на огромный талант, Сёма лишь два раза брал серебро на чемпионатах мира и один — на Олимпиаде. Специалисты отмечали, что для уверенной победы ему не хватало силы воли и жёсткой дисциплины.

За всем этим спортсмен отправился… в Россию. Стажировка у Этери Тутберидзе, возможно, была самой суровой в его карьере и закончилась истощением, но опыт, приобретённый Уно, оказался полезным.

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Вице-чемпион Олимпиады внезапно ушёл к Тутберидзе

В конце сезона-2018/2019 в мире фигурного катания взорвалась информационная бомба: серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Сёма Уно разорвал сотрудничество со своими тренерами Матико Ямадой и Михоко Хигути, которые буквально поставили спортсмена на коньки. Всё бы ничего, но японец изъявил желание найти нового наставника за рубежом, и не просто где-то, а в России. Фигурист захотел пройти месячную стажировку у самой Этери Тутберидзе.

Это было вызовом как для самого одиночника, так и для руководителя «Хрустального». Этери Георгиевна никогда не работала с такими титулованными фигуристами, тем более иностранцами. Но тренер согласилась, поскольку понимала, что этот опыт будет полезен для неё. Тутберидзе всегда уважала восточный менталитет, поэтому сотрудничество с Уно выглядело крайне привлекательно.

«Они воспитаны так, что не задают вопросов. Даже в собственных мыслях. Наш спортсмен начинает в голове сам с собой обсуждать задание тренера — надо его делать или не надо. У восточных людей этого нет. Им сказали сделать или переделать, и они идут и делают», — в интервью «РИА Новости Спорт» Этери делилась мыслями относительно спортсменов, представляющих азиатские страны. Покорный и исполнительный фигурист — чем не подарок для строгой и требовательной наставницы?

Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сёма же обратился к российскому тренеру, потому что знал, что она всегда даёт результат, а именно этого не хватало японцу. Его показатели стремительно падали: возникли проблемы с многооборотными прыжками, которые в «Хрустальном» делают даже женщины, причём с такой лёгкостью, что некоторым мужчинам и не снилось. Так что решение было принято очень быстро, но вот в процессе тренировок Уно пришлось столкнуться с массой трудностей.

В «Хрустальном» Уно голодал и «выматывался до смерти»?

Адаптироваться в России японцу, который никогда прежде не покидал пределов своей страны, было явно непросто, к тому же он попал в более жёсткую среду со спортивной точки зрения. У бывших тренеров Уно мог позволить себе расслабиться и работать вполсилы, если чувствовал лёгкое недомогание или отсутствие настроя оттачивать элементы. С Тутберидзе такой номер у него не прокатил, ведь Этери Георгиевна не привыкла отпускать фигуристов с катка, пока они не выложатся по максимуму.

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Сложности возникли, и когда Сёма был вынужден отказаться от своего привычного режима питания. Мало того, что в другой стране еда была совершенно другой, из-за чего фигурист некоторое время голодал, так ещё и есть мясо три раза на дню, как он делал ранее, теперь было нельзя. В «Хрустальном» все придерживаются строгой диеты, взвешиваясь каждые сутки, и делать исключение для Уно там вряд ли стали.

В итоге спортсмен заработал небольшое истощение: «Слышал, что Сёма в России каждый день выматывается до смерти. И всё так же не может есть. Интересно, чем же он питается?» — задавался вопросом старший брат фигуриста Ицуки Уно.

Чему научился японец за месяц работы с российским тренером?

Тем не менее японец не сдался и провёл стажировку в полном объёме. Инна Гончаренко предположила, что его мотивировала цель подготовиться как можно лучше к Олимпиаде в Пекине.

Сёма Уно

Сёма Уно

Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

«Столкнувшись с проблемами, Уно не стал делать перерыв в карьере, рассказывая всему миру о своих психологических трудностях, не стал грозить «профессиональным сэппуку» от недопонимания окружающих, не подался в Канаду к улыбчивому Брайану Орсеру, где ты сам устанавливаешь правила и играешь по ним вместе с тренером, а решил сунуть голову под улыбку Тутберидзе в надежде получить строгую школу и золото Пекина», — сказала она в комментарии «РИА Новости Спорт».

Правда, к полноценному переезду Сёма оказался не готов, поэтому через месяц уже покинул каток «Хрустального», отправившись к следующему тренеру, у которого планировал набраться опыта. Им стал Стефан Ламбьель, который впоследствии превратился в постоянного наставника фигуриста.

И всё же нельзя сказать, что работа с российским тренером была неэффективна. Уно вспомнил свои корни и восстановил железную самодисциплину, что затем помогло ему с возвращением квадов. Наблюдая за одним воспитанником группы, Даниилом Самсоновым, который тогда штамповал четверной лутц, Сёма подмечал для себя некоторые технические детали.

Сёма Уно и Даниил Самсонов

Сёма Уно и Даниил Самсонов

Фото: из личного архива Даниила Самсонова

«Когда я ехал в Россию, предполагал, что там будут сложные тренировки. Они действительно оказались такими, но не тяжелее, чем в моём детстве. Можно сказать, что работа в группе Этери Тутберидзе напомнила мне начало моей карьеры», — говорил спортсмен.

Уно стал чемпионом мира уже после ухода от Тутберидзе

Так чем же закончилась эта увлекательная история? Уно понял, что ему удобнее двигаться к большим титулам с другим наставником, но любой опыт оставляет след в жизни фигуриста. Два раза останавливаясь в шаге от победы на чемпионатах мира, Сёма наконец освоил чемпионскую философию и забрал главный приз на мировом первенстве в Монреале в прошлом году.

А сейчас он рвётся ко второму золоту чемпионата мира в Сайтаме. Японец, ранее отличавшийся бойцовским характером, не повернул назад, хотя получил травму ноги на тренировке, и показал класс в короткой программе, вырвавшись вперёд. Если по итогам произвольной программы Уно обойдёт молодого и дерзкого американца Илью Малинина, кто знает, случилось бы это без изнурительной стажировки в России?

Фигурное катание. ЧМ-2023. Сайтама, Япония
Мужчины. Короткая программа
23 марта 2023, четверг. 09:55 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
104.63
2
Илья Малинин
США
100.38
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
99.64
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