Выбираем лучшую фигуристку международного сезона. Россиянка всё равно может выиграть!

Международный сезон в фигурном катании завершился чемпионатом мира, который проходил в Сайтаме. Конечно, в апреле ещё будет командный чемпионат мира — но это, скорее, коммерческая история, тем более без участия сборной России.
В личных турнирах российские фигуристы тоже не участвовали — конечно, особенно сильно это сказалось на женском катании, где наши фигуристки являются безоговорочными фаворитками. Но это не означает, что нужно делать вид, что международных соревнований не было.
Бывшая россиянка Анастасия Губанова подарила болельщикам яркие эмоции на чемпионате Европы, незабываема и радость сквозь слёзы Каори Сакамото, которая защитила титул чемпионки мира. Даже чемпионат четырёх континентов оказался непредсказуемым.
Так какая фигуристка проявила себя лучше остальных на международной арене? Мы представили десятку, а как распределить талантливых спортсменок по местам — решать вам.
- Если вы хотите поднять свою фаворитку в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Каори Сакамото (Япония)
- чемпионат мира: золото;
- финал Гран-при: 5-е место;
- этапы Гран-при: 1-е и 2-е места;
- Универсиада: серебро.
Казалось, что Каори будет безусловным лидером сезона после титула на чемпионате мира 2022 года, но не вышло. Японка проиграла один из двух этапов Гран-при сопернице из Южной Кореи, а в финале финишировала только пятой, начисто завалив произвольную программу, хоть и ни разу не упав. А потом была зимняя Универсиада, где Сакамото уступила подруге по сборной.
Но фигуристка собралась на домашнем чемпионате мира. Она захватила лидерство после короткой программы и справилась с произвольной, допустив только одну помарку. Каори испугалась, что одинарный флип вместо тройного будет стоить ей золота, но судьи так не посчитали. Теперь Каори Сакамото — двукратная чемпионка мира, защитившая титул.
Анастасия Губанова (Грузия)
- чемпионат мира: 14-е место;
- чемпионат Европы: золото;
- этапы Гран-при: 3-е и 7-е места.
Поменяв гражданство на грузинское ещё до бана России, Губанова вытянула счастливый билет. Лучшим её турниром стал чемпионат Европы 2023 года — Настя воспользовалась ошибками главной соперницы, бельгийки Луны Хендрикс, и достойно откатала обе программы без падений. Губанова выиграла обе малые золотые медали и, конечно же, главную, разом став звездой европейского фигурного катания.
Но Евро был практически единственной яркой вспышкой: на чемпионате мира Анастасии не удалось попасть в десятку, а в начале сезона она не отобралась в финал Гран-при, записав в актив только одно призовое место на этапах.
Маи Михара (Япония)
- чемпионат мира: 5-е место;
- финал Гран-при: золото;
- этапы Гран-при: два 1-х места;
- Универсиада: золото.
Фигуристка, которую на международных стартах подвёл только чемпионат мира. Михара с первого места квалифицировалась в финал Гран-при, выиграв оба этапа, потом победила и в финале, выдав пусть не безупречные прокаты, но наошибавшись меньше соперниц. В январе Маи стала чемпионкой Универсиады, где соревновались также Каори Сакамото и Ким Йе Лим.
Но на чемпионате мира лидер сезона не справилась с нервами. Недокрут в короткой программе ещё оставлял ей шансы на медаль, но произвольную Михара завалила: ещё больше недокрутов, потеря каскада, и как итог — только пятое место.
Ли Ха Ин (Южная Корея)
- чемпионат мира: серебро;
- чемпионат четырёх континентов: золото;
- этапы Гран-при: два 4-х места.
Южнокорейская фигуристка не слишком удачно начала сезон, с четвёртыми местами этапов Гран-при не сумев войти в заветную шестёрку для попадания в финал. Но вторая половина получилась крайне ударной! Ли Ха Ин победила на чемпионате четырёх континентов, а потом взлетела на вторую ступень пьедестала главного старта сезона, выиграв у Сакамото произвольную программу.
Изабо Левито (США)
- чемпионат мира: 4-е место;
- финал Гран-при: серебро;
- этапы Гран-при: два 2-х места.
Изабо стала лидером сборной США в 16 лет и может гордиться первым взрослым сезоном. Подопечная русских тренеров уверенно отобралась в финал Гран-при и стала второй из шестёрки лучших, показав в произвольной программе сложный каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
Вторая половина сезона получилась не такой ударной: Левито снялась с чемпионата четырёх континентов после короткой программы, где шла второй, а на чемпионате мира 2,77 балла отделили её от тройки. Изабо расстроилась — только падение помешало ей завоевать медаль.
Кимми Репонд (Швейцария)
- чемпионат мира: 8-е место;
- чемпионат Европы: бронза;
- чемпионат мира среди юниоров: 7-е место;
- этапы юниорского Гран-при: 4-е и 6-е места.
Безусловное открытие сезона. 16-летняя фигуристка начинала на юниорском Гран-при, где не словила звёзд даже без россиянок, ни разу не попав на подиум и не отобравшись в финал.
Но на чемпионате Европы юная швейцарка сотворила сенсацию, завоевав бронзу, чего от неё никто не ждал. И показала солидный результат на чемпионате мира, по баллам набрав даже больше, чем на Евро. Уверенное место в топ-10 и отличный задел на будущее.
Ринка Ватанабэ (Япония)
- чемпионат мира: 10-е место;
- чемпионат четырёх континентов: 5-е место;
- финал Гран-при: 5-е место;
- этапы Гран-при: 1-е и 5-е места.
20-летняя японка не собрала россыпь наград главных стартов, в отличие от подруг по команде: единственной медалью Ринки Ватанабэ стала победа на этапе Гран-при в Канаде. Но она так редко попадает в топ-3 не потому что уступает соперницам мастерством, а потому что рискует: только Ватанабэ в этом сезоне упорно шла на тройной аксель.
Где-то он получался, где-то нет. На чемпионате мира неудачными были обе попытки (в короткой и произвольной программах), но и у Александры Трусовой всё получилось не сразу, а потом была пятиквадка, которую мы никогда не забудем.
Луна Хендрикс (Бельгия)
- чемпионат мира: бронза;
- чемпионат Европы: бронза;
- финал Гран-при: бронза;
- этапы Гран-при: 1-е и 2-е места.
Не лучший, но стабильный сезон в исполнении бельгийской фигуристки. Отстранение российских спортсменок автоматически делало её сильнейшей из европеек, но на континентальном первенстве она сдвоила прыжок в короткой программе и дважды упала в произвольной, став только серебряным призёром.
Но с подиума Луна не выпадала: на чемпионате мира она финишировала третьей, как и в финале Гран-при, куда отобралась очень уверенно — с первым и вторым местами.
Ким Йе Лим (Южная Корея)
- чемпионат мира: 18-е место;
- чемпионат четырёх континентов: серебро;
- финал Гран-при: 6-е место;
- этапы Гран-при: 1-е и 2-е места,
- Универсиада: бронза.
Сезон Йе Лим Ким был похож на американские горки. Она отлично выступила на этапах Гран-при, заняв первое и второе места, но в финале развалилась и стала последней из шестёрки лучших. Затем — бронза Универсиады и серебро чемпионата четырёх континентов, но на чемпионате мира в Сайтаме — только 18-е место.
Монэ Тиба (Япония)
- чемпионат четырёх континентов: бронза;
- этапы юниорского Гран-при: 2-е и 4-е места.
17-летняя японка начинала сезон на юниорских этапах Гран-при и по результатам не сумела отобраться в финал, став первой запасной. Однако уверенное выступление на национальном чемпионате — пятое место — позволило войти в состав сборной на чемпионат четырёх континентов.
На турнире в Колорадо-Спрингс Монэ шла седьмой после короткой программы, однако прокат произвольной получился блестящим и заслужил самых высоких баллов. Лучший результат в карьере позволил японской юниорке подняться на пьедестал почёта.
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