Выбираем лучшую фигуристку международного сезона. Россиянка всё равно может выиграть!

Международный сезон в фигурном катании завершился чемпионатом мира, который проходил в Сайтаме. Конечно, в апреле ещё будет командный чемпионат мира — но это, скорее, коммерческая история, тем более без участия сборной России.

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В личных турнирах российские фигуристы тоже не участвовали — конечно, особенно сильно это сказалось на женском катании, где наши фигуристки являются безоговорочными фаворитками. Но это не означает, что нужно делать вид, что международных соревнований не было.

Бывшая россиянка Анастасия Губанова подарила болельщикам яркие эмоции на чемпионате Европы, незабываема и радость сквозь слёзы Каори Сакамото, которая защитила титул чемпионки мира. Даже чемпионат четырёх континентов оказался непредсказуемым.

Так какая фигуристка проявила себя лучше остальных на международной арене? Мы представили десятку, а как распределить талантливых спортсменок по местам — решать вам.

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