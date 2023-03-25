Судьи ограбили Малинина на чемпионате мира! Не спасли даже шесть квадов и четверной аксель

Илья выдал исторический прокат, но его словно не заметили, зато японец завоевал золото с серьёзными ошибками. Что такое?!

Чемпионат мира в Сайтаме стал счастливым для сборной Японии. Две золотых медали в женском одиночном и парном катании, и ещё одна стояла под вопросом. Разборки в мужской одиночке были ожесточёнными. Русский американец Илья Малинин заявил сумасшедший контент из шести квадов, включая четверной аксель, и не ударил грязь в лицом, но для победы этого оказалось мало. Судьи как будто не заметили его исторический прокат, просто-напросто ограбив ученика Рафаэля Арутюняна.

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Каким-то образом кореец лишь с двумя квадами и японец с серьёзными ошибками оказались выше. Сёма Уно увёз на родину третью награду высшего достоинства, защитив титул и став двукратным победителем мирового первенства.

Рассказываем, как это произошло.

Ученик Тутберидзе провалился, а Урманова, наоборот, зажёг

Одни из самых захватывающих соревнований на чемпионате мира — в мужском одиночном катании. Традиционно в этой дисциплине самая высокая конкуренция и очень необычный разброс участников в турнирной таблице. Уже в первой разминке в произвольной программе было на кого посмотреть. Было любопытно, сможет ли реабилитироваться за неудачный прокат в короткой программе ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили.

К сожалению, выдать свой максимум у фигуриста не получилось: он начал выступление с уверенного каскада из четверного сальхова и тройного тулупа, но затем ошибки посыпались одна за другой. Спортсмен сделал «бабочку» на квад-тулупе в комбинации с двойным акселем, не смог исполнить один из каскадов, приземлив только тройной флип и ойлер, но не добавив последний прыжок. Сольный четверной тулуп Морис прыгнул качественно, однако запас сил на этом был исчерпан. Неуклюжее «колесо» смазало впечатление от его проката, поэтому судьи не отличились щедростью: 139,27 балла, в сумме — 212,32.

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Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Цзинь Боян тоже был далёк от идеала. Здоровье подвело фигуриста, который дважды упал с квадов — с лутца и тулупа, допустил «бабочку» на одном из трикселей и несколько раз сдвоил прыжки. Оценки не порадовали спортсмена: 129,18 балла, всего — 204,22.

Зато повод для гордости был у Михаила Шайдорова. Воспитанник Алексея Урманова выдал классный прокат с тремя чистыми четверными: каскад 4+3 из тулупов, сольный квад-сальхов и комбинация четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Помимо этого, фигурист исполнил два тройных акселя, один из них в секвенции с двойным. Артистически 18-летний спортсмен пока недотягивает до лидеров, но у него всё ещё впереди. Его результат — 161,52 балла за произвольную программу, 236,93 — за обе.

Тутберидзе улыбалась прокату Грассля, но оценки «убили» её

Обойти Шайдорова в двух первых разминках смог только Матео Риццо, который исполнил каскад из четверного и двойного тулупов, квад-риттбергер и два тройных акселя. Несмотря на некоторые ошибки, он получил 176,76 балла, в сумме — 256,04. Адам Сяо Хим Фа допустил много грязи на двух четверных тулупах и трикселе, но смог приземлить квад-сальхов, в итоге арбитры оценили его произвольную программу в 173,33 балла, всего — 253,11.

Не смог подарить зрителям настоящее шоу Денис Васильев, который вопреки обычаю был несколько скован эмоционально, так ещё и не справился с единственным четверным сальховом. За своё выступление он получил 160,78 балла, итоговый результат — 243,15. Зато очень ярко откатался Владимир Литвинцев. Подопечный Виктории Буцаевой сделал два квад-тулупа, один в каскаде с тройным, чисто исполнил два тройных акселя, да и остальные элементы выполнил на высочайшем уровне. В произвольной программе он заработал лучшие баллы в сезоне — 169,05, всего — 251,76.

Казалось, достойную конкуренцию ему составил Даниэль Грассль. Четверной лутц, четверной риттбергер, два тройных акселя, сложные каскады, необычная хореография с колесом — ученик Этери Тутберидзе выложился на все сто процентов. На первый взгляд. Улыбка российского тренера сменилась гримасой разочарования, когда она увидела оценки фигуриста в «кисс энд край». Всего 157,93 балла, в сумме — 244,43. Судейская бригада была беспощадна, заметив недокруты и неверное ребро на лутце у спортсмена.

Невероятные оценки корейца и американца без четверных

Возможно, арбитрам не хватило артистизма в прокате Грассля, хотя он очень старался показать искренние эмоции. Для сравнения, король ледового театра Джейсон Браун без единого четверного умудрился набрать 185,87 балла, за обе программы — 280,04. Невероятно близко к лучшему результату в его карьере на Олимпийских играх.

Неизгладимое впечатление произвёл и «Гладиатор» Кевина Аймоза. Начал он с четверного тулупа и больше на квады не заходил, но как он катал! Ярко, тонко, чётко. Он буквально загипнотизировал судей, которые поставили ему сумасшедшие оценки: 187,41 балла, всего — 282,97. Реакция была ошеломляющая: и фигурист, и его тренер прыгали от счастья, кричали и плакали одновременно. Вау!

Киган Мессинг тоже не ударил в грязь лицом: стартовал с двух прекрасных четверных тулупов, один из них в каскаде, сделал «бабочку» на тройном акселе в комбинации, а также потерял один из элементов, но всё равно смог закончить на хорошей ноте. Зал с удовольствием поддержал спортсмена. Увы, арбитры оказались строги: 166,41 балла, в сумме — 265,16.

Киган Мессинг, произвольная программа Фото: Matthew Stockman/Getty Images

И вот пришло время показывать свои произвольные программы тройке лидеров. Первым в борьбу за медали включился Ча Джун Хван. Эпичная программа о Джеймсе Бонде началась с высоченного четверного сальхова, который судьи оценили почти на +5. Чуть меньше — около +4 — получил и четверной тулуп, хорошие GOE были также у каскада ультра-си тройной лутц — тройной риттбергер. Фигурист собрался с силами и не допустил ни единой помарки, два тройных акселя во второй половине были чудесны, а уж непрыжковые элементы — это загляденье. Какой же красивый у него бауэр! Ученик Брайана Орсера сделал всё от него зависящее, и арбитры вознаградили его за старания: 196,39 балла, 296,03 — за две программы. Невероятно!

Малинин выдал исторический прокат, но судьи не заметили его

Но то, что произошло дальше, — за гранью понимания. Илья Малинин, юный технический гений, заявил на эту произвольную программу шесть четверных прыжков, включая кваксель, и что? Он это сделал! Слегка качнулся воспитанник Рафаэля Арутюняна на элементе в 4,5 оборота, из-за этого не получилось сохранить концентрацию на квад-флипе — степ-аут. На следующем четверном лутце был не совсем чистый выезд, но четверной сальхов великолепен, равно как и каскад из квад-лутца и тройного сальхова через ойлер и комбинация из четверного и тройного тулупов во второй половине проката. Необычный каскад тройной лутц — тройной аксель был финальным элементом, с которым Илья тоже сдюжил. Историческое выступление, которое преступно низко оценили судьи: 188,06 балла, 288,44 — конечный результат. Очень смахивает на ограбление!

Закрывал соревновательную программу Сёма Уно. Далеко не всё получилось у спортсмена Стефана Ламбьеля, но четверной риттбергер в начале проката был шикарен. Квад-сальхов фигурист приземлил на две ноги, но потом исправился и сделал четверной флип. Два трикселя и квад-тулуп не вызвали вопросов, а вот каскад с четверным тулупом не получился: вместо второго прыжка — «бабочка». Кроме того, Уно остался без второго каскада, но это не помешало ему стать двукратным чемпионом мира. Сёма защитил титул, набрав 196,51 балла, в сумме — 301,14.