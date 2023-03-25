Улыбка Тутберидзе исчезла, когда она увидела оценки своего ученика. Грассля засудили?

Ученики Этери Тутберидзе остались даже без места в десятке на чемпионате мира. Представитель Грузии Ника Эгадзе отвалился ещё после короткой программы, его соотечественник Морис Квителашвили замкнул лишь топ-20, и единственной надеждой штаба «Хрустального» оставался итальянец Даниэль Грассль, который шёл восьмым.
Грассль имел немного теоретических шансов на медаль и даже на топ-5 — слишком большим было отставание. Но абсолютно точно мог остаться в десятке и вышел на японский лёд абсолютно заряженным.
Четверной лутц — есть, четверной риттбергер — есть. Отличное начало программы! Затем Даниэль исполнил секвенцию из тройного флипа и двойного акселя, сделал каскад из тройных акселя и сальхова через ойлер. На втором трикселе случился степ-аут, а закончил фигурист двумя тройными лутцами — в каскаде и сольным.
Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.
Когда он завершил прокат, на онлайн-табло за технику горели солидные 91,50 балла. Грассль довольно улыбался и махал трибунам, Тутберидзе тоже улыбалась и встретила ученика очень тепло. В «кисс энд край» она даже ободряюще потрепала его за колено.
Но когда загорелись оценки, улыбки разом стёрлись с лиц спортсмена и его тренеров — как это бывает в фильмах.
Фото: скриншот трансляции Okko
Фото: скриншот трансляции Okko
Грассль получил 157,93 балла и по сумме попал только на пятое место, а его оценки за технику — 79,45. Получается, при пересмотре элементов судьями фигурист лишился сразу 12 баллов. Даниэль стал 14-м по произвольной программе и 12-м в итоговом протоколе. И, конечно, этот результат не может устраивать ни его, ни тренеров.
Ученика Тутберидзе засудили?
Куда же делись 12 баллов за технику? В общем-то, ни для кого не секрет, что основная проблема техничного Грассля – хронические недокруты, которые иногда влияют на базовую стоимость элемента. И Тутберидзе, получается, пока не смогла их «вылечить», потому что именно недокруты стали основной причиной низких оценок.
Судьи пощадили лутц Грассля, поставив недокрут только в четверть, но коэффициент GOE всё равно оказался отрицательным. А вот риттбергер порезали, понизив и базовую стоимость. Та же участь постигла каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов: первый прыжок понизили, у третьего нашли недокрут на четверть.
Даниэль не сумел спасти себя и непрыжковыми: четвёртый уровень получили только два вращения. Третье, завершающее программу – третий уровень, как и дорожка шагов.
Грасслю предстоит много работать над техникой и её улучшением – видимо, это тот случай, когда одно лишь присутствие у бортика Этери Тутберидзе не поможет получить высокие баллы и избавиться от недокрутов. Хотя неясные рёбра уже исчезли – в декабре их было три, на каждый лутц.
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