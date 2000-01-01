Удача отвернулась от Тутберидзе. У другого российского тренера есть место в топ-10 на ЧМ!

Как выступили ученики российских тренеров на ЧМ
Наши тренеры всё же присутствовали на турнире в Сайтаме — там их воспитанники боролись за медали. Чего им удалось добиться?
Анастасия Губанова (Грузия)
Новоявленная чемпионка Европы из группы Евгения Рукавицына, увы, не смогла показать всё, на что способна, и заняла лишь 14-е место на мировом первенстве в Сайтаме.
Владимир Литвинцев (Азербайджан)
Воспитанник Виктории Буцаевой смог подняться выше — 11-я строчка турнирной таблицы. Фигурист отлично откатал произвольную программу с двумя квадами.
Даниэль Грассль (Италия)
Следом за ним расположился ученик Этери Тутберидзе. Во второй день соревнований он исполнил два старших четверных прыжка, но не докрутил их и допустил другие ошибки.
Морис Квителашвили (Грузия)
В случае ветерана «Хрустального» можно сказать, что возраст берёт своё. Квителашвили опустился на 20-е место из-за череды неудач в короткой и произвольной программах.
Ника Эгадзе (Грузия)
Худший результат в группе Этери Тутберидзе на этом чемпионате мира показал молодой Эгадзе, который и вовсе не квалифицировался в произвольную программу.
Михаил Шайдоров (Казахстан)
А вот подопечный Алексея Урманова, наоборот, порадовал. Фигурист лихо крутит 2–3 четверных за прокат, но пока ему не хватает артистизма. Итог — 14-я строчка мирового рейтинга.
Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия)
Талантливые воспитанники Павла Слюсаренко, к сожалению, допустили три падения в произвольной программе и заняли 19-е место на турнире в Сайтаме.
Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия)
Опыта нужно набираться и танцевальному дуэту Александра Свинина и Ирины Жук, которые набрали за оба выступления 157,51 балла. Это лишь 20-й результат.
Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия)
Среди всех учеников российских тренеров в десятку на чемпионате мира попала только спортивная пара Фёдора Климова. Павлова и Святченко стали седьмыми — очень круто!
Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды)
Второй дуэт этого же наставника опустился чуть ниже — на 13-е место, и всё равно фигуристы поработали на славу, как и их большой тренерский штаб.
Чемпионат мира по фигурному катанию – 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
Удача отвернулась от Тутберидзе. У другого российского тренера есть место в топ-10 на ЧМ!
Читайте также
Фигуристки с ультра-си на ЧМ без России
Фигуристы российского происхождения на ЧМ
В этих костюмах фигуристы покорили Юдашкина!
Заработки фигуристов на турнире шоу-программ
25 огненных цитат Алексея Ягудина
История противостояния Загитовой и Медведевой
Лучшие показательные номера наших фигуристов
Эксперименты для звёзд турнира шоу-программ
Крутые фигуристы, которых не будет на шоу-турнире
Кто бы мог судить турнир по шоу-программам?
Фигуристы, которые были героями музыкальных клипов
Этих фигуристов мы точно увидим в следующем сезоне
Медведева показала татуировку на груди
Идеи YouTube-шоу для Татьяны Анатольевны Тарасовой
«Зато 3D-эффект». Лучшие цитаты финала Гран-при
Как Медведеву путали с Загитовой в шоу «Маска»?