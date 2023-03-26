Загитова вне конкуренции, но общий уровень вырос. Сравнили контент ЧМ-2019 и ЧМ-2023

Четыре года назад ЧМ тоже проходил в Сайтаме, и зарубежные фигуристки освоили элементы, которые Алина не делала.

Соревнования женщин на чемпионате мира — 2023 могли легко вогнать в депрессию российских болельщиков. Всего две фигуристки с попытками тройного акселя, ни одного четверного и победительница с «бабочкой» вместо тройного прыжка на каскаде. Смотреть на такое больно и грустно.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 — в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас

Кажется, что даже четыре года назад, когда главный старт также принимала японская Сайтама, девушки были сильнее. Безупречная Алина Загитова с каскадом тройной лутц — тройной риттбергер, Элизабет Турсынбаева с четверным сальховом. А ещё Рика Кихира, которой в произвольной удалось приземлить триксель! Славное-славное прошлое.

Однако, хотя в 2019-м чемпионка и медалистки в целом проявили себя лучше, общий уровень одиночниц с тех пор заметно вырос. Да и с призёрами тоже не всё так однозначно.

Алину Загитову до сих пор не превзошли

На чемпионате мира — 2019 Алина Загитова порвала всех двумя идеальными прокатами и не оставила вопросов к своему чемпионству. В обеих программах она продемонстрировала коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер, на который, кроме неё, больше никто не замахнулся. На чемпионате мира — 2023 на него по-прежнему боялись идти. Единственной, кто надеялся блеснуть им, оказалась лидер американской сборной Изабо Левито. Но, в отличие от Алины, Изабо в свои 16 лет осмелилась вставить редкий каскад только в произвольную. В короткой обезопасила себя менее опасным тройным лутцем — тройным тулупом — и неспроста. Риттовый каскад в произвольной не состоялся: помешало падение с лутца.

Алина образца 2019-го сейчас снова легко всех перегнала бы. В том числе если бы Каори Сакамото откаталась в произвольной чисто, а не допустила «бабочку» на тройном флипе в каскаде с тройным тулупом. Базовая техника Алины в короткой — 33,23 балла. У Каори — 32,95 балла. В произвольной база Алины — 64,94 балла. У Каори при чистом исполнении могла быть — 62,02 балла. Алина — определённо круче!

Алина Загитова, сезон-2018/2019 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Серебро в это раз в Сайтаме взяла кореянка Ли Ха Ин. Она отличилась прежде всего тем, что идеально выступила в оба соревновательных дня, чего не сделала ни победительница, ни бронзовый призёр. Но никаких ультра-си, как Элизабет Турсынбаева, взявшая серебро четыре года назад, Ли Ха Ин не показала. А вот воспитанница Тутберидзе, представляющая Казахстан, несмотря на потерю одного из каскадов, покорила четверной сальхов. Печально осознавать, что до выхода во взрослые Александры Трусовой и Анны Щербаковой на главном старте планеты уже была взрослая девушка с квадом, а сейчас нет ни одной.

Евгения Медведева, завоевавшая на чемпионате мира — 2019 бронзу, не так однозначно превосходит по контенту бельгийку Луну Хендрикс, замкнувшую тройку в этот раз. В короткой Женя прыгала каскад тройной флип — тройной тулуп (недокрут на тулупе), двойной аксель, тройной риттбергер. А Луна — тройной флип, двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп (падение на тулупе). Техника у Луны сложнее, хотя реализовать задуманное полностью не получилось.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

Судейские баллы специально не сравниваем. Мало того, что разные арбитры могли иначе оценить качество исполнения того или иного элемента, так ещё до сезона-2020/2021 не отмечали отдельно недокруты в четверть оборота. Ну и по уровню компонентов понятно, что чистая Ли Ха Ин никак не может сравниться с чистой олимпийской чемпионкой. Чистая Каори — тоже.

Тем не менее круто, что рекорды по баллам в короткой программе (82,08) и по сумме баллов (237,50) на чемпионате мира до сих пор удерживает Алина Загитова.

В чём прогресс иностранных фигуристок

Призёры чемпионата мира — 2023 слабее призёров-2019, но общий уровень женского одиночного с тех пор вырос. Причём без россиянок.

Да, есть потери в виде четверных прыжков, которые в минувшие дни на арене в Сайтаме никто не попробовал, но зато две спортсменки пошли на тройной аксель: японка Ринка Ватанабэ в обеих программах и американка Амбер Гленн — в произвольной. Ринка, к сожалению, дважды упала, Амбер не докрутила и приземлилась в степ-аут. Но трикселисток было две. Из разных стран. В 2019-м с тройным акселем рисковала лишь японка Рика Кихира. В короткой сделала вместо него «бабочку», в произвольной чисто выполнила в каскаде с тройным тулупом, но упала на сольном. Счёт по тройному акселю практически равный.

Усиление зарубежных фигуристок сейчас связано не с ультра-си элементами, а с освоением более сложных каскадов. На чемпионате мира — 2019 каскад тройной лутц — тройной тулуп в короткой программе прыгали восемь из сорока участниц. Без ошибок с ним справились три фигуристки. Четыре девушки делали каскад тройной флип — тройной тулуп. Без ошибок его также выполнили трое.

На чемпионате мира — 2023 в короткой программе катались 35 спортсменок, но дорогих каскадов было больше. 13 каскадов тройной лутц — тройной тулуп (справились семь человек) и шесть каскадов тройной флип — тройной тулуп (справились четверо).

Стали чаще прыгать в короткой программе и каскады во второй половине. В 2019-м на столь смелый шаг пошли три фигуристки, но всё это были довольно дешёвые элементы: тройной тулуп — двойной тулуп, тройной тулуп — тройной тулуп и тройной сальхов — тройной тулуп.

Ринка Ватанабэ Фото: Joosep Martinson/Getty Images

В 2023-м число одиночниц с каскадом во второй половине короткой программы подросло до восьми: четыре фигуристки исполнили тройной лутц — тройной тулуп, две тройной флип — тройной тулуп и по одной тройной риттбергер — тройной тулуп и тройной флип — двойной тулуп.

В произвольной показатель прогресса — появление у девушек каскадов 3-3 через ойлер: три чистых тройных лутца — ойлера — тройного сальхова и один с недокрутом на первом прыжке тройной лутц — ойлер — тройной флип.

Такие каскады не прыгала даже Алина Загитова.

Чистых прокатов стало больше

Усложнение контента участниц чемпионата мира — 2023 не привело к падению стабильности по сравнению с чемпионатом мира — 2019. Четыре года назад короткую программу чисто откатали 13 фигуристок из 40 — 32,5%. Семь участниц отметились падениями — 17,5%. В этом году ошибок избежали в короткой 12 девушек — 34,3% (при наличии одного недокрута в четверть оборота прокат относили к категории чистых). Упали восемь человек — 22,8%.

В произвольной по обоим параметрам впереди спортсменки последнего мирового первенства. Безупречными выступлениями порадовали пять одиночниц. Столько же упали. В 2019-м в произвольной упали девять фигуристок, и лишь четыре не допустили никаких сбоев.

Так что женское одиночное за рубежом развивается. Не слишком быстро. И без феерии ультра-си, как в России. Но развивается. Отрицать прогресс иностранок будет неправильно.