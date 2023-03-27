Какая музыка звучала и на ЧМ, и на российских стартах? Совпали не только Трусова и Малинин

В постолимпийский сезон фигуристы обычно решаются на эксперименты. Классика? Какая классика? Настает время попробовать что-то новое, и композиции обычно пересекаются редко.
Но есть такая музыка, которая звучала и на чемпионате мира, и на российских стартах: здесь и испанские мотивы, и неоклассика, и даже современный поп. Как одновременно осенило хореографов Александры Трусовой и Ильи Малинина, вообще уму непостижимо!
Алессандро Сафина – Luna Tu
Мужчины-одиночники в этом сезоне не раз обращались к романтичным оперным композициям. Luna tu в исполнении Алессандро Сафины прозвучала на ЧМ в короткой программе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова. Постановщиком программы выступил Иван Ригини.
На российских стартах эта песня тоже звучала. Марк Кондратюк обратился к этой музыке уже по ходу сезона, когда после контрольных прокатов принял решение сменить произвольную программу. В первой части постановки звучит фортепианная аранжировка, а во второй — уже подключается оригинальная версия песни.
Мюзикл «Вестсайдская история»
О, этот распев «Мария, Мария, Мария!». Музыку из знаменитого мюзикла «Вестсайдская история» взял для короткой программы немецкий фигурист Никита Старостин. С этой постановкой он выступил в том числе и на главных стартах сезона – чемпионате Европы в Эспоо и чемпионате мира в Сайтаме. В России эта же музыка звучала в произвольной программе ученика Этери Тутберидзе Арсения Федотова.
Гарри Стайлс – Sign of the times
Любопытно, что одну и ту же балладу Гарри Стайлза в конкретный сезон взяли представители одного вида. При этом один дуэт – опытная американская пара, чемпионы мира в парном катании Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. А другой дуэт – юниоры Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев, которые только-только скатались. Но очно сравнить интерпретацию песни не получится. Даже теоретически увидеть на одном старте их бы не удалось: у Владислава и Насти слишком большая разница в возрасте, из-за которой пара в итоге и распалась.
Eternal Eclipce – Dawn of Faith
Композиция Dawn of Faith стала достаточно частым выбором в мире фигурного катания. В этом году для второй части своей произвольной эту музыку использовала австрийская фигуристка Ольга Микутина. На российских стартах композиция от Eternal Eclipse звучала в короткой программе Петра Гуменника.
2WEI – Hit the road, Jack
Песня Hit the road, Jack в обработке 2WEI стала едва ли не самой модной в этом сезоне. На чемпионате мира она прозвучала в короткой программе американки Амбер Гленн, а на российских стартах весь сезон под эту мелодию выступали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Любопытно, что даже комбинезоны Саши и Эмбер чем-то напоминают друг друга! Также Hit the road, Jack для произвольной программы взяли юниоры Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, однако в их постановке присутствует и кусочек Gangsta’s Paradise.
J. Balvin, Willy William & Beyonce – Mi Gente
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс в этом сезоне выступала с яркой зажигательной короткой программой. Музыка из постановки хорошо подошла для сезона латины в танцах на льду. Ту же песню, что и у Луны, для третьей части ритм-танца выбрали российские фигуристы Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный. Но, увы, показать постановку с Mi Gente удалось только два раза.
I put a spell on you (в исполнении Гару и Энни Леннокс)
Интересное совпадение: Королева квадов и Бог квадов выбрали для короткой программы одну и ту же песню! Правда, Саша Трусова использовала версию Энни Леннокс, а Илья Малинин катался под исполнение Гару. Жаль, но с этой программой Саша выступила только на контрольных прокатах: спустя неделю она уже сменила тренерский штаб и занялась новыми постановками. Малинин же презентовал I put a spell on you на чемпионате мира и получил за короткую 100 баллов.
Висенте Амиго – Poeta En El Viento
В Сайтаме многих удивила корейская фигуристка Ким Чхэ Ëн, которая начинала сезон по юниорам, а в итоге вошла в топ-6 взрослого ЧМ с блестящим прокатом произвольной. Музыкальное сопровождение этой программы – фламенко Висенте Амиго, его использовали также в произвольной программе россиянки Ксении Гущиной.
Бонус: The Cramps – Goo Goo Muck
Пересечения есть не только в соревновательных программах, но и постановках для шоу. Популярная в этом году музыка к сериалу «Уэнсдей» звучала и на показательных в России, и на гала-шоу ЧМ. Каждый из спортсменов по-своему миксует композиции, чтобы представить собственную интерпретацию образа, но неизменно одно – песня Goo Goo Muck звучала и в Красноярске (причём два раза), и в Сайтаме.
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