Какая музыка звучала и на ЧМ, и на российских стартах? Совпали не только Трусова и Малинин

В постолимпийский сезон фигуристы обычно решаются на эксперименты. Классика? Какая классика? Настает время попробовать что-то новое, и композиции обычно пересекаются редко.

Но есть такая музыка, которая звучала и на чемпионате мира, и на российских стартах: здесь и испанские мотивы, и неоклассика, и даже современный поп. Как одновременно осенило хореографов Александры Трусовой и Ильи Малинина, вообще уму непостижимо!

Алессандро Сафина – Luna Tu

Михаил Шайдоров Марк Кондратюк

Мужчины-одиночники в этом сезоне не раз обращались к романтичным оперным композициям. Luna tu в исполнении Алессандро Сафины прозвучала на ЧМ в короткой программе казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова. Постановщиком программы выступил Иван Ригини.

На российских стартах эта песня тоже звучала. Марк Кондратюк обратился к этой музыке уже по ходу сезона, когда после контрольных прокатов принял решение сменить произвольную программу. В первой части постановки звучит фортепианная аранжировка, а во второй — уже подключается оригинальная версия песни.

Мюзикл «Вестсайдская история»

Никита Старостин Арсений Федотов

О, этот распев «Мария, Мария, Мария!». Музыку из знаменитого мюзикла «Вестсайдская история» взял для короткой программы немецкий фигурист Никита Старостин. С этой постановкой он выступил в том числе и на главных стартах сезона – чемпионате Европы в Эспоо и чемпионате мира в Сайтаме. В России эта же музыка звучала в произвольной программе ученика Этери Тутберидзе Арсения Федотова.

Гарри Стайлс – Sign of the times

Книрим/Фрейзер Чернышова/Антонышев

Любопытно, что одну и ту же балладу Гарри Стайлза в конкретный сезон взяли представители одного вида. При этом один дуэт – опытная американская пара, чемпионы мира в парном катании Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. А другой дуэт – юниоры Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев, которые только-только скатались. Но очно сравнить интерпретацию песни не получится. Даже теоретически увидеть на одном старте их бы не удалось: у Владислава и Насти слишком большая разница в возрасте, из-за которой пара в итоге и распалась.

Eternal Eclipce – Dawn of Faith

Ольга Микутина Пётр Гуменник

Композиция Dawn of Faith стала достаточно частым выбором в мире фигурного катания. В этом году для второй части своей произвольной эту музыку использовала австрийская фигуристка Ольга Микутина. На российских стартах композиция от Eternal Eclipse звучала в короткой программе Петра Гуменника.

2WEI – Hit the road, Jack

Амбер Гленн Бойкова/Козловский

Песня Hit the road, Jack в обработке 2WEI стала едва ли не самой модной в этом сезоне. На чемпионате мира она прозвучала в короткой программе американки Амбер Гленн, а на российских стартах весь сезон под эту мелодию выступали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Любопытно, что даже комбинезоны Саши и Эмбер чем-то напоминают друг друга! Также Hit the road, Jack для произвольной программы взяли юниоры Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, однако в их постановке присутствует и кусочек Gangsta’s Paradise.

J. Balvin, Willy William & Beyonce – Mi Gente

Луна Хендрикс Морозов/Нарижный

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс в этом сезоне выступала с яркой зажигательной короткой программой. Музыка из постановки хорошо подошла для сезона латины в танцах на льду. Ту же песню, что и у Луны, для третьей части ритм-танца выбрали российские фигуристы Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный. Но, увы, показать постановку с Mi Gente удалось только два раза.

I put a spell on you (в исполнении Гару и Энни Леннокс)

Александра Трусова Илья Малинин

Интересное совпадение: Королева квадов и Бог квадов выбрали для короткой программы одну и ту же песню! Правда, Саша Трусова использовала версию Энни Леннокс, а Илья Малинин катался под исполнение Гару. Жаль, но с этой программой Саша выступила только на контрольных прокатах: спустя неделю она уже сменила тренерский штаб и занялась новыми постановками. Малинин же презентовал I put a spell on you на чемпионате мира и получил за короткую 100 баллов.

Висенте Амиго – Poeta En El Viento

Ксения Гущина Ким Чхэ Ен

В Сайтаме многих удивила корейская фигуристка Ким Чхэ Ëн, которая начинала сезон по юниорам, а в итоге вошла в топ-6 взрослого ЧМ с блестящим прокатом произвольной. Музыкальное сопровождение этой программы – фламенко Висенте Амиго, его использовали также в произвольной программе россиянки Ксении Гущиной.

Бонус: The Cramps – Goo Goo Muck

Кимми Репонд Камила Валиева

Пересечения есть не только в соревновательных программах, но и постановках для шоу. Популярная в этом году музыка к сериалу «Уэнсдей» звучала и на показательных в России, и на гала-шоу ЧМ. Каждый из спортсменов по-своему миксует композиции, чтобы представить собственную интерпретацию образа, но неизменно одно – песня Goo Goo Muck звучала и в Красноярске (причём два раза), и в Сайтаме.