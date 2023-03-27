«Наплевать на российских фигуристов». Как наш тренер воспитал призёра ЮЧМ из Казахстана

Михаил Шайдоров успешно дебютировал на чемпионате мира под руководством Алексея Урманова. А за год до этого увёз на родину заветное серебро.

На чемпионате мира в Сайтаме пристальное внимание российских болельщиков было приковано не только к лидерам мужского одиночного катания, но и к 18-летнему Михаилу Шайдорову из Казахстана. Фанаты словно ждали осечки юного спортсмена из-за резких слов его тренера.

Первый олимпийский чемпион из России Алексей Урманов заявил, что ему «наплевать на российских фигуристов», это оскорбило его соотечественников. Им было любопытно, справится ли с давлением воспитанник нашего тренера, и каково же было их удивление, когда Михаил показал очень достойное выступление в обеих программах.

С другой стороны, ничего удивительного в этом нет. За год до этого Шайдоров взял серебро юниорского мирового первенства, уступив только техническому гению Илье Малинину.

Первый олимпийский чемпион из России «наплевал» на россиян?

Незадолго до старта чемпионата мира в Сайтаме настроение российских болельщиков фигурного катания внезапно испортилось из-за резонансных слов одного из самых уважаемых спортсменов в нашей стране. Первый олимпийский чемпион в мужском одиночном катании от России, Алексей Урманов неожиданно сказал, что совершенно не интересуется развитием соотечественников.

Алексей Урманов Фото: РИА Новости

«Буду ли следить за чемпионатом мира без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук. Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать», — сказал он.

Было немного дико слышать подобные слова от того, кто много лет работал на благо страны, добывая для неё важные медали с крупнейших турниров. Фанаты тут же раскритиковали Урманова за то, что тот якобы «отвернулся от России».

Тем не менее нужно понимать, что вопрос, заданный Алексею, был некорректным: одно дело — узнать у тренера, будет ли он смотреть соревнования на мировом первенстве без участия россиян, когда там нет его воспитанников, и совсем другое — когда наставник выводит на лёд своего ученика и должен постоянно оценивать ситуацию в турнирной таблице, наблюдая за соперниками.

Получается, Урманов отплатил журналисту его же монетой — да, жёстко, но за пару дней до главного старта в сезоне волнение увеличивается в разы, и контролировать свои эмоции становится трудно даже опытным специалистам.

Ученик Урманова достойно дебютировал на чемпионате мира

И всё же резкость олимпийского чемпиона Лиллехаммера не всем пришлась по вкусу. Поклонники фигурного катания были готовы в любой момент наброситься на него, ожидая малейшей осечки с его стороны. Основное внимание, конечно же, было приковано к его ученику Михаилу Шайдорову, которому предстояло дебютировать на взрослом чемпионате мира. В случае провала спортсмена в адрес Алексея полетели бы высказывания в стиле «Не интересуетесь российскими фигуристами? А стоило, ведь ваш уровень гораздо ниже». Но сказать такое про Урманова и его воспитанника невозможно.

В Японии Михаил выступил очень достойно и занял 14-е место — для первого раза это хороший результат. В короткой программе он исполнил два разных квада и тройной аксель, правда, если сольный четверной сальхов был сделан чисто, то на тулупе в четыре оборота был недокрут, из-за чего каскад с двойным тулупом выглядел неидеально.

Михаил Шайдоров Фото: Joosep Martinson/Getty Images

В произвольной Шайдоров вновь зашёл на несколько прыжков ультра-си, доказывая, что технически в 18 лет он развит вполне неплохо: каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель фигурист выполнил филигранно, но вот во второй части проката на многооборотных элементах стали появляться ошибки, видимо, пока не хватает физических сил докрутить второй квад-тулуп и триксель в сложных комбинациях. При этом Михаил ни разу не упал, так что попытку исполнения пяти ультра-си в одной программе можно считать успешной.

Прыгать подопечный Урманова, очевидно, умеет, но его оценки ещё далеки от лидеров, а всё потому, что слабым местом казахского фигуриста является артистизм. На данный момент он не показывает невероятно пластичного катания, не выполняет на максимальный четвёртый уровень вращения и дорожки шагов и как будто сдерживает эмоции во время проката. Но это поправимо: Шайдоров молод и неопытен: чем больше он будет выступать на крупных международных турнирах, тем больше у него будет уверенности.

Как Шайдоров взял серебро ЮЧМ, уступив только Малинину

Потенциал у Михаила огромный. До мирового первенства фигурист стал пятым на чемпионате четырёх континентов, причём в прошлом году на этом турнире же он показал такой же результат. Зато на юниорском чемпионате мира овзял серебро, уступив только Илье Малинину.

Начав сотрудничество с Алексеем Урмановым в 2018 году, спортсмен добился многого, но ни он, ни его наставник не собираются останавливаться на достигнутом.

«Перед этим я дважды был у него на сборах. В Америке мы с ним вспоминали об этом. Алексей Евгеньевич говорил: «Помнишь, как ты в 2017 году не умел делать вообще ничего, абсолютно?» А я ответил: «Да, Алексей Евгеньевич, я всё это прекрасно помню», ха-ха. Так мы и идём с ним плечом к плечу. Буквально как папа с сыном», — рассказывал Шайдоров «Спорт-экспрессу».

Этот тандем получился очень гармоничным и, главное, результативным. Остаётся лишь пожелать Алексею и Михаилу удачи и новых больших побед.