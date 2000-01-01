Кто из известных фигуристов раньше тренировался в России?
Даниэль Грассль – не первый в этом списке. Раньше фигуристы часто ездили в Москву и Петербург.
Каролина Костнер (Алексей Мишин)
После допинговой дисквалификации Костнер вернулась в спорт и восстановилась благодаря работе с Мишиным. Это было не просто сотрудничество во время сборов, а постоянные тренировки в Петербурге.
Натали Пешала/Фабьян Бурза (Александр Жулин)
Более двух лет французский дуэт тренировался в Москве. «В России просто другой уровень комфорта, много лишних трудностей, например, очень сложно оформить визу», – отмечала Пешала уже после переезда в США.
Минерва Фабьен Хазе/Нолан Зегерт (Фёдор Климов, Дмитрий Савин)
Трёхкратные чемпионы Германии в олимпийском сезоне начали тренировки в Сочи в команде Фёдора Климова. По окончании цикла дуэт распался, Нолан решил завершить карьеру.
Катарина Мюллер/Тим Дик (Анжелика Крылова)
Немецкая танцевальная пара также тренировалась в России, в команде Анжелики Крыловой. После олимпийского сезона дуэт распался.
Мао Асада (Татьяна Тарасова)
В те годы, когда Асада сотрудничала с Тарасовой, она тренировалась сразу в двух странах – то приезжала на время для занятий в Москву, то сама Татьяна Анатольевна летала к фигуристке в Японию.
Николай Мемола (Алексей Мишин)
Николай уже давно каждое лето приезжает в Петербург, чтобы потренироваться у Алексея Мишина. В течение самого сезона Мемола базируется в Бергамо.
Сёма Уно (Этери Тутберидзе)
Уно тренировался в России достаточно непродолжительное время: месяц он пробыл на стажировке в команде Этери Георгиевны в Новогорске.
Кимми Репонд (Этери Тутберидзе)
Швейцарская фигуристка протренировалась в «Хрустальном» ещё меньше – всего две недели: «Каждое лето у нас в Швейцарии нет льда, и в последние годы я была на сборах в США, России, Франции, Германии и не только».
Грассль переехал в Москву ради Тутберидзе, а кто ещё из иностранцев тренировался в России?
Читайте также
Кто из фигуристок возвращался на лёд после родов?
Как выступили ученики российских тренеров на ЧМ
Фигуристки с ультра-си на ЧМ без России
Фигуристы российского происхождения на ЧМ
В этих костюмах фигуристы покорили Юдашкина!
Заработки фигуристов на турнире шоу-программ
25 огненных цитат Алексея Ягудина
История противостояния Загитовой и Медведевой
Лучшие показательные номера наших фигуристов
Эксперименты для звёзд турнира шоу-программ
Крутые фигуристы, которых не будет на шоу-турнире
Кто бы мог судить турнир по шоу-программам?
Фигуристы, которые были героями музыкальных клипов
Этих фигуристов мы точно увидим в следующем сезоне
Медведева показала татуировку на груди
Идеи YouTube-шоу для Татьяны Анатольевны Тарасовой