Грассль переехал в Москву ради Тутберидзе, а кто ещё из иностранцев тренировался в России?

Кимми Репонд (Этери Тутберидзе)

Швейцарская фигуристка протренировалась в «Хрустальном» ещё меньше – всего две недели: «Каждое лето у нас в Швейцарии нет льда, и в последние годы я была на сборах в США, России, Франции, Германии и не только».