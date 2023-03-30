«Чемпионат Европы очень сильно выжал меня эмоционально». Интервью с Анастасией Губановой

Фигуристка столкнулась с выгоранием после победы в Эспоо, но как минимум до следующей Олимпиады завершать точно не планирует.

Победа Анастасии Губановой на чемпионате Европы произвела настоящий фурор. Бывшая российская спортсменка, ныне выступающая за Грузию, доказала, что наша школа фигурного катания всё равно остаётся сильнейшей (как минимум на континенте). В России ждали, что и на чемпионате мира Настя покажет класс и обязательно завоюет медаль. Но, к сожалению, не получилось.

После главной на данный момент победы в карьере Губанова столкнулась с выгоранием и пока так и не смогла прийти в себя. Но фигуристка не унывает и на достигнутом останавливаться не собирается. В интервью «Чемпионату» Настя заявила, что будет кататься как минимум до следующей Олимпиады!

Также мы поговорили с Губановой о её впечатлениях от чемпионата мира, российском шоу-турнире и фееричном показательном номере «Барби».

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«Обычно всегда присутствует какое-то волнение, а тут я выходила — и было полное спокойствие»

— Настя, это уже твой второй чемпионат мира. Как-то изменилось твоё восприятие этого старта за год?

— Да, за этот сезон я получила очень много опыта! В прошлом году была совсем другой, для меня всё было в новинку, поэтому сейчас по-другому отнеслась к этому соревнованию, более спокойно и более уверенно.

— Достаточно причудливо получилось, что Олимпиада в твоей карьере случилась раньше, чем чемпионат мира. Как ощущается чемпионат мира уже после Олимпиады? Накал страстей такой же?

— На самом деле, Олимпиада была для меня самым спокойным стартом за всю карьеру, как бы это странно ни звучало, потому что атмосфера там была совершенно другая. На чемпионате мира в прошлом году я волновалась, потому что там был полный зал зрителей. Конечно, если сравнивать с Олимпиадой — это совершенно разные соревнования.

— Ты первый раз в Японии. Какое впечатление на тебя произвела эта страна?

— Это ни на что не похожая страна, здесь очень красиво. Меня очень удивляет, что тут большая численность населения, однако при этом на улицах очень спокойно. Вроде бы народа много, но спокойно. Архитектура города очень красивая и необычная.

— Многое удалось посмотреть за эти дни?

— Пока нет, только рядом с отелем погуляла. Но завтра целый день будет свободный, как раз съезжу погулять.

— Многие фигуристы говорят, что выступать в Японии — это ни на что не похожие ощущения, во многом благодаря мощной поддержке зрителей. Ты это ощутила?

— Да, на самом деле, у меня немного странные ощущения от этого соревнования. Обычно всегда присутствует какое-то волнение, а тут я выходила, и было полное спокойствие. Может быть, как раз из-за того, что очень тепло поддерживала публика. У меня никогда не было таких эмоций.

— Насколько я знаю, твой следующий визит в Японию состоится, когда ваша сборная поедет на командный чемпионат мира (интервью было записано 25 марта, до объявления состава команд на World Team Trophy. — Прим. «Чемпионата»).

— Пока не знаю, это ещё под вопросом.

— У тебя уже был опыт участия в командном турнире на Олимпиаде. Как тебе вообще такой формат турнира, как считаешь, надо ли развивать?

— Очень классно, чувствуется именно поддержка твоей команды. Как раз таки эти соревнования очень сплотили всю нашу сборную Грузии, и мы стали как такая фигурная семья. Так что если такие соревнования будут ещё больше развиваться, думаю, это только к лучшему.

Анастасия Губанова со сборной Грузии на командном турнире на Олимпиаде Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Был очень сложный и насыщенный сезон, и к концу… Все мы люди, иногда сгораем»

— Теперь хочу немного поговорить о чемпионате мира. После чемпионата Европы ты ехала в Сайтаму одной из главных претенденток на медали. Сильно ли это давило на тебя?

— Нет, на самом деле, ничего не давило. Единственное, уже конец сезон, и я не такая свежая, как была до этого. Какого-то давления не ощущала.

— Ты сказала, что на твоём результате сказалась моральная усталость. С чем она связана?

— Это связанно именно с психологией, потому что был очень сложный и насыщенный сезон, и к концу… Все мы люди, иногда сгораем. Так получилось.

— Могла ли на этом сказаться как раз победа на чемпионате Европы? Всё-таки большая цель была достигнута, могло произойти выгорание…

— Скорее всего, да. Подготовка к чемпионату Европы была сложная, потому что я понимала, что еду туда одним из фаворитов, нужно было бороться. И сам чемпионат Европы тоже очень сильно выжал меня эмоционально, много разных эмоций испытала. Конечно же, после было тяжеловато восстановиться.

— Ты как-то боролась с этим состоянием? Может быть, тренеры помогали?

— Да, у нас были разговоры. Я с тренерами очень открыта, и, когда меня что-то тревожит, я всегда рассказываю. Естественно, они меня поддерживали.

— Удалось после этого найти новые цели, которые тебя подзаряжают?

— Пока нет, не думала об этом. Сейчас я думаю о том, куда поехать в отпуск (смеётся). Отдохну, перезапущусь и тогда уже буду ставить себе новые цели.

— На чемпионате Европы многие ребята из российской сборной за тебя болели, Дима Алиев даже говорил, что давал тебе какие-то наставления. Как было в этот раз?

— Естественно, все поддерживали меня, в том числе и Дима. Но чего-то особенного в этот раз не было (смеётся). Просто тёплые слова поддержки — и всё.

— Удалось ли тебе посмотреть другие виды на чемпионате мира?

— Да, сегодня смотрела мальчиков. Эмоции нереальные от всех мальчиков абсолютно! Все боролись, от каждого мальчика после выступления у меня мурашки по коже шли. Ну очень круто было! Больше никого не смотрела вживую.

— Насколько вообще неожиданными получились для тебя результаты в мужском катании?

— Плюс-минус всё было ожидаемо. В принципе, все откатали так, как я думала.

— Третье место Ильи Малинина после того, как он исполнил шесть квадов, тебя удивило?

— Я не знала, как это вообще оценят, потому что сделать такой контент в произвольной программе — это что-то нереальное! Конечно, я думала, что будет побольше баллов, потому что такая техническая составляющая — это что-то за пределами реальности! Но как посудили, так посудили.

— Есть ощущение, что судьи в последние годы стали больше обращать внимания на эстетику катания, и теперь она играет бóльшую роль, чем прыжки. Тебе такой подход импонирует?

— Конечно. Я кататься люблю и думаю, что у меня это хорошо получается (улыбается). Но вторую оценку, как бы ты ни катался, надо зарабатывать годами. Сразу же получать хорошие баллы, даже если ты божественный «скользист», очень сложно, тебе не будут их ставить. Так что рейтинг нужно зарабатывать из сезона в сезон, как это делают Сёма Уно, Джун Хван Ча. Они из года в год катаются на большой арене и показывают хорошие результаты.

«С первых же секунд, когда начала играть Barbie Girl на чемпионате Европы, весь зал начал аплодировать. Я даже музыку плохо слышала»

— В России недавно прошёл шоу-турнир. Тебе удалось последить за ним?

— Да, я смотрела по телевизору. Очень интересное событие — мне очень понравилось. Это что-то неформальное, новое и очень интересное.

— Если не секрет, кто тебе больше всего понравился?

— Естественно, Алексей Ягудин. Матвей Ветлугин, наши мальчики — Дима с Макаром, Камила Валиева. В принципе, мне все понравились, но я выделила самые запомнившиеся номера.

— Я видела, что многие иностранные болельщики хотели бы, чтобы такой турнир появился и на международной арене. Как ты считаешь, стоит ли организовать что-то подобное?

— Конечно, это было бы очень классно и интересно. Это было бы что-то новое, я думаю, зрителям было бы очень интересно посмотреть на такое шоу, а нам поучаствовать.

— В этом году у тебя очень крутой показательный номер «Барби» — это прям реальная шоу-программа. Как тебе пришла идея сделать такое?

— Первоначально я хотела откатать номер в роли чирлидерши, но мы не могли найти подходящую музыку. И тут я листала свой плейлист и наткнулась на песню Barbie Girl. Предложила её тренерам, и мы решили, что буду катать Барби-чирлидершу. И мы сразу же поставили номер.

— Ожидала ли ты, что этот номер произведет такой вау-эффект? Было очень много восторженных комментариев…

— На самом деле, чтоб настолько, я не ожидала. Но самое круто, что с первых же секунд, когда начала играть Barbie Girl на чемпионате Европы, весь зал стал аплодировать. Я даже музыку плохо слышала, потому что был полный зал и все аплодировали. Это вызвало у меня нереальные эмоции!

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— Мне кажется, этим номером ты показала, что ты крутая шоу-артистка. Тебя уже пригласили выступить в какое-нибудь шоу?

— Пока нет, не звали. Но, может быть, позовут куда-нибудь.

— Я заметила, ты часто после турниров говоришь, что извлекла определённые уроки. А можешь рассказать, чему тебя научил этот сезон?

— Никогда не нужно сдаваться. Всё, что ни делается, — к лучшему. Нужно всегда бороться. И чудеса случаются (улыбается).

— Многие фигуристы после чемпионата мира признавались, что у них ещё нет определённости по тому, будут ли они участвовать в следующем сезоне. А у тебя уже есть ясность?

— Конечно, буду. До следующей Олимпиады я ещё точно кататься буду. А уже после стану обдумывать.

— У тебя уже есть какие-нибудь планы на следующий сезон, может быть, идеи для программ?

— Точных мыслей ещё нет, но короткую программу хотелось бы весёлую.