Плющенко и Трусова продвигают русскую культуру на шоу, но при чём здесь танец Уэнсдей?

В Петербурге стартовал большой тур Евгения Плющенко с новой программой «Союз чемпионов. Русские сезоны». Для него постановщики избрали концепцию Сергея Дягилева, который познакомил с русским искусством европейскую публику в начале XX века. Изначально казалось, что от «Русских сезонов» в шоу будет одно название и фигуристы просто сосредоточатся на обычных показательных, но нет – кажется, с концептуальностью даже немного переборщили. Но обо всём по порядку.

Был ли интерес к шоу у любителей фигурного катания? «Русские сезоны» собрали практически весь «Ледовый дворец» (без верхнего яруса). Цены на билеты – достаточно средние, на хороших местах можно было посидеть за две-три тысячи рублей, партер у льда – в районе пяти тысяч.

Яна Рудковская в этот раз отказалась от роли ведущей – объявления номеров были заранее записаны. Из-за этого оба отделения пролетели практически на одном дыхании, одно выступление плавно перетекало в другое, без пауз на обсуждения и взаимодействия с залом.

Самая обсуждаемая в сети часть шоу – тизер новогоднего представления «Русалочка» с Александрой Трусовой в главной роли. В 14 минут непрерывного полотна вместились общие номера учениц «Ангелов» в образах рыбок, соло Александра Плющенко в роли краба Себастиана, дуэт Евгения Плющенко в роли царя Нептуна и воздушной гимнастки… И, конечно же – появление самой Русалочки. Сначала Сашу выносили на лёд с огромным хвостом, и фигуристка выступала, не касаясь льда, кружась то с одним парником, то с другим. В заключительной части тизера Саша обрела ноги и уже каталась свободно.

Ничего более подходящего и придумать нельзя – после того как Саша первый раз покрасила волосы в красный цвет, её тут же начали сравнивать с Ариэль. Часть зрителей негативно отозвалась о происходящем – слишком уж буквально постановщики поняли Русалочку и притащили на лёд настоящий хвост. Но не будем забывать, что именно перед нами – а перед нами отрывок из детской новогодней сказки, на которую обычно ходят семьями. Можно было бы всё обыграть более тонко, но во-первых, с далёких мест на такой большой арене этого могли бы и не разглядеть, а во-вторых, времени на постановку было не так много. Есть ещё девять месяцев, чтобы исправить все недостатки.

Был у Александры Трусовой и сольный номер. Фигуристка выступала со скрипкой под музыку Сергея Рахманинова, «Рапсодия на тему Паганини». Саша нечасто каталась под классику, поэтому было интересно, как она сможет интерпретировать эти знакомые мотивы. Дополнительной задачей стал и реквизит – сначала Саша берёт в руки смычок, затем меняет его на скрипку, а заканчивает номер уже с полноценным музыкальным инструментом.

В номере много неожиданных находок – один кантилевер с имитацией игры на скрипке чего стоит! Помимо этого, Саша показала отличную форму – очень легко собрала каскад три-три. Попыток четверных прыжков не было даже на поклоне, но Яна Рудковская отметила, что по ходу тура квады могут появиться.

Чем ещё удивляли «Русские сезоны», так это необычными коллаборациями. Макар Игнатов и Вероника Жилина, Александр Самарин и Софья Титова, Елизавета Нугуманова и её «Шахерезада», мужской номер «Половецкие пляски», где одиночники выступают вместе с парниками – первое отделение пролетело просто на ура. Но масштабность некоторых номеров казалась излишней: бывало, что фигуристы сталкивались друг с другом. Да и балет в какие-то моменты дополнял происходящее на льду, а в какие-то моменты смущал: сложно было охватывать взглядом оба действа сразу.

Софья Титова и Александр Самарин Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Ещё одна яркая вспышка шоу – массовый номер учениц «Ангелов Плющенко» с танцем Уэнсдей. Не очень было понятно, почему во втором отделении внезапно после «Лебединого озера» начинает играть ремикс на Леди Гагу и появляются девочки в чёрных платьях. После шоу-номера Камилы Валиевой в принципе сложно замахиваться на что-то подобное – «Ангелы Плющенко» решили брать массовостью. В целом номер сам со себе вышел довольно интересным, а Соня Муравьёва органично в нём солировала как самая старшая из академии, но по его окончании в голове возник вопрос: «А что это вообще было?»

Танец Уэнсдей хорошо уместился бы в общую канву шоу, если бы его поделили на две части – классическую и современную. Или, например, если в первой части был бы сделан упор на русскую музыку, а во второй – на зарубежных композиторов (к примеру, того же Моцарта с «Lacrimosa» тяжело привязать к «Русским сезонам», а Мартюшева/Гаврин катались именно под него). А так вроде бы классный номер смотрится в большей степени инородным телом.

Софья Муравьёва Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Концепции шоу можно ставить пятёрку, а вот её воплощению – максимум четвёрку, поскольку есть недочёты и моменты, которые ещё предстоит вычищать. Но впереди у «Русских сезонов» масштабный тур, а также столичная премьера – вероятно, там шоу отгремит ещё ярче, и будет ещё больше сюрпризов.