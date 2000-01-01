«Ударили, пощёчину дали, теребили». Как фигуристы подвергаются насилию и абьюзу

«Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издёвки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» в отношении к этому мальчику», — делилась фигуристка.