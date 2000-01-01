«Ударили, пощёчину дали, теребили». Как фигуристы подвергаются насилию и абьюзу

Как фигуристы подвергаются насилию и абьюзу
Скандал с маленькой фигуристкой Мирославой Лебедевой и её отцом вновь всколыхнул тему жестокого обращения в фигурном катании. Насилия и абьюза в этом виде спорта много, но осмеливаются заговорить об этом далеко не все.
«Видела рукоприкладство в отношении детей в фигурном катании. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило. Конечно, это неправильно», — признавалась Анастасия Губанова в интервью «СЭ».
Слова Губановой подтверждает случай из детской спортивной школы в Щербинке. В марте 2021 года родители фигуристов обратились в СК с жалобой на тренера Татьяну Шилину, которая во время занятий жестоко избивает детей.
«Моего ребёнка ударили, пощечину дали, теребили вот так, кинули на полтора метра. Как оказалось, она встать не могла несколько минут. О таких зверствах никто не знал. Детям, оказывается, нельзя было про это рассказывать», – заявляла мама одной из фигуристок Татьяна Бережная. Несмотря на скандал, Шилина продолжает работать тренером.
В абьюзе обвиняли известного фигуриста Артура Гачинского, ныне работающего тренером в школе «Звездный лёд». В ноябре 2020 года в соцсетях появился ролик с подписью: «Ужас! Гачинский ИЗБИВАЕТ РЕБЁНКА! Выходец Мишина избивает и унижает ребёнка после тренировки!». На нём тренер ругается на спортсмена и ударяет его полотенцем.
Шведская фигуристка Анита Эстлунд подвергалась физическому и моральному насилию со стороны собственной матери. В какой-то момент девушка не выдержала и подала заявление в социальную службу, её мать была приговорена к условному сроку по нескольким делам о нападениях и домогательствах.
Психологическое насилие широко распространено в фигурном катании. С ним сталкивалась Бетина Попова, о чём откровенно рассказывала в соцсетях.
«Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издёвки партнёра надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» в отношении к этому мальчику», — делилась фигуристка.
Рассказывала об абьюзе в свою сторону и Елизавета Нугуманова. По словам фигуристки, на тренировках в группе Евгения Рукавицына она весь прошлый сезон терпела травлю, унижения и даже угрозы. Девушка говорила, что Рукавицын грозился убрать её из спорта, а другой тренер группы – с этого света.
«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы, он сделает мне подножку, и я уйду на тот свет», — признавалась Нугуманова «Матч ТВ».
Фигуристка-парница Диана Мухаметзянова рассказывала, что подвергалась эмоциональному насилию из-за лишнего веса практически на протяжении всей карьеры. В итоге девушка ушла из спорта в 18 лет.
Абьюз из-за лишнего веса со стороны русского тренера Игоря Новодрана испытывал британский фигурист Гарри Мэттик. «Он очень настойчиво говорил мне похудеть. Если мой вес был меньше положенного, он был добр ко мне, если наоборот — то он относился ко мне ужасно», — признавался спортсмен ВВС. Гарри рассказал, что однажды тренер ударил его в живот.
К сожалению, в фигурном катании присутствует и сексуальное насилие. В 2018 году работодателям двукратного чемпиона США в парном катании Джона Кафлина предъявили обвинения в растлении молодых спортсменок. В 2019-м фигуриста обвинили уже публично, и на следующий день он совершил суицид.
После смерти Кафлина его бывшая партнёрша Бриджит Намиотка заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны фигуриста. «Извините, но Джон причинил боль как минимум 10 людям, включая меня. Он подвергал меня сексуальному насилию в течение двух лет. Невинные не лезут в петлю», — написала фигуристка.
В 2022 году Намиотка скончалась. По словам её родителей, Бриджит не выдержала долгой борьбы с зависимостью, вызванной травмой из-за домогательств.
Одной из жертв Кафлина была и Эшли Вагнер. Фигуристка рассказала, что Джон домогался её, когда ей было 17.
В 2021 году в эмоциональном насилии была обвинена бывший тренер Кафлина Далайла Саппенфилд. «Она постоянно говорила о сексе, о том, с кем я встречаюсь, о моей сексуальной жизни. Она использует против вас сплетни других фигуристов. Зная о моих психических проблемах, она вместо помощи решила посмеяться надо мной», – рассказывала фигуристка Тара Кейн.
Громкий скандал случился во Франции в 2020 году, когда Сара Абитболь призналась в своих мемуарах, что, когда она была ребёнком, её на протяжении нескольких лет насиловал тренер Жиль Бейер. Позже обвинения в сторону Бейера выдвинули фигуристки Летисия Юбер и Элен Годар.
Ещё один секс-скандал во французском фигурном катании произошёл при участии Моргана Сипре. В 2017 году спортсмен отправил два дикпика 13-летней девочке, которая тренировалась с ним на одном катке во Флориде. Тогда стараниями тренеров пары скандал удалось замять, но в 2020 году расследование продолжилось, и фигурист был вынужден завершить карьеру.
«Ударили, пощёчину дали, теребили». Как фигуристы подвергаются насилию и абьюзу
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