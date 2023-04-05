Малинин, конечно, может снова войти в историю, но ради чего?

Прорывной козырь или цирковая выходка? Как за год изменилось отношение к пятерным прыжкам

В сезоне-2022/2023 многие фигуристы рассуждали о пятерных прыжках. Четыре с половиной оборота уже реальны – есть человек, который может стабильно скручивать и чисто выезжать четверной аксель. Значит, и пятерные не за горами? Добавить-то всего пол-оборота, и вот тебе – новое слово в истории спорта.

Но в ISU, кажется, не собираются обращать внимание на подобные рекорды: в цене сейчас совсем другое.

Мы решили взглянуть на то, как изменилась дискуссия о пятерных прыжках за последний год. Приблизился ли кто-то к этой недостижимой цели? И стоит ли это того?

Кто верит в пятерные, а кто нет? Вспоминаем высказывания российских фигуристов за последний год

Скептически к пятерным прыжкам относится Пётр Гуменник: если четверной аксель действительно возможен, и не только у Ильи Малинина, то пятерные – вряд ли. «Думаю, вряд ли мы их увидим в ближайшее время. Хотя, возможно, какая-то техника с преротейшеном позволит прокрутить один оборот на льду», – сказал Гуменник в интервью Sport24.

Артём Ковалёв высказывался более позитивно, но всё равно он верит только в одного фигуриста. В интервью «Чемпионату» Артём рассказывал: «Я тоже пока не представляю, как это возможно. На данный момент, наверное, только Малинин может сделать пять оборотов. Больше никто, в России – точно никто. Пока. Не знаю, как будет всё складываться».

Но есть и те, кто более позитивно смотрит на ситуацию. Прогресс ведь не остановить?

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Леонид Свириденко в интервью «Чемпионату» предполагал, что в будущем появятся пятерные прыжки: «Не массово, но найдутся люди, которые будут их исполнять. Малинин четверной аксель уже исполнил, пятерной, думаю, рано или поздно тоже кто-нибудь прыгнет. Всего лишь вопрос времени».

Позитивно к пятерному относится Александра Трусова: недавно в эфире «Детского радио» она отметила, что пробовала пятерной, но не учила его целенаправленно. «Пятерной прыжок? Думаю, его прыгнуть возможно. Есть один человек, который прыгает четыре с половиной оборота», – отметила фигуристка.

Участились ли попытки пятерных прыжков?

Тренер Сергей Давыдов в течение сезона отмечал, что за усложнением – будущее фигурного катания, четверной аксель уже есть. «Сто процентов кто-то появится, кто скоро пятерной сделает», – отмечал Давыдов в интервью Sport24. Ученик Давыдова Лев Лазарев уже начал работать над этими сложными элементами на полу – есть даже видео:

Материалы по теме Видео 13-летний фигурист ЦСКА отрабатывает четверной аксель и пятерной тулуп на полу

На льду Лев пока ещё не пробовал настолько сложные прыжки даже на удочке, ведь для пятерного нужно иметь стабилизированный четверной. Однако крутка у этого парня сейчас очень быстрая, да и целеустремлённости хоть отбавляй.

Осенью прошлого года желание попробовать пятерной высказывал ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин. На удочке он уже скручивал пятерной, а вот замахнуться на такой прыжок без страховки пока не доводилось. Межсезонье уже настало – так что, может быть, и дождёмся какого-нибудь сюрприза.

Год назад пятерной сальхов пытался скрутить Марк Кондратюк в Пекине – позже он признавался, что пока не хватает половины оборота, чтобы сделать выезд. Сёма Уно на той же олимпийской тренировке пробовал пятерной тулуп, тоже неудачно. Даниэль Грассль ещё в 2019-м пробовал пятерной лутц на шоу, но, увы, также был далек от выезда. Многие юные ребята пробовали скручивать пять оборотов на удочке и обращали на себя внимание.

Сейчас настало время шоу и работы над усложнениями, так что, может быть, мы и увидим какие-то новые попытки. Общего рвения как будто бы стало чуть меньше: сил на изучение пятерного уйдёт очень много, но его исполнение мало на что повлияет.

Малинин может снова войти в историю, но нужно ли это ему?

Самый реальный претендент на пятерной прыжок – американец Илья Малинин. Он справлялся с четверным акселем на протяжении всего сезона, а совсем недавно его агент Ари Закарян отметил, что пятерной прыжок уже практически в кармане у Ильи.

«Если кто-то хочет приехать посмотреть, как выглядит пятерной прыжок, он всех приглашает к себе», – отметил Закарян в интервью «РИА Новости».

Илья Малинин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Другое дело, что никакого смысла в этом прыжке нет – можно двигать спорт дальше и стирать границы возможного. Пятерной – это не козырь в рукаве, а скорее цирковой трюк, у которого даже нет базовой стоимости. И вряд ли она появится в ближайшее время, ведь такие изменения нужно специальным образом лоббировать. А самую низкую оценку за четверной аксель на чемпионате мира Малинин получил именно от американского судьи.

На данный момент ситуация такова, что усложнение не гарантирует первые места. Восемь четверных прыжков Малинина на две программы обеспечили ему только бронзу чемпионата мира, да и в нескольких баллах от него остановился Кевин Аймоз, который прыгнул всего два квада на две программы. Качество исполнения ценнее погони за сложностью.

Любому спортсмену хочется не только двигать свой вид вперёд, но и выигрывать, а сейчас даже экстремальное усложнение не гарантирует победу. Даже Малинин не относится к своим рекордам как к цели: скорее как к средству достижения других целей. Иначе не было бы такой обескураженной реакции на оценки в «кисс энд край». На тренировке Илья, может быть, и соберёт пятерной прыжок. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, этот шаг в невозможное случится только ради видео в соцсетях. И глобально ничего не поменяется.

Ценность таких рекордов пересмотрела и Александра Трусова. В эфире «Okko Спорт» после произвольной программы мужчин на ЧМ фигуристка получила вопрос от подписчика: что она бы выбрала – прыгнуть пятерной прыжок первой в мире или золото Олимпиады? Саша выбрать не смогла: она любит быть первой, а первой среди женщин и мужчин она ещё ничего не прыгала. Но олимпийское золото – её мечта, поэтому выбрать что-то одно очень сложно.

Далее случился интересный диалог Саши с ведущей Линой Фёдоровой:

– Что-то мне подсказывает, что если бы ты прыгала пятерной первая в мире, то…

– Что-то мне подсказывает, что нет.

Быть первой в истории и делать невозможное – это, безусловно, очень круто, но не всегда это помогает добиться главной цели.