Медведеву подозревают в романе с фигуристом, а какие ещё отношения приписывали Жене?

Какие отношения приписывали Евгении Медведевой?
Сейчас Женю подозревают в романе с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. Поклонники постоянно с кем-нибудь сводят серебряную медалистку Пхёнчхана.
Первые отношения — с 17 до 19 лет
«У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — рассказывала Евгения Медведева.
Возможно, с Юдзуру Ханю
Многие подозревают, что первым возлюбленным Жени был двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю — фигуристы тесно общались в это время. Однако японец всё опровергал.
В пользу теории, что Медведева всё-таки встречалась с Ханю, говорит намёк Дани Милохина. Во время рассказа Медведевой о своей первой любви тиктокер показал, что молодой человек Жени был узкоглазым. После этого болельщиков было не переубедить.
Расставание было некрасивым
Первая любовь Жени оказалась несчастной. «Всё закончилось некрасиво. И в тяжелый момент, когда прошла Олимпиада, человек вот так вот сделал. Просто прямым текстом сказал: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя, пока!» Почти два года были вместе. И вот после этого я чуть не вздернулась», — призналась Евгения.
Женю часто подозревают в отношениях с Костовым
Вскоре после Олимпиады Медведева познакомилась со звездой Евровидения Кристианом Костовым. Фигуристка и певец и по сей день часто проводят время вместе, а в том году даже отдыхали в Болгарии в компании друг друга. Конечно, их часто подозревают в отношениях. Но Костов всё отрицает: «Мы просто друзья. Она очень хороший друг».
Во время жизни в Канаде Жене приписывали роман с Бынзарем
Не обошлось без слухов об отношениях и в канадский период карьеры Медведевой. Девушку подозревали в романе с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем, с которым она нередко проводила время. Но Женя, увидев первые комментарии на эту тему, быстро всё опровергла. «Эм… ему 15…» — написала на тот момент 19-летняя фигуристка.
… и Нгуеном
Во время жизни в Канаде Медведева тесно общалась и с Намом Нгуеном. Фигурист даже в шутку делал предложение Жене в соцсетях, но она ответила решительно: «В следующей жизни». Несмотря на это, поклонники предполагали, что между фигуристами могли завязаться отношения. Но Нам это отрицал. «Мы просто друзья», — отвечал он в интервью.
Болельщики подозревали, что в Женю влюблён Кондратюк
В невзаимной любви к Медведевой подозревали Марка Кондратюка — этому поспособствовал романтичный гала-номер спортсмена на ЧР-2021, в котором приняла участие Женя, а также самоотдача Марка на Кубке Первого канала — 2021. Но позже Кондратюк сошёлся с другой фигуристкой — Александрой Трусовой.
Ну и как же без Милохина!
Конечно, эта подборка не могла обойтись без Дани Милохина. Романтичные номера и поцелуй на «Ледниковом периоде» практически не оставляли у поклонников сомнений, что между Даней и Женей что-то есть. Однако вскоре после окончания проекта фигуристка и тиктокер перестали появляться вместе, и все поняли, что ничего серьёзного между ними не было.
Подтвердила это и Женя в интервью MAXIM: «Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас всё время женить. Но мы подружились и общаемся».
«Медвелохиным» вскоре пришёл конец
Однако во время второго совместного сезона «ЛП» у Жени и Дани случился разлад. Тиктокер жёстко подставил фигуристку, бросив её прямо посреди съёмок. Он пытался сгладить вину, посвятив пару строк в песне: «Женька, я love тебя, и пусть ты меня не простила, но согласись, ты и я на льду — это было красиво». Однако фигуристку это только раздражало.
Медведеву сводили с Халиловым
Прошлым летом Медведевой приписывали роман с актёром Анаром Халиловым после того, как они провели время вместе. Но Анар вскоре опроверг слухи: «Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы весёлые ребята. Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я».
А теперь подозревают в романе с Чигирёвым
Сейчас Жене приписывают отношения с 22-летним парником Дмитрием Чигирёвым. Фигуристов заметили вместе на матче «Динамо» — «Акрон», они очень мило общались на трибуне. Кроме того, Дима приходил поддержать Женю на шоу-турнире. Но есть между ними роман или нет — пока остаётся загадкой: подтверждать или опровергать слухи пока никто не спешит.
Почему Медведева скрывает свою личную жизнь
«Я скрываю свою личную жизнь. Есть что скрывать? Ну, возможно. А возможно, что у меня настолько всё скучно, что мне стыдно признаться?» — рассказывала Женя MAXIM.
Медведева — об идеальных отношениях
«Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна – или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни — обязаны себе быть счастливыми».
Медведеву подозревают в романе с фигуристом, а какие ещё отношения приписывали Жене?
Читайте также
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Радикальные перемены внешности фигуристок
Как фигуристы подвергаются насилию и абьюзу
Какие иностранные фигуристы тренировались в России
Кто из фигуристок возвращался на лёд после родов?
Как выступили ученики российских тренеров на ЧМ
Фигуристки с ультра-си на ЧМ без России
Фигуристы российского происхождения на ЧМ
В этих костюмах фигуристы покорили Юдашкина!
Заработки фигуристов на турнире шоу-программ
25 огненных цитат Алексея Ягудина
История противостояния Загитовой и Медведевой
Лучшие показательные номера наших фигуристов
Эксперименты для звёзд турнира шоу-программ
Крутые фигуристы, которых не будет на шоу-турнире
Кто бы мог судить турнир по шоу-программам?