Медведеву подозревают в романе с фигуристом, а какие ещё отношения приписывали Жене?

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Какие отношения приписывали Евгении Медведевой?
Какие отношения приписывали Евгении Медведевой?
Сейчас Женю подозревают в романе с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. Поклонники постоянно с кем-нибудь сводят серебряную медалистку Пхёнчхана.
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Первые отношения — с 17 до 19 лет
Первые отношения — с 17 до 19 лет
«У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — рассказывала Евгения Медведева.
Возможно, с Юдзуру Ханю
Возможно, с Юдзуру Ханю
Многие подозревают, что первым возлюбленным Жени был двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю — фигуристы тесно общались в это время. Однако японец всё опровергал.
В пользу теории, что Медведева всё-таки встречалась с Ханю, говорит намёк Дани Милохина. Во время рассказа Медведевой о своей первой любви тиктокер показал, что молодой человек Жени был узкоглазым. После этого болельщиков было не переубедить.
В пользу теории, что Медведева всё-таки встречалась с Ханю, говорит намёк Дани Милохина. Во время рассказа Медведевой о своей первой любви тиктокер показал, что молодой человек Жени был узкоглазым. После этого болельщиков было не переубедить.
Расставание было некрасивым
Расставание было некрасивым
Первая любовь Жени оказалась несчастной. «Всё закончилось некрасиво. И в тяжелый момент, когда прошла Олимпиада, человек вот так вот сделал. Просто прямым текстом сказал: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя, пока!» Почти два года были вместе. И вот после этого я чуть не вздернулась», — призналась Евгения.
Женю часто подозревают в отношениях с Костовым
Женю часто подозревают в отношениях с Костовым
Вскоре после Олимпиады Медведева познакомилась со звездой Евровидения Кристианом Костовым. Фигуристка и певец и по сей день часто проводят время вместе, а в том году даже отдыхали в Болгарии в компании друг друга. Конечно, их часто подозревают в отношениях. Но Костов всё отрицает: «Мы просто друзья. Она очень хороший друг».
Во время жизни в Канаде Жене приписывали роман с Бынзарем
Во время жизни в Канаде Жене приписывали роман с Бынзарем
Не обошлось без слухов об отношениях и в канадский период карьеры Медведевой. Девушку подозревали в романе с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем, с которым она нередко проводила время. Но Женя, увидев первые комментарии на эту тему, быстро всё опровергла. «Эм… ему 15…» — написала на тот момент 19-летняя фигуристка.
… и Нгуеном
… и Нгуеном
Во время жизни в Канаде Медведева тесно общалась и с Намом Нгуеном. Фигурист даже в шутку делал предложение Жене в соцсетях, но она ответила решительно: «В следующей жизни». Несмотря на это, поклонники предполагали, что между фигуристами могли завязаться отношения. Но Нам это отрицал. «Мы просто друзья», — отвечал он в интервью.
Болельщики подозревали, что в Женю влюблён Кондратюк
Болельщики подозревали, что в Женю влюблён Кондратюк
В невзаимной любви к Медведевой подозревали Марка Кондратюка — этому поспособствовал романтичный гала-номер спортсмена на ЧР-2021, в котором приняла участие Женя, а также самоотдача Марка на Кубке Первого канала — 2021. Но позже Кондратюк сошёлся с другой фигуристкой — Александрой Трусовой.
Ну и как же без Милохина!
Ну и как же без Милохина!
Конечно, эта подборка не могла обойтись без Дани Милохина. Романтичные номера и поцелуй на «Ледниковом периоде» практически не оставляли у поклонников сомнений, что между Даней и Женей что-то есть. Однако вскоре после окончания проекта фигуристка и тиктокер перестали появляться вместе, и все поняли, что ничего серьёзного между ними не было.
Подтвердила это и Женя в интервью MAXIM: «Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас всё время женить. Но мы подружились и общаемся».
Подтвердила это и Женя в интервью MAXIM: «Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас всё время женить. Но мы подружились и общаемся».
«Медвелохиным» вскоре пришёл конец
«Медвелохиным» вскоре пришёл конец
Однако во время второго совместного сезона «ЛП» у Жени и Дани случился разлад. Тиктокер жёстко подставил фигуристку, бросив её прямо посреди съёмок. Он пытался сгладить вину, посвятив пару строк в песне: «Женька, я love тебя, и пусть ты меня не простила, но согласись, ты и я на льду — это было красиво». Однако фигуристку это только раздражало. 
Медведеву сводили с Халиловым
Медведеву сводили с Халиловым
Прошлым летом Медведевой приписывали роман с актёром Анаром Халиловым после того, как они провели время вместе. Но Анар вскоре опроверг слухи: «Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы весёлые ребята. Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я».
А теперь подозревают в романе с Чигирёвым
А теперь подозревают в романе с Чигирёвым
Сейчас Жене приписывают отношения с 22-летним парником Дмитрием Чигирёвым. Фигуристов заметили вместе на матче «Динамо» — «Акрон», они очень мило общались на трибуне. Кроме того, Дима приходил поддержать Женю на шоу-турнире. Но есть между ними роман или нет — пока остаётся загадкой: подтверждать или опровергать слухи пока никто не спешит.
Почему Медведева скрывает свою личную жизнь
Почему Медведева скрывает свою личную жизнь
«Я скрываю свою личную жизнь. Есть что скрывать? Ну, возможно. А возможно, что у меня настолько всё скучно, что мне стыдно признаться?» — рассказывала Женя MAXIM.
Медведева — об идеальных отношениях
Медведева — об идеальных отношениях
«Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна – или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни — обязаны себе быть счастливыми».
Медведеву подозревают в романе с фигуристом, а какие ещё отношения приписывали Жене?
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