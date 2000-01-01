Медведеву подозревают в романе с фигуристом, а какие ещё отношения приписывали Жене?

Медведева — об идеальных отношениях

«Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. И нет такого, что ты мне обязана, должна – или обязан/должен. Никто никому ничего не должен. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни — обязаны себе быть счастливыми».