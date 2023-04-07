Ученицу Тутберидзе отверг танцор. А она взяла и вернулась на лёд после жуткой травмы

Дарья Усачёва уже не грустит из-за отказа Дарио Чиризано, а вовсю прыгает на тренировках. Кажется, её карьера одиночницы ещё продолжается.

Дарья Усачёва всегда славилась невероятно музыкальным катанием. Каково же было удивление болельщиков, когда Этери Тутберидзе сообщила о том, что фигуристка планирует выступать в танцах на льду. Пережив серьёзную травму, едва не поставившую крест на её карьере, спортсменка взяла себя в руки и решила двигаться дальше, но в другом направлении.

И тут так удачно для неё на горизонте появился свободный партнёр с опытом. Ирина Хавронина внезапно прекратила сотрудничество с Дарио Чиризано, и талантливый фигурист остался один. Их тандем с Усачёвой мог бы потрясти мир танцев на льду, если бы не одно но: Даша получила отказ. Как же так?

Жуткая травма едва не поставила крест на карьере Усачёвой

Чем закончился злополучный этап Гран-при в Японии в олимпийском сезоне, помнит, кажется, вся страна. Жуткое падение Дарьи Усачёвой на разминке перед короткой программой стало самым драматичным моментом того турнира. Фигуристка не могла подняться самостоятельно и горько плакала от боли. Впоследствии некоторые болельщики начали сомневаться в том, что девушка вообще будет ходить после такого, особенно когда увидели Дашу в инвалидной коляске в аэропорту. Тем не менее ученице Этери Тутберидзе сразу оказали качественную медицинскую помощь, из-за чего такой вариант можно было исключить. Но вот о сроках её возвращения на лёд было мало что известно.

Молчание прервали представители Федерации фигурного катания на коньках России, выступив с официальным заявлением:

«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространённым случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13–17 лет.

Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99% случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», — сообщили они.

Казалось, за карьеру спортсменки можно не переживать, но ни в том, ни в этом году на соревнованиях Усачёва так ни разу не появилась, да и в шоу она выступала крайне редко. Даже самые оптимистичные поклонники фигуристки стали волноваться, но оказалось, Даша готовила для всех сюрприз.

«Она больше не может прыгать». Усачёва решила уйти в танцы

И, как ни странно, им стал не её сказочный прокат в рамках шоу Ильи Авербуха. Представительница «Хрустального» упорно работала над собой и решилась на кардинальные перемены в жизни — вместо женского одиночного катания Усачёва была готова перейти в танцы на льду!

Слухи, что Даша намеревается сменить дисциплину, быстро облетели профессиональное сообщество, и многие согласились с выбором фигуристки, пожелав ей удачи на новом поприще. Татьяна Тарасова, Алексей Железняков, Наталья Бестемьянова и другие высказались в пользу танцевального будущего спортсменки.

Дарья Усачёва Фото: РИА Новости

«Наверное, она больше не может прыгать. Я переходила в танцы, когда мне было 17. Я стала олимпийской чемпионкой. Почему же у неё не может получиться, если у меня получилось? Это разные вещи, разная физическая активность, разная координация, разные требования по артистизму. Все дисциплины — это абсолютно разный психотип людей. При переходе ты теряешь весь уровень, всё, что ты наработал в фигурном катании. Ты начинаешь с нуля. Она не боится, она смелая девчонка. Молодец!» — отметила Наталья Филимоновна.

Отказ Чиризано заставил Усачёву вернуться в одиночное катание

Для успешного старта Усачёвой был нужен хороший и желательно опытный партнёр. И такой нашёлся. Грустная история расставания Дарио Чиризано с Ириной Хаврониной, которая встала в пару с Дэвидом Нарижным, оказалась ей на руку. Даша отправилась на просмотр к Дарио, который экстренно искал замену Ирине. Всё было бы чудесно, если бы фигуристка не получила отказ: по антропометрическим параметрам спортсмены не подошли друг другу. Подробнее об этом рассказала Этери Тутберидзе:

«Она пробовала встать в пару с танцором Дарио Чиризано, но ей нужно искать такого, с кем она спокойно будет учиться. А Дарио нужна готовая партнёрша, с которой уже можно выходить и соревноваться. Даша верит, что у неё в танцах получится. Надо пробовать двигаться дальше».

Фигуристка не расклеилась и стала тренироваться ещё больше. Правда, о танцах Даша пока позабыла и сосредоточилась на привычных элементах, а именно — на прыжках. Она показала, как исполняет каскады из двойного акселя и тройного тулупа и комбинацию 3Т+3Т, причём делает это легко и непринуждённо. Судя по всему, грустить из-за неудавшегося перехода в другой разряд Усачёва не стала, а по-спортивному разозлилась и вознамерилась вернуться на прежний уровень в качестве одиночницы. И нельзя сказать, что у неё ничего не получится, ведь в истории российского фигурного катания было немало случаев, когда спортсмены восстанавливались после очень серьёзных травм и становились чемпионами. Нам остаётся только верить в Дашу и ждать, когда она вновь покажет себя.