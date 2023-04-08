Миллион долларов на шестерых. Каким будет командный чемпионат мира — 2023 без России?

С 13 по 16 апреля в Токио состоится командный чемпионат мира — международный турнир, организованный Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке ISU. Шесть лучших сборных планеты поборются за солидный куш и разделят между собой $ 1 млн.
В этот раз в соревнованиях не примут участия российские спортсмены, который выиграли командный чемпионат мира два года назад. Однако это не значит, что будет скучно. Эпичное противостояние Японии и США выйдет на новый уровень: вызов для Ильи Малинина, мечтающего о реванше с Сёмой Уно, новая схватка Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера с Рику Миурой и Рюити Кихарой и многое другое. Будет невероятно жарко!
Рику Миура и Рюити Кихара
Фото: Elsa/Getty Images
Список участников
На турнире выступят сборные Японии, США, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции. Капитанами команд назначены Каори Сакамото, Джейсон Браун, Ча Джун Хван, Пайпер Гиллес, Марко Фаббри и Кевин Аймоз соответственно. В одиночном катании к соревнованиям допущены по четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины) от каждой сборной, в парном катании и танцах на льду — по одному дуэту.
Япония: Сёма Уно, Кадзуки Томоно, Каори Сакамото, Маи Михара, Рику Миура/Рюити Кихара, Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси.
США: Илья Малинин, Джейсон Браун, Изабо Левито, Эмбер Гленн, Алекса Книрим/Брендон Фрейзер, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.
Канада: Киган Мессинг, Стивен Гоголев, Мадлен Скизас, Сара-Мод Дюпуа, Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.
Южная Корея: Ча Джун Хван, Ли Си Хён, Ли Ха Ин, Ким Йе Лим, Чо Хе Чжин/Стивен Эдкок, Ханна Лим/Е Куан.
Италия: Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Лара Наки Гутманн, Анна Пецетта, Сара Конти/Никколо Мачи, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
Франция: Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа, Лорин Шильд, Леа Серна, Камилла Ковалёв/Павел Ковалёв, Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо.
Расписание
(по московскому времени)
13 апреля, четверг
- Танцы на льду, ритм-танец — 9:50
- Женщины, короткая программа — 11:15
- Мужчины, короткая программа — 13:25
14 апреля, пятница
- Пары, короткая программа — 10:00
- Танцы на льду, произвольный танец — 11:25
- Женщины, произвольная программа — 13:00
15 апреля, суббота
- Пары, произвольная программа — 9:15
- Мужчины, произвольная программа — 10:50
16 апреля, воскресенье
- Показательные выступления — 8:00
Где смотреть
В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.
- 8 апреля 2023
-
10:40
-
10:05
-
08:29
-
01:57
-
00:41
-
00:31
-
00:21
- 7 апреля 2023
-
19:59
-
17:18
-
13:14
-
11:49
-
10:58
- 6 апреля 2023
-
19:40
-
19:24
-
19:00
-
18:46
-
16:12
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:43
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 5 апреля 2023
-
18:55
-
18:46
-
18:33
-
18:09
-
16:54
-
16:35
-
16:10
-
15:55
-
15:35
-
15:10