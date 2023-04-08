Миллион долларов на шестерых. Каким будет командный чемпионат мира — 2023 без России?

Лучшие фигуристы планеты объединятся, чтобы сорвать солидный куш. Но личные противостояния тоже будут: что покажут Малинин и Уно?

С 13 по 16 апреля в Токио состоится командный чемпионат мира — международный турнир, организованный Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке ISU. Шесть лучших сборных планеты поборются за солидный куш и разделят между собой $ 1 млн.

В этот раз в соревнованиях не примут участия российские спортсмены, который выиграли командный чемпионат мира два года назад. Однако это не значит, что будет скучно. Эпичное противостояние Японии и США выйдет на новый уровень: вызов для Ильи Малинина, мечтающего о реванше с Сёмой Уно, новая схватка Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера с Рику Миурой и Рюити Кихарой и многое другое. Будет невероятно жарко!

Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Elsa/Getty Images

Список участников

На турнире выступят сборные Японии, США, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции. Капитанами команд назначены Каори Сакамото, Джейсон Браун, Ча Джун Хван, Пайпер Гиллес, Марко Фаббри и Кевин Аймоз соответственно. В одиночном катании к соревнованиям допущены по четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины) от каждой сборной, в парном катании и танцах на льду — по одному дуэту.

Япония: Сёма Уно, Кадзуки Томоно, Каори Сакамото, Маи Михара, Рику Миура/Рюити Кихара, Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси.

США: Илья Малинин, Джейсон Браун, Изабо Левито, Эмбер Гленн, Алекса Книрим/Брендон Фрейзер, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.

Канада: Киган Мессинг, Стивен Гоголев, Мадлен Скизас, Сара-Мод Дюпуа, Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.

Южная Корея: Ча Джун Хван, Ли Си Хён, Ли Ха Ин, Ким Йе Лим, Чо Хе Чжин/Стивен Эдкок, Ханна Лим/Е Куан.

Италия: Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Лара Наки Гутманн, Анна Пецетта, Сара Конти/Никколо Мачи, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Франция: Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа, Лорин Шильд, Леа Серна, Камилла Ковалёв/Павел Ковалёв, Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо.

Расписание

(по московскому времени)

13 апреля, четверг

Танцы на льду, ритм-танец — 9:50

Женщины, короткая программа — 11:15

Мужчины, короткая программа — 13:25

14 апреля, пятница

Пары, короткая программа — 10:00

Танцы на льду, произвольный танец — 11:25

Женщины, произвольная программа — 13:00

15 апреля, суббота

Пары, произвольная программа — 9:15

Мужчины, произвольная программа — 10:50

16 апреля, воскресенье

Показательные выступления — 8:00

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.