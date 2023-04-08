Императрица — единственная, кто в 2019 году принёс России первое место в личном зачёте своего вида.

«Я боец, и я вернусь». Как Туктамышева порвала всех на командном ЧМ и покорила Тарасову

Четыре года назад в Елизавете Туктамышевой «убили маленькую девочку», которая до последнего верила, что её пустят на чемпионат мира в Сайтаме. Не пустили. Тренерский совет Федерации фигурного катания России (ФФККР) отправил на главный старт 2019 года Евгению Медведеву. Императрице достался утешительный приз — участие в командном чемпионате мира. Тоже в Японии, но в городе Фукуока.

Шансом проявить себя под конец сезона Лиза воспользовалась на максимум. Двумя безупречными выступлениями с тройными акселями она доказала, что должна была бороться за медали чемпионата мира. С такими прокатами она могла взять на нём серебро, но в итоге довольствовалась командной бронзой.

А ведь Лиза оказалась единственной из нашей команды, кто выиграл соревнования в своём виде. В Фукуоме она не просто каталась, а зажигала на льду!

Как жаль, что ей не позволили сделать того же в Сайтаме. Даже Татьяна Тарасова призналась, что Лиза её покорила.

«Честно говоря, Лиза заслужила поездку на чемпионат мира»

Елизавета Туктамышева великолепно провела первую половину сезона-2018/2019. Выиграла этап Гран-при в Канаде, взяла бронзу на этапе в Японии и отобралась в финал, где замкнула тройку лидеров. Попутно она успела победить на трёх менее крупных зарубежных турнирах и везде обязательно прыгала тройной аксель. Тогда это считалось настоящим прорывом в женском одиночном. Кроме Лизы, три с половиной из взрослых делала тогда ещё японка Рика Кихира, так что каждая попытка была на вес золота. Лиза блистала и шла к своей цели — отобраться вновь на главные старты, где давно не появлялась.

Однако злодейка-фортуна свалила фигуристку с воспалением лёгких прямо перед чемпионатом России. Вместо борьбы за место в сборной Лиза лежала в больнице. Выписалась, когда уже огласили состав для чемпионата Европы. Но надежда поехать на мир оставалась. Федерация передала Алексею Мишину оптимистичные планы на его воспитанницу.

«Федерация поручила мне готовить Лизу к чемпионату мира. Как орудие большого калибра. Мы должны противопоставить японским потугам Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем», — делился Мишин с «РИА Новости».

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Но чтобы противостоять японскому цунами, Лизе пришлось для начала отстреляться от Евгении Медведевой в финале Кубка России. Женя с безопасным контентом без ультра-си выиграла, а Лиза из-за ошибки в короткой программе на трикселе поднялась на вторую ступень пьедестала. Проиграла каких-то 1,71 балла, но тренерский совет решил чётко следовать спортивному принципу. Женя в данный момент для них выглядела надёжнее. То, что Туктамышева в течение сезона выступала лучше, роли не сыграло.

Как и то, что сама Медведева желала сопернице путёвку на мир.

«Честно говоря, я думаю, что Лиза заслужила поездку на чемпионат мира. Буду рада, если так судьба сложится. Я тоже была в очень сложной ситуации в олимпийский сезон, знаю, каково это. Давайте все друг друга поддерживать и посылать любовь налево-направо, вверх-вниз — везде вокруг нас. Любовь, позитивные эмоции спасут мир», — говорила Медведева в интервью ФФККР после финала Кубка России.

«Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила»

Непопадание на чемпионат мира настолько расстроило Лизу, что она выплеснула эту боль в публичное пространство. Не стала молча мириться с выбором федерации, а лаконично, но ярко изложила свои чувства по этому поводу.

«Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили. Но я боец, и я вернусь», — написала Туктамышева в соцсетях.

Резко повзрослевшая Императрица быстро оправилась от удара судьбы и не позволила негативу поглотить себя. Она не отказалась от просмотра чемпионата мира и с удовольствием следила за происходящим в Сайтаме. Более того, Лиза искренне радовалась успехам наших фигуристов и хвалила Загитову с Медведевой за отличные прокаты.

Наградой за стойкость и утешительным призом за классно проведённый сезон стало участие в командном чемпионате мира. Заменить главный старт он, конечно, не мог, но поставить восклицательный знак под занавес соревновательного года — вполне.

Лиза вооружилась верным тройным акселем и отправилась покорять Японию. При этом до начала турнира она без проблем откаталась в ледовом шоу. На боевой форме спортсменки это никак не сказалось. Лиза вдохновилась энергией зрителей, а затем устроила собственное триумфальное шоу в команднике.

«Чистейшей прелести чистейший образец»

Если бы Александр Пушкин видел, как каталась Туктамышева на командном чемпионате мира — 2019, то наверняка посвятил бы ей стихи. Впрочем, достойные Лизы строчки и так есть в творчестве великого поэта. «Чистейшей прелести чистейший образец» — идеальная характеристика её выступлений на арене в Фукуоме. Тройной аксель в обеих программах она сделала, словно по книжке, и так же легко расправилась с остальными прыжками. На дорожке шагов — получала удовольствие и кайфовала. Да и в целом удивительным образом сочетала расслабленность с исполнением сложных элементов.

В короткой программе Лиза набрала 80,54 балла и заняла текущее второе место. Рика Кихира, представляющая хозяев турнира, вырвалась вперёд, тоже справившись с трикселем, но произвольную не осилила. А вот Лиза не дрогнула и провела заключительный день ещё фееричнее. 153,89 балла за произвольную и 234,43 балла в общей сумме принесли ей победу в зачёте у женщин. Это единственный вид, в котором команда России стала первой.

Елизавета Туктамышева Фото: Toru Hanai/AP Photo/ТАСС

Между прочим, баллы за произвольную и по общей сумме на командном чемпионате мира до сих пор являются личными рекордами Лизы. И это неудивительно. Каталась она там шедеврально. Татьяна Тарасова не скрывала восхищения и верила, что ученицу Мишина ждёт прекрасное будущее.

«Она катала свой сложный контент и может его усилить ещё одним тройным акселем, который не делала. Тогда она сможет претендовать на мировой рекорд и на самые высокие места. Сегодня Туктамышева меня покорила», — цитировали Тарасову в НСН.

Тарасова не ошиблась. В следующем сезоне Лиза добавила в произвольную второй тройной аксель и даже выучила четверной тулуп. Жаль, что федерация вовремя в неё не поверила и не пустила на чемпионат мира в Сайтаму. Лиза могла завоевать там серебро, но не сложилось.

Справедливость восторжествовала лишь спустя два года на чемпионате мира в Стокгольме. Запоздалая, но такая важная серебряная медаль наконец-то оказалась у Лизы.