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Лучший прокат российских фигуристок в сезоне-2022/2023: Валиева, Туктамышева, Трусова — голосование, рейтинг, видео

Выбираем лучший прокат сезона у наших фигуристок: рейтинг самых крутых выступлений
Дарья Кирюхина
Лучший прокат российских фигуристок
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Два космических квада Валиевой на чемпионате России или шикарный перформанс Туктамышевой в финале Гран-при?

Несколько месяцев наши фигуристки радовали на соревнованиях, заставляли переживать в случае ошибок и восхищаться поистине крутыми прокатами. Кто-то уверенно и стабильно выступал от старта к старту, становясь лучше и лучше. Кто-то удивлял внезапными сбоями, но затем возвращался с триумфальным реваншем. А кто-то так и не успел проявить себя в полной мере, как это случилось с Александрой Трусовой.

Осенью Саша активно набирала форму, но заболела на чемпионате России, а потом боролась с травмой спины. К сожалению, за два турнира продемонстрировать выступление без серьёзных осечек у Русской ракеты не получилось, но мы верим, что в новом сезоне она всё наверстает.

Пока же вспоминаем лучшие прокаты других девушек в минувшем сезоне и выбираем из них самое-самое! Внизу 12 номинантов, голосуйте!

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если мы кого-то незаслуженно забыли, то расскажите об этом в комментариях.

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Елизавета Туктамышева
Фото: РИА Новости
1 место

Елизавета Туктамышева, короткая программа на чемпионате России

Так уж сложилось, что чемпионат России часто подводил Лизу. Но в этом сезоне всё изменилось. Императрица каталась в Красноярске просто блестяще. А в короткой словно пригласила всех на личный концерт. По-королевски приземлила безупречный тройной аксель и всю программу транслировала своё наслаждение. Круче Лизы в тот день не выступал никто: её звезда горела так ярко, что разом затмила всех конкуренток.

ВИДЕО

Камила Валиева
Фото: РИА Новости
2 место

Камила Валиева, произвольная программа на чемпионате России

В Красноярске Камила восстала из пепла и напомнила, что она космическая фигуристка. Неудача в короткой её не сбила, а подстегнула взять своё в решающий соревновательный день.

Два грандиозных четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным акселем, вызвали неистовый восторг публики и вывели её на первом место в произвольной. Камила сияла в постановке про Олимпиаду и сделала сюрприз, изменив концовку. Она не стала прятать лицо под капюшоном, как прежде, а решительно отбросила его.

«Считаю, что капюшон уже не нужен. Уже не нужно прятать своё лицо, как было год назад — хорошее изменение», — делилась Валиева потом на пресс-конференции.

ВИДЕО

Елизавета Туктамышева
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
3 место

Елизавета Туктамышева, произвольная программа в финале Гран-при России

Императрица была весь сезон на коне и закончила его на пике. К финалу Гран-при она подошла в суперформе и едва не выдала безукоризненный прокат. К сожалению, помарка на сольном трикселе не дала этому сбыться, но зато Лиза достигла апогея в передаче эмоций и чувств.

Она разыграла целый мини-спектакль в постановке «Одиночество», оставив на льду всю свою душу. Сложная глубокая тема прослеживалась в каждом её жесте, и никакие прыжки не выбивали Лизу из образа.

ВИДЕО

Камила Валиева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

Камила Валиева, короткая программа на первом этапе Гран-при России в Москве

Первый старт сезона Камила открыла чудесным прокатом короткой на Гран-при в Москве. Программа под саундтрек из фильма «Интерстеллар» идеально подошла фантастически одарённой спортсменке и сильно тронула болельщиков. На том старте Камила не рисковала с тройным акселем, но божественное катание полностью компенсировало его отсутствие.

ВИДЕО

Аделия Петросян
Фото: РИА Новости
5 место

Аделия Петросян, короткая программа в финале Гран-при России

К концу сезона Аделия настолько «распелась» в своей короткой программе, что в ней не осталось ни одной шероховатости. От начала и до финальной позы подопечная Тутберидзе буквально всё делала на максимум. В том числе и головокружительный тройной аксель, который в её исполнении прозвучал исключительно мажорными нотами.

Судьи не скупились на оценки за шикарный прокат. Поставили 85,62 балла — рекорд среди девушек в минувшем сезоне.

ВИДЕО

Вероника Яметова
Фото: РИА Новости
6 место

Вероника Яметова, короткая программа на чемпионате России

На чемпионате России Красноярск захватил ураган по имени Вероника. Представительница Екатеринбурга полюбилась болельщикам ещё в начале сезона, а на главном старте страны окончательно проникла в их сердца. Её знаменитый проезд в шпагате в короткой программе ждали не меньше, чем ультра-си других фигуристок. Ника, конечно, его вновь повторила и уверенно расправилась со всеми элементами. На невообразимо бешеной скорости.

ВИДЕО

Софья Муравьёва
Фото: РИА Новости
7 место

Софья Муравьёва, произвольная программа на этапе Гран-при России в Перми

Соня была невероятно хороша на шестом этапе Гран-при России. В произвольной она чисто исполнила два тройных акселя: сольный и в каскаде с двойным тулупом. При этом воспитанница Евгения Плющенко продемонстрировала фантастический уровень погружения в образ Джульетты и изумительное скольжение. Соня вкладывала душу в каждое движение и растворялась в музыке. Болельщики не могли оторвать глаз от спортсменки, да и не хотели: за такой красотой на льду можно наблюдать вечно.

ВИДЕО

Софья Акатьева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
8 место

Софья Акатьева, произвольная программа на Кубке Первого канала

Выиграв чемпионат России, Соня подтвердила свой титул на Кубке Первого канала. В короткой ей немного не повезло: коварный тройной аксель закончился падением. Но эту неприятность полностью выветрил восхитительный прокат девушки в произвольной. Соня без проблем выполнила три ультра-си: триксель и два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным акселем.

«Матерь божья, второй четверной сделала! Но как?» — удивилась Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

Во второй половине легко разделалась с двумя дорогими каскадами три-три. На один из них заходила через кантилевер — элемент, который покоряется далеко не каждой фигуристке.

За великолепный прокат Соня набрала 177,75 балла. Более высоких оценок из одиночниц в этом сезоне никто не набирал.

ВИДЕО

Софья Самоделкина
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
9 место

Софья Самоделкина, произвольная программа на Гран-при России в Сочи

У Сони сезон выдался крайне непростым, но на этапе Гран-при в Сочи она потрясающе откатала произвольную программу. Фигуристка приземлила четверной сальхов и уверенно сделала каскад тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине. Остальные элементы тоже не вызвали у неё затруднений. Величественная Ave Maria будто вдохновляла её на протяжении всего проката и помогла реабилитироваться после ошибок в первый соревновательный день.

ВИДЕО

Алина Горбачёва
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
10 место

Алина Горбачёва, произвольная программа на первенстве России среди юниоров

Алина почти весь сезон выступала на взрослых стартах, но ради первенства России ненадолго вернулась в юниоры. И не прогадала. Два безупречных проката принесли ей желанный титул лучшей юниорки страны и заслуженное внимание публики.

В произвольной Алина доказала, что возможно делать прыжки повышенной сложности и ни капли не терять в красоте катания. Четверной сальхов получился таким воздушным, что оставалось удивляться, как спортсменка достигает такого эффекта.

ВИДЕО

Ксения Синицына
Фото: РИА Новости
11 место

Ксения Синицына, короткая программа на чемпионате России

Нежная короткая программа Ксении под «Колыбельную» Чайковского ввела зрителей на арене в очень приятный транс. Отточенные движения и нежнейшее катание казались настоящей магией на льду. Хрупкая девушка парила пёрышком на прыжках и восхищала природной грацией. Её выступление стало моментом полной гармонии таланта, спорта и артистизма.

ВИДЕО

Анастасия Зинина
Фото: РИА Новости
12 место

Анастасия Зинина, короткая программа на чемпионате России

В короткой программе на чемпионате России яркая, эмоциональная Настя разожгла лёд одним взглядом и на одном дыхании представила свою постановку. Фигуристка не допустила ни одной помарки и наслаждалась каждый моментом выступления. И хотя за дорожку шагов ей присвоили лишь второй уровень, Настя зажигала в ней так, что мнение арбитров ушло на второй план. Для зрителей её выступление было роскошным.

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