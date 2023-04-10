Выбираем лучший прокат сезона у наших фигуристок: рейтинг самых крутых выступлений

Несколько месяцев наши фигуристки радовали на соревнованиях, заставляли переживать в случае ошибок и восхищаться поистине крутыми прокатами. Кто-то уверенно и стабильно выступал от старта к старту, становясь лучше и лучше. Кто-то удивлял внезапными сбоями, но затем возвращался с триумфальным реваншем. А кто-то так и не успел проявить себя в полной мере, как это случилось с Александрой Трусовой.
Осенью Саша активно набирала форму, но заболела на чемпионате России, а потом боролась с травмой спины. К сожалению, за два турнира продемонстрировать выступление без серьёзных осечек у Русской ракеты не получилось, но мы верим, что в новом сезоне она всё наверстает.
Пока же вспоминаем лучшие прокаты других девушек в минувшем сезоне и выбираем из них самое-самое! Внизу 12 номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Если мы кого-то незаслуженно забыли, то расскажите об этом в комментариях.
Елизавета Туктамышева, короткая программа на чемпионате России
Так уж сложилось, что чемпионат России часто подводил Лизу. Но в этом сезоне всё изменилось. Императрица каталась в Красноярске просто блестяще. А в короткой словно пригласила всех на личный концерт. По-королевски приземлила безупречный тройной аксель и всю программу транслировала своё наслаждение. Круче Лизы в тот день не выступал никто: её звезда горела так ярко, что разом затмила всех конкуренток.
Камила Валиева, произвольная программа на чемпионате России
В Красноярске Камила восстала из пепла и напомнила, что она космическая фигуристка. Неудача в короткой её не сбила, а подстегнула взять своё в решающий соревновательный день.
Два грандиозных четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным акселем, вызвали неистовый восторг публики и вывели её на первом место в произвольной. Камила сияла в постановке про Олимпиаду и сделала сюрприз, изменив концовку. Она не стала прятать лицо под капюшоном, как прежде, а решительно отбросила его.
«Считаю, что капюшон уже не нужен. Уже не нужно прятать своё лицо, как было год назад — хорошее изменение», — делилась Валиева потом на пресс-конференции.
Елизавета Туктамышева, произвольная программа в финале Гран-при России
Императрица была весь сезон на коне и закончила его на пике. К финалу Гран-при она подошла в суперформе и едва не выдала безукоризненный прокат. К сожалению, помарка на сольном трикселе не дала этому сбыться, но зато Лиза достигла апогея в передаче эмоций и чувств.
Она разыграла целый мини-спектакль в постановке «Одиночество», оставив на льду всю свою душу. Сложная глубокая тема прослеживалась в каждом её жесте, и никакие прыжки не выбивали Лизу из образа.
Камила Валиева, короткая программа на первом этапе Гран-при России в Москве
Первый старт сезона Камила открыла чудесным прокатом короткой на Гран-при в Москве. Программа под саундтрек из фильма «Интерстеллар» идеально подошла фантастически одарённой спортсменке и сильно тронула болельщиков. На том старте Камила не рисковала с тройным акселем, но божественное катание полностью компенсировало его отсутствие.
Аделия Петросян, короткая программа в финале Гран-при России
К концу сезона Аделия настолько «распелась» в своей короткой программе, что в ней не осталось ни одной шероховатости. От начала и до финальной позы подопечная Тутберидзе буквально всё делала на максимум. В том числе и головокружительный тройной аксель, который в её исполнении прозвучал исключительно мажорными нотами.
Судьи не скупились на оценки за шикарный прокат. Поставили 85,62 балла — рекорд среди девушек в минувшем сезоне.
Вероника Яметова, короткая программа на чемпионате России
На чемпионате России Красноярск захватил ураган по имени Вероника. Представительница Екатеринбурга полюбилась болельщикам ещё в начале сезона, а на главном старте страны окончательно проникла в их сердца. Её знаменитый проезд в шпагате в короткой программе ждали не меньше, чем ультра-си других фигуристок. Ника, конечно, его вновь повторила и уверенно расправилась со всеми элементами. На невообразимо бешеной скорости.
Софья Муравьёва, произвольная программа на этапе Гран-при России в Перми
Соня была невероятно хороша на шестом этапе Гран-при России. В произвольной она чисто исполнила два тройных акселя: сольный и в каскаде с двойным тулупом. При этом воспитанница Евгения Плющенко продемонстрировала фантастический уровень погружения в образ Джульетты и изумительное скольжение. Соня вкладывала душу в каждое движение и растворялась в музыке. Болельщики не могли оторвать глаз от спортсменки, да и не хотели: за такой красотой на льду можно наблюдать вечно.
Софья Акатьева, произвольная программа на Кубке Первого канала
Выиграв чемпионат России, Соня подтвердила свой титул на Кубке Первого канала. В короткой ей немного не повезло: коварный тройной аксель закончился падением. Но эту неприятность полностью выветрил восхитительный прокат девушки в произвольной. Соня без проблем выполнила три ультра-си: триксель и два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным акселем.
«Матерь божья, второй четверной сделала! Но как?» — удивилась Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.
Во второй половине легко разделалась с двумя дорогими каскадами три-три. На один из них заходила через кантилевер — элемент, который покоряется далеко не каждой фигуристке.
За великолепный прокат Соня набрала 177,75 балла. Более высоких оценок из одиночниц в этом сезоне никто не набирал.
Софья Самоделкина, произвольная программа на Гран-при России в Сочи
У Сони сезон выдался крайне непростым, но на этапе Гран-при в Сочи она потрясающе откатала произвольную программу. Фигуристка приземлила четверной сальхов и уверенно сделала каскад тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине. Остальные элементы тоже не вызвали у неё затруднений. Величественная Ave Maria будто вдохновляла её на протяжении всего проката и помогла реабилитироваться после ошибок в первый соревновательный день.
Алина Горбачёва, произвольная программа на первенстве России среди юниоров
Алина почти весь сезон выступала на взрослых стартах, но ради первенства России ненадолго вернулась в юниоры. И не прогадала. Два безупречных проката принесли ей желанный титул лучшей юниорки страны и заслуженное внимание публики.
В произвольной Алина доказала, что возможно делать прыжки повышенной сложности и ни капли не терять в красоте катания. Четверной сальхов получился таким воздушным, что оставалось удивляться, как спортсменка достигает такого эффекта.
Ксения Синицына, короткая программа на чемпионате России
Нежная короткая программа Ксении под «Колыбельную» Чайковского ввела зрителей на арене в очень приятный транс. Отточенные движения и нежнейшее катание казались настоящей магией на льду. Хрупкая девушка парила пёрышком на прыжках и восхищала природной грацией. Её выступление стало моментом полной гармонии таланта, спорта и артистизма.
Анастасия Зинина, короткая программа на чемпионате России
В короткой программе на чемпионате России яркая, эмоциональная Настя разожгла лёд одним взглядом и на одном дыхании представила свою постановку. Фигуристка не допустила ни одной помарки и наслаждалась каждый моментом выступления. И хотя за дорожку шагов ей присвоили лишь второй уровень, Настя зажигала в ней так, что мнение арбитров ушло на второй план. Для зрителей её выступление было роскошным.
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