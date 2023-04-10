Выбираем лучший прокат сезона у наших фигуристок: рейтинг самых крутых выступлений

Несколько месяцев наши фигуристки радовали на соревнованиях, заставляли переживать в случае ошибок и восхищаться поистине крутыми прокатами. Кто-то уверенно и стабильно выступал от старта к старту, становясь лучше и лучше. Кто-то удивлял внезапными сбоями, но затем возвращался с триумфальным реваншем. А кто-то так и не успел проявить себя в полной мере, как это случилось с Александрой Трусовой.

Осенью Саша активно набирала форму, но заболела на чемпионате России, а потом боролась с травмой спины. К сожалению, за два турнира продемонстрировать выступление без серьёзных осечек у Русской ракеты не получилось, но мы верим, что в новом сезоне она всё наверстает.

Пока же вспоминаем лучшие прокаты других девушек в минувшем сезоне и выбираем из них самое-самое! Внизу 12 номинантов, голосуйте!

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