«Сначала появилась Трусова, а потом — Ариэль». Как прошло шоу Плющенко в Москве

Cезон шоу в фигурном катании в самом разгаре. «Русские сезоны» Евгения Плющенко уже увидели пять городов, но до Москвы оно добралось только сейчас. Показ в столице прошёл на ура: практически все места на «ВТБ Арене» были заняты. Главной задачей создателей шоу было показать нечто новое и удивить публику. Для этого они выбрали концепт посвящения Сергею Дягилеву — театральному деятелю, который в начале XX века влюбил Европу в русскую культуру. Зрители увидели абсолютно новые и необычные номера, поставленные под классическую музыку из знаменитых балетов.

Но были и выступления, выпадающие из концепции: тизер шоу «Русалочка» с Сашей Трусовой в главной роли и массовый танец «Уэнсдей». И если отрывок из предстоящей новогодней сказки органично вписался в канву шоу, то к «Уэнсдей» есть вопросы.

Концептуальное шоу — новинка для нашего фигурного катания

«Сюжет посвящён «Русским сезонам», которые 110 лет назад Дягилев показал в Париже и произвёл фурор. Была идея сделать классические вещи на льду, возродить какое-то русское искусство и соединить его с фигурным катанием. Фигуристы зачастую берут иные композиции. В посвящении Дягилеву мы сделали компиляцию самых известных балетов: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жар-птица»… Очень много было известного.

Самое главное, на мой взгляд, что мы сегодня показали масштаб и все произведения были классическими, за исключением двух спецномеров: это танец ведьмочек и номер под трек, который нам подарил Филипп Киркоров для нашего шоу. Остальное было абсолютно классическая история. Мне кажется, очень здорово, когда мы прививаем нашим детям любовь к русской музыке, потому что лучше, чем Чайковский, музыку никто не писал. Можно отменить всё что угодно, но музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Стравинского отменить невозможно. Тогда был фурор, тогда весь Париж стоял на ушах, мы сегодня попытались это сделать», — рассказывала Яна Рудковская.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Концептуальное шоу, где практически все номера объединены общей темой — что-то новое для фигурного катания. Обычно наши продюсеры создают либо сказки на льду, либо сборную солянку из разных номеров. Такие форматы хоть и продолжают быть интересными зрителю, всё-таки уже начинают приедаться. А учитывая высокую конкуренцию в индустрии ледовых шоу, чтобы не терять аудиторию, нужно удивлять.

Новые номера фигуристов в необычных коллаборациях

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко это отлично получается: видно, что к созданию «Русских сезонов» они подошли со всей ответственностью. Для фигуристов были придуманы абсолютно новые номера, которые зачастую исполнялись в необычных сочетаниях. Например, Дмитрий Алиев катался с Марком Кондратюком под «Ожившие сказки»; Александр Самарин и Макар Игнатов выступали с командой по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» под «Половецкие пляски»; затем Макар катался уже с Вероникой Жилиной под «Призрак Розы». Коллаборации у фигуристов случаются крайне редко, поэтому очень радует, когда продюсеры позволяют нам увидеть разных фигуристов в одном номере.

Отдельный респект хочется выразить создателям шоу за то, что пригласили синхронисток. Этот вид фигурного катания постоянно обделяют вниманием, и очень радует, что Рудковская и Плющенко пытаются как-то исправить эту ситуацию. Синхронное катание очень эффектно смотрится как раз в формате шоу, поэтому хочется надеяться, что и другие продюсеры последуют примеру Яны и Евгения и привлекут в свои проекты какие-нибудь команды.

Помимо синхронисток, номера дополнял балет, а порой и акробаты. Шоу выглядело очень масштабно и пафосно. С одной стороны, это было красиво и захватывающе, но с другой — было невозможно охватить взглядом всё, что происходит на льду — постоянно приходилось выбирать, куда смотреть: на фигуристов или на балет.

Масштабный тизер «Русалочки» с Трусовой в главной роли

Пожалуй, одним из главных минусов шоу стало то, что концепт порой разрушался. Например, под конец первого акта после классической балетной части вдруг начался тизер «Русалочки» — предстоящей новогодней сказки с Сашей Трусовой в главной роли. Но справедливости ради из общей канвы он выбивался не сильно, а обсуждения, которые создал небольшой отрывок шоу, наверняка стоят небольшого нарушения сюжета. Часть номера, в котором Саша Трусова «плывёт по водорослям» с огромным хвостом, вызвала споры в интернете. Многие считают, что показывать русалочку таким образом — слишком в лоб. В этом есть доля правды, но часть с хвостом занимает пару минут от всего номера, и если в шоу будет так же — то в этом нет никакой проблемы. Ледовые сказки создаются в основном для детей, а им наверняка будет понятнее, если русалочку сначала покажут с хвостом.

Вскоре Саша переоделась и выехала уже в изумрудном комбинезоне, показав красивую хореографию, двойной аксель и роскошный кантилевер. Что-то подсказывает, что большую часть сказки фигуристка всё-таки будет выступать на коньках, а не в хвосте, и это, безусловно, радует.

«Сам бог велел, имея такую Сашу, сделать нам Ариэль. Сначала появилась, мне кажется, Саша с таким образом, а потом, извините, появилась Ариэль. Для меня это так. Был тизер, вы увидели огромное количество костюмов, которые мы специально сшили. Мы очень много работали, ставили. Мы специально не показали в тизере многих героев — пусть это будет тайной. У нас ещё заготовлено много сюрпризов», — заинтриговала Рудковская.

Танец «Уэнсдей» оказался не к месту

Вторым номером, который заметно выпал из концепта, стал массовый танец «Уэнсдей», и здесь диссонанс уже чувствовался намного ярче, чем во время тизера «Русалочки» Во втором акте шоу снова вернулось к классике, но вдруг на лёд выехали ученицы «Ангелов Плющенко» в чёрных платьях и заиграла песня Леди Гаги. Сам номер смотрелся эффектно и свежо, но от недоумения было избавиться сложно — после «Лебединого озера» танец «Уэнсдей» показался крайне неуместным. Если бы это была концовка, возможно, небольшая встряска зрителям и не помешала бы, но после «Уэнсдей» шоу вновь вернулось к классике.

Есть ощущение, что организаторам было просто жалко отказываться от этой идеи, поэтому они во что бы то ни стало решили использовать её в шоу. Но, по правде сказать, без «Уэнсдей» «Русские сезоны» ничего не потеряли бы, а скорее, наоборот, стали бы более целостными.

Но, даже несмотря на небольшие недочёты, шоу произвело положительное впечатление. Во время пресс-подхода Яна Рудковская неоднократно сказала, что старается идти вперёд и создавать что-то новое. С «Русскими сезонами» ей и всем создателям шоу это явно удалось.