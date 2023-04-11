«Тренер хотела, чтобы я катался анонимно». Как лучший фигурист России жёг под Rammstein

Красиво скользить в кораблике и крутить четверной сальхов можно и под вокал Тилля Линдемана. Это в выходные показал Пётр Гуменник – вице-чемпион России и победитель финала Гран-при России. Он представил смелый номер под Rammstein на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Этот эксперимент так и просился. В ноябре мы уже делали с Петей обстоятельное интервью, и тогда он как раз рассказал о том, что настраивается на прокаты под Rammstein. На турнире шоу-программ фигурист вновь решил сделать выбор в пользу классики, но в весеннем туре будет заводить публику ярким образом и кайфовать под любимую музыку.

Во второй день «Чемпионов на льду» в Петербурге Пётр рассказал «Чемпионату» все подробности создания этого необычного номера.

— Почему такой классный эксперимент — и не на турнире по шоу-программам?

— Это довольно рискованный эксперимент. Вероника Анатольевна [Дайнеко] очень боялась, что меня не примут в таком образе. Не хотела даже, чтобы меня тут объявляли, говорила, чтобы я парик надел и анонимно откатал программу (улыбается). К шоу-программам другая идея была. А после этого турнира решили ещё один номер поставить, и тут я уже своё мнение высказал — хочу Rammstein.

— Вероника Анатольевна не разделяет твои музыкальные предпочтения?

— Её почему-то смущает именно Rammstein, про группу много разных слухов ходит. Но по большей части это всё неправда.

— А Тамара Николаевна Москвина как отнеслась к этому номеру?

— Она выходила иногда на лёд, смотрела, что я репетирую, не была против.

— Некоторые участники тура катают как раз номера с турнира шоу-программ. Были ли мысли оставить «Болеро» с горящим сердцем?

— Были мысли. Мне сначала написали, что будет по две программы в шоу, но потом отметили, что в Москве и Питере будет по одной. Мы поставили Rammstein как вторую к «Болеро», однако потом подумали, что они сильно похожи, и поставили ещё третью.

Пётр Гуменник Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

— Как и с кем ты работал над костюмом? Удобно ли в нём кататься?

— Кататься в этой жилетке не шибко удобно, тут многие стразы-шипы железные. Она довольно тяжёлая, разрывается. С костюмом очень интересная история вышла. Штаны я заказал в каком-то онлайн-магазине для неформалов. Жилеткой со мной поделился Дима Ефремов, он приходит к нам на лёд тренировать и ещё играет в рок-группе. Эта жилетка — из его клипа. Мы с папой приделали к ней клейкую ленту, чтобы жилетка спереди соединялась и не отлетала назад. Тату-рукав и браслеты мы с Николаем Юрьевичем [Морошкиным] купили в рок-магазине. Футболку я заказал обычную белую, и Николай Юрьевич с тем же Димой Ефремовым порезали её ножиком и разрисовали баллончиком с краской.

— Сегодня в прокате ты собрал и четверной прыжок, и тройной аксель. Уже, получается, привык к костюму и к условиям?

— К шоу я с детства приучен, к этому свету необычному, когда ничего не видно вокруг тебя на два метра. В первый раз это, конечно, довольно страшно, непонятно, дезориентирует, но у меня уже есть опыт.

— Сколько времени уходит на мейкап перед выступлением?

— Минут семь-восемь где-то. Довольно быстро.

— Не было страшно идти на такие перемены во внешности?

— Нет, я сам хотел. В клипе Mein Herz Brennt, Piano Version у Тилля Линдемана такой грим, я хотел, чтобы был такой же.

— Ты уже ознакомился с реакцией публики на этот номер? Эксперимент «зашёл»?

— Сложно сказать. Многим очень понравился, я точно знаю, что есть такие люди. Не понравилось, как увидел где-то в комментариях, единицам. А во время самого выступления сложно понять, как публике номер, потому что очень громкая музыка. И болельщикам сложно её перекричать.

— На прыжковом баттле ты вчера выступил очень мощно: собрал несколько четверных, флип в каскаде с риттбергерами. Как по окончании сезона удаётся удерживать форму?

— К сожалению, форма обычно меня не спрашивает: иногда приходит, иногда уходит без спроса. Самое сложное — к соревнованиям найти точку входа в форму либо постараться её удерживать подольше, если она уже есть. А в межсезонье — как пойдёт.

— Как вообще ты оказался именно в шоу «Чемпионы на льду»? Этой весной проходит множество разных туров.

— Тамара Николаевна мне предложила, сказала, что есть такая возможность поучаствовать в шоу, и я согласился.