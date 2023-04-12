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ISU Командный чемпионат мира: Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
09:45 Мск
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Фигурное катание, командный чемпионат мира 13 апреля: Малинин, Грассль, Сакамото — текстовая трансляция, лайв, онлайн

Ученик Тутберидзе из Италии и бог квадов Малинин снова здесь — стартует командный ЧМ. LIVE
Екатерина Авдонина
Даниэль Грассль, Илья Малинин
Аудио-версия:
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Опять без участия России, но обязательно будет интересно.
Расписание командного чемпионата мира — 2023

13 апреля в Японии стартует последний турнир сезона — командный чемпионат мира. К сожалению, сборная России не участвует в соревнованиях, но всё равно будет интересно.

Между собой посоревнуются сборные Японии, США, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции. Капитанами команд назначены Каори Сакамото, Джейсон Браун, Ча Джун Хван, Пайпер Гиллес, Марко Фаббри и Кевин Аймоз соответственно.

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В первый день танцоры представят ритм-танец, а следом одиночницы и одиночники представят короткие программы.

Следи за ходом турнира вместе с «Чемпионатом»!

Расписание первого дня Где смотреть
Live Екатерина Авдонина

Того же наверняка добилась бы и Алина Загитова, но вот незадача: олимпийская чемпионка Пхёнчхана так ни разу и не выступила на командном чемпионате мира. Почему?

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В 2019 году Императрица была единственной, кто принёс России первое место в личном зачёте своего вида.

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Большой вклад в эту победу внесла и Елизавета Туктамышева, которая неоднократно ездила на этот турнир и добивалась восхитительных результатов.

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В 2021 году разгром сборной США довершила Анна Щербакова, а ведь до этого момента её серьёзно критиковали!

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21:28 Екатерина Авдонина

К сожалению, в этом году на командном чемпионате мира не будет России. Пару лет назад наши фигуристы триумфально взяли золото в Осаке, которое стало первым для страны. Как же сборная выступала до этого? Приводим полную статистику выступлений российской команды.

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21:25 Екатерина Авдонина

Расписание первого дня

Отдельно напомним, каким будет первый день соревнований. 13 апреля перед зрителями выступят танцоры, одиночники и одиночницы.

  • Танцы на льду, ритм-танец — 9:50
  • Женщины, короткая программа — 11:15
  • Мужчины, короткая программа — 13:25
21:22 Екатерина Авдонина

Мы собрали основную информацию о предстоящем старте. Даты, расписание, список участников — всё здесь!

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21:12 Екатерина Авдонина

Где смотреть

А посмотреть на это можно будет в прямом эфире онлайн-кинотеатра «Окко», который покажет соревнования в полном объёме. Текстовую версию происходящего на турнире опубликует «Чемпионат».

21:08 Екатерина Авдонина

Приветствуем всех поклонников фигурного катания! Совсем чуть-чуть остаётся до начала командного чемпионата мира, который закроет этот сложный послеолимпийский сезон. В Токио выйдут на лёд представители шести стран-участниц и поборются за крупный денежный приз.

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