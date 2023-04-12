Опять без участия России, но обязательно будет интересно.

Ученик Тутберидзе из Италии и бог квадов Малинин снова здесь — стартует командный ЧМ. LIVE

13 апреля в Японии стартует последний турнир сезона — командный чемпионат мира. К сожалению, сборная России не участвует в соревнованиях, но всё равно будет интересно.

Между собой посоревнуются сборные Японии, США, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции. Капитанами команд назначены Каори Сакамото, Джейсон Браун, Ча Джун Хван, Пайпер Гиллес, Марко Фаббри и Кевин Аймоз соответственно.

В первый день танцоры представят ритм-танец, а следом одиночницы и одиночники представят короткие программы.

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