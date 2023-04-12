Ученик Тутберидзе из Италии и бог квадов Малинин снова здесь — стартует командный ЧМ. LIVE

13 апреля в Японии стартует последний турнир сезона — командный чемпионат мира. К сожалению, сборная России не участвует в соревнованиях, но всё равно будет интересно.
Между собой посоревнуются сборные Японии, США, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции. Капитанами команд назначены Каори Сакамото, Джейсон Браун, Ча Джун Хван, Пайпер Гиллес, Марко Фаббри и Кевин Аймоз соответственно.
В первый день танцоры представят ритм-танец, а следом одиночницы и одиночники представят короткие программы.
Следи за ходом турнира вместе с «Чемпионатом»!
Того же наверняка добилась бы и Алина Загитова, но вот незадача: олимпийская чемпионка Пхёнчхана так ни разу и не выступила на командном чемпионате мира. Почему?
В 2019 году Императрица была единственной, кто принёс России первое место в личном зачёте своего вида.
Большой вклад в эту победу внесла и Елизавета Туктамышева, которая неоднократно ездила на этот турнир и добивалась восхитительных результатов.
В 2021 году разгром сборной США довершила Анна Щербакова, а ведь до этого момента её серьёзно критиковали!
К сожалению, в этом году на командном чемпионате мира не будет России. Пару лет назад наши фигуристы триумфально взяли золото в Осаке, которое стало первым для страны. Как же сборная выступала до этого? Приводим полную статистику выступлений российской команды.
Расписание первого дня
Отдельно напомним, каким будет первый день соревнований. 13 апреля перед зрителями выступят танцоры, одиночники и одиночницы.
- Танцы на льду, ритм-танец — 9:50
- Женщины, короткая программа — 11:15
- Мужчины, короткая программа — 13:25
Мы собрали основную информацию о предстоящем старте. Даты, расписание, список участников — всё здесь!
Где смотреть
А посмотреть на это можно будет в прямом эфире онлайн-кинотеатра «Окко», который покажет соревнования в полном объёме. Текстовую версию происходящего на турнире опубликует «Чемпионат».
Приветствуем всех поклонников фигурного катания! Совсем чуть-чуть остаётся до начала командного чемпионата мира, который закроет этот сложный послеолимпийский сезон. В Токио выйдут на лёд представители шести стран-участниц и поборются за крупный денежный приз.
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