Русский канадец набрал в короткой программе меньше 50 баллов — без падений. Как так вышло?

Внимание российских болельщиков на командном чемпионате мира приковано, конечно же, к Илье Малинину — фигуристу русского происхождения с американским паспортом, который первым в истории прыгнул четверной аксель и в прошлом месяце завоевал бронзу чемпионата мира.

Но в заявке на мужской турнир есть ещё один «русский» — речь уже о канадце. Стивен Гоголев вошёл в состав своей сборной — а ведь раньше он тоже привлекал очень много внимания и по уровню ожидания явно не уступал Малинину. По юниорам Гоголев впечатлял четверными прыжками и переписывал мировые рекорды в своей возрастной категории.

Но потом парень вырос на 30 сантиметров за три года, и стабильность ушла. В короткой программе на командном чемпионате мира он занял последнее место, не набрав даже 50 баллов, причём в этом сезоне такое уже случалось с ним на чемпионате Канады.

Результат Гоголева на КЧМ — 49,78 балла и 10-е место, последнее среди всех участников. Для сравнения, у ставшего девятым японца Суна Сато — 76,45 балла. Тоже мало — но куда более солидно.

Как же так произошло? Как нужно завалить прокат, чтобы не добраться и до 50 баллов?

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Фигурист должен был начать прокат с четверного тулупа (вероятно, в каскаде с тройным), но получился только тройной, а приземление вышло таким смазанным, что добавлять второй прыжок Стивен не решился.

Как оказалось, зря, потому что он «раскрылся» и на втором запланированном четверном — сальхове. Скрутил всего два оборота, вышла «бабочка», которая в короткой программе идёт как обнулённый элемент — из двойных прыжков мужчины могут прыгать в первом виде только аксель. Да и аксель тоже не удался — полтора оборота и второй незасчитанный прыжок.

За технику Стивен Гоголев получил всего 18,10 балла. Мог даже меньше, но чуть вытащили непрыжковые элементы — фигуристу поставили максимальные четвёртые уровни за все три вращения и третий — за дорожку шагов.

А как выступили остальные? Малинин? Грассль?

Илья откатал безупречно и принёс максимальные 12 очков для своей команды. Он исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп — этого хватило для победы над ставшим вторым южнокорейцем Джун Хван Ча, который тоже перевалил за 100 баллов.

Итальянский ученик Этери Тутберидзе Даниэль Грассль расположился на шестом месте. Он не стал рисковать с двумя квадами и в итоге ошибся на выезде с тройного лутца, но сумел сориентироваться и сделать второй тройной прыжок. К сожалению, недокрученный — судьи отметили это в протоколе.

После первого соревновательного дня лидирует сборная США: максимум набрали Малинин и танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, обновившие мировой рекорд. Южная Корея отстаёт на 11 баллов, Япония — на 14.