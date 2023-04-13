Наши девушки не позволили бы себе так расслабиться даже на последнем старте сезона.

Японская чемпионка мира провалилась на командном турнире, но её натянули на второе место

Японка Каори Сакамото не смогла показать достойный чемпионки прокат на командном чемпионате мира. А ведь всего три недели назад она во второй раз завоевала титул лучшей фигуристки планеты. Грубое падение на каскаде должно было помешать ей попасть в тройку лидеров после короткой программы и заметно снизить шансы Японии обойти команду США.

Однако судьи сотворили чудо и подтянули Каори аж до второй позиции! Она обошла не только юную американку Изабо Левито, которой не простили недокрут, но и чисто откатавшуюся Мэдлин Шизас из Канады.

К счастью, ядерные компоненты не помогли текущей чемпионке мира обыграть безупречную кореянку Ли Ха Ин. Впрочем, по второй оценке арбитры как раз предпочли упавшую Каори.

Как же не хватает здесь наших девушек! Без них последний крупный турнир сезона превращается в цирк.

Каори набрала с падением оценки, о которых соперницам остаётся мечтать

Первый соревновательный день командного чемпионата мира преподнёс неприятный сюрприз. Этот коммерческий турнир традиционно принимает Япония, и, похоже, в этом году хозяйка готова на всё, чтобы другие страны не увезли из неё золото. Лидера женской сборной Каори Сакамото здесь тянут вопреки здравому смыслу. За короткую программу с падением на каскаде она набрала 72,69 балла. Такими оценками многие одиночницы не могут похвастаться и с кристально чистым катанием, а в случае ошибок запросто улетают ниже 70 баллов.

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За примерами далеко ходить не надо. Личный рекорд в короткой программе россиянки Анастасии Губановой, представляющей Грузию, составляет 69,81 балла. Заработать симпатии судей ей не помогла даже победа на чемпионате Европы. После этого триумфа Настю максимально порезали за две ошибки в короткой на чемпионате мира, разрушив любые надежды на борьбу за медали.

Бельгийка Луна Хендрикс имеет особое право негодовать после судейства на команднике в Японии. В этих состязаниях её страна не участвует, но на чемпионате мира она с тем же падением на каскаде в короткой, как у Каори, но более качественным выполнением вращений, получила 71,94 балла.

Грустно смотреть, как легко тасуются оценки в пользу нужной спортсменки. Юную американку Изабо Левито откровенно подмяли под Каори, а канадке Мэдлин Шизас без слов объяснили, что все её старания бесполезны.

Заоблачные компоненты двукратной чемпионки мира

Короткую программу на командном чемпионате мира Каори катала последней из 12 девушек, так что подтянуть её большого труда не составляло. Одиночница она действительно сильная и классным катанием заслуживает щедрого поощрения. Но в этот раз не блистала. Поездки по различным шоу в конце марта и начале апреля сказались на соревновательной форме и готовности к старту.

Каори Сакамото Фото: Toru Hanai/Getty Images

Тем не менее никаких оправданий здесь быть не может. Одно дело — не успеть подготовиться из-за травмы. И совсем другое — из-за гастролей. Нужно либо пропускать турнир, уступив место соратнице по сборной, либо находить время для полноценной подготовки.

На тему, как это сделать, есть что рассказать Елизавете Туктамышевой. В 2019 году она идеально выступила в команднике, несмотря на участие перед ним в ледовых шоу. А ещё роскошно прыгнула два тройных акселя.

Каори следует поучиться у нашей Императрицы. Вместо того чтобы подтвердить статус лучшей фигуристки, она с трудом приземлила первый прыжок в каскаде тройной флип — тройной тулуп и упала со второго. Причиной столь серьёзной ошибки стали недокруты в четверть оборота на обоих прыжках. Базовую стоимость за них не снижают, но выехать такие прыжки сложнее. Особенно на каскадах, где от качества первого прыжка зачастую зависит судьба всего элемента.

После падения Каори поспешила догнать музыку и осилила дорожку шагов четвёртого уровня. Но два вращения фигуристка сделала лишь на третий уровень, чего не позволяла себе со злополучного финала Гран-при. Она определённо расслабилась, заполучив второй титул чемпионки мира. Всё равно ведь арбитры удержат её на вершине.

Каори фантастическим образом заняла текущее второе место с 72,69 балла и принесла команде Японии 11 очков. Больше только у кореянки Ли Ха Ин, которая выполнила короткую программу безукоризненно, набрав 76,90 балла. Жаль, что лидерство у неё исключительно по технике. В компонентах Каори недосягаема. Благодаря им она обыграла двух соперниц с более уверенным катанием.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Американка Изабо Левито допустила недокрут на втором прыжке в каскаде тройной лутц — тройной тулуп. В остальном — всё чисто. Дорожка шагов и все три вращения у неё высшего четвёртого уровня. Артистизм, как всегда, на высоте. Но компоненты далеки от компонентов Каори с падением: 34,15 балла против 36,35. Проиграла Изабо и по технике: 37,07 балла против 37,34. Разница — копейки, но, конечно, обидно отставать от конкурентки с грубой ошибкой. А по сумме двух оценок (71,22 балла) проигрыш Каори ещё больше.

Канадская одиночница Мэдлин Шизас также, вероятно, недоумевает, почему с чистым прокатом идёт на четвёртом месте с 69,76 балла. Причина банальна: низкие компоненты — 32,16 балла. По технике и Каори, и Левито она опередила.

Теперь Каори необходимо доказать в произвольной, что её не зря натянули на вторую позицию. Только мощный чемпионский прокат поможет стереть из памяти нелепые фокусы с её оценками.